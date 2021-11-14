سحر مفعول كريم بانثينول تبييض وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع السمراء مهما كان

تلجأ الكثير من الفتيات إلى حلول لتفتيح البشرة وتقشيرها، حيث تعد من أهم الأشياء التي يجب علي الفتاة الإهتمام بها هي عملية التقشير، حيث يعمل التقشير علي إزالة الجلد الميت وتفتيح البشرة ونضارتها وإشراقتها ويجعلها أكثر إستجابة لإمتصاص أي كريم يوضع عليها لعملية تفتيح أو ترطيب البشرة، ويوجد إليكي ياعزيزتي الحل الوحيد في تفتيح البشرة وتقشيرها هو إستخدام كريم بانثينول، حيث يعد كريم بانثينول هو كريم طبيعي أمن علي البشرة يعمل علي ترطيبها وتفتيح لونها وإزالة كل القشور والجلد الميت في الوجه، فعليكي بإستخدامه لكي تودعي كل المشاكل التي تعانين منها وتسبب لكي الكثير من الإحراج والتي تجعلكي تبدو بمظهر غير لائق، عند إستخدامك لكريم بانثينول يمنحكي بشرة ناعمة وبيضاء كالثلج وناعمة كالأطفال، وسوف نقدم لكي عزيزتي خلطة سحرية بإستخدام كريم بانثينول مع النشا لتقشير وتفتيح البشرة بحيث تصبح ناعمة ومشرقة وبيضاء في خلال إسبوع واحد فقط من الإستخدام.

تقشير الجسم بكريم بانثينول

البانثينول أصبح من أهم الكريمات المستخدمة في العناية بالبشرة، وذلك لأنه لا يحتوي على أي مواد ضارة على البشرة لذلك فهو أمن جدًا ويحقق أيضًا افصل النتائج الأكيدة، لذلك فهو يدخل في خلطات قد تساعد على تفتيح البشرة وترطيبها والتخلص من اي بقع في الجسم، وذلك سوف نتعرف علي هذه الخلطة من خلال هذا المقال الان.

المكونات

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من حليب البودرة.

ملعقتين كبيرتين من كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة واحدة من عصير الليمون.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

نحضر أولا بولة نظيفة، ونضع بها خمسة ملاعق كبيرة من النشا، ونضيف إليه ملعقتين كبيرتين من حليب البودرة ونقلب هذه المكونات الجافة ببعضها جيدا حتي يمتزجوا.

ثم بعد مزج المكونات الجافة نضيف إليهم ملعقتين كبيرتين من كريم بانثينول ونخلط المكونات الثلاثة ببعضها جيدا حتي تمتزج المكونات الجافة بكريم بانثينول.

ثم نضيف إلي هذه الخلطة معلقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

ثم نقلب المكونات جيدا ببعضها حتي تتجانس تماما.

ثم نقوم أولا بتنظيف البشرة قبل وضع الخلطة التي قومنا بتحضيرها، ثم بعد عملية الغسيل والتنظيف الجيد نعمل علي تنشيفها من الماء بقطعة من القماشة القطنية، ثم نضع عليها خلطة كريم بانثينول ونقوم يتوزيعها علي الوجه جيدا وبالتساوي.

نترك هذه خلطة كريم بانثينول علي الوجه، لمدة تصل إلي ثلث ساعة، بعد ذلك نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر، وتكرر هذه الخلطة مرتين إسبوعيا ونلاحظ النتيجة المبهرة من أول إسبوع إستخدام.

طريقة التحضير