الدونتس المخبوزة في الفرن سهلة ولذيذة بدون قلي

الدونتس المخبوزة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار، ويرجع أصلها إلى المطبخ الأمريكي الذي يشتهر بأصناف متعددة من الحلويات الشهية، فهي حلوي متميزة بمذاقها اللذيذ وبمكوناتها البسيطة وشكلها المميز حيث يتم تزيينها بالشوكولاتة البيضاء أو البنية، بالإضافة إلى التوفي أو السكر المطحون مما يكسبها شكل جميل ومحبب جداً للأطفال، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة لتحضير الدونتس المخبوزة في الفرن بدون قلي. مكونات الدونتس المخبوزة مكونات الدونتس المخبوزة يتم تحضير الدونتس المخبوزة بالمكونات البسيطة التالية:- 2 كوب ونصف دقيق ( 300 جرام ).

ربع كوب سكر ( 50 جرام ).

ملعقة كبيرة خميرة فورية ( 7 جرام ).

2 صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة.

كوب إلا ثلث حليب دافئ ( 160 مللي ).

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير الدونتس المخبوزة سهلة وسريعة ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة كالتالي:- نضع الدقيق، السكر، الخميرة وربع ملعقة صغيرة ملح في العجان الكهربي، ثم تضاف الفانيليا، البيض، الحليب والزيت مع عجن المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة متجانسة وطرية. نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونعجنها باليد حتى تصبح غير ملتصقة، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت وتترك لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة نفردها بسمك 1 سم بشكل دائري، ثم نقطعها إلى دوائر باستعمال القطاعة. باستخدام قطاعة أصغر نقطع الدوائر من المنتصف لتصبح على شكل حلقات. نضع الدونتس في صينية مدهونة أو مبطنة بورق زبدة حتى لا تلتصق أثناء الخبز ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية لمدة ربع ساعة حتى تأخذ لون ذهبي. ندهنها بالزبدة بعد خروجها من الفرن، ثم توضع في خليط السكر والقرفة أو الشوكولاتة المذابة للتزيين. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة لتزيين الدونتس المكونات ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

4 ملاعق كبيرة من السكر المطحون ناعم.

ربع كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات مع بعضها ثم نرفعها على النار ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات وتصل لدرجة الغليان. نترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار ونتركه يبرد. ثم تزين الدونتس بخليط الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

الدونتس المخبوزة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار، ويرجع أصلها إلى المطبخ الأمريكي الذي يشتهر بأصناف متعددة من الحلويات الشهية، فهي حلوي متميزة بمذاقها اللذيذ وبمكوناتها البسيطة وشكلها المميز حيث يتم تزيينها بالشوكولاتة البيضاء أو البنية، بالإضافة إلى التوفي أو السكر المطحون مما يكسبها شكل جميل ومحبب جداً للأطفال، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة لتحضير الدونتس المخبوزة في الفرن بدون قلي. مكونات الدونتس المخبوزة مكونات الدونتس المخبوزة يتم تحضير الدونتس المخبوزة بالمكونات البسيطة التالية:- 2 كوب ونصف دقيق ( 300 جرام ).

ربع كوب سكر ( 50 جرام ).

ملعقة كبيرة خميرة فورية ( 7 جرام ).

2 صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة.

كوب إلا ثلث حليب دافئ ( 160 مللي ).

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير الدونتس المخبوزة سهلة وسريعة ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة كالتالي:- نضع الدقيق، السكر، الخميرة وربع ملعقة صغيرة ملح في العجان الكهربي، ثم تضاف الفانيليا، البيض، الحليب والزيت مع عجن المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة متجانسة وطرية. نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونعجنها باليد حتى تصبح غير ملتصقة، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت وتترك لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة نفردها بسمك 1 سم بشكل دائري، ثم نقطعها إلى دوائر باستعمال القطاعة. باستخدام قطاعة أصغر نقطع الدوائر من المنتصف لتصبح على شكل حلقات. نضع الدونتس في صينية مدهونة أو مبطنة بورق زبدة حتى لا تلتصق أثناء الخبز ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية لمدة ربع ساعة حتى تأخذ لون ذهبي. ندهنها بالزبدة بعد خروجها من الفرن، ثم توضع في خليط السكر والقرفة أو الشوكولاتة المذابة للتزيين. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة لتزيين الدونتس المكونات ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

4 ملاعق كبيرة من السكر المطحون ناعم.

ربع كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات مع بعضها ثم نرفعها على النار ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات وتصل لدرجة الغليان. نترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار ونتركه يبرد. ثم تزين الدونتس بخليط الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.

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