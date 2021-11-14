فكرة سريعة لتسوية اللحمة مهما كانت حجمها وجعلها طرية جداً بمكون واحد فقط من مطبخك

من الأمور المزعجة في أي منزل هي التأخير في تحضير الطعام، حيث يعاني أصحاب الأعمال وكذلك الأطفال من تأخير الأمهات في تحضير الطعام وعدم تقديمه بشكل سريع، ومن المأكولات التي تستغرق وقت كبير جدا هي اللحمة، حيث من المعروف أن اللحمة تأخذ وقت كبير على النار حتى تنضج وتصبح جيدة الطعم، ولا يوجد أحد لدية الخبرة ولا المقدرة لتقديم اللحمة لتناولها في أقل وقت، حيث تحلم الكثير من السيدات لو أن يقدمون الطعام بشكل سريع دون الإهدار في الوقت ولكن يعتقدون الكثير منهم أن هذا مستحيل وصعب تحقيقه.

ولكن من الأن عليكي بتحقيق حلمك وأصبح من هذه اللحظة حقيقة، وعليكي بعمل العديد من المأكولات في وقت قليل جدا خاصة اللحمة، وسوف نقدم لكي الوصفة السحرية الجبارة لعمل اللحمة بطريقة سريعة دون أن تأخذ منك وقت ولا مجهود وتجعلكي تتمتعين بالراحة نتيجة لعدم إستهلاك الوقت في عملها.

طريقة تسوية اللحمة بسرعة اللحمة من أهم المأكولات في حياتنا فهي تحتوي على البروتين الحيواني الهام جدًا في بناء الجسم، ويمكن تحضير اللحمة بالعديد من الطرق المختلفة، ولكنها قد يوجد صعوبة في طريقة تسويتها في بعض الحالات ويمكن أن تأخذ وقت طويل جدًا، ولذلك سنتعرف اليوم على خطوات تسوية اللحمة بالشكل الصحيح حتى تكون صحية ومفيدة بالشكل الكامل.

المكونات

حبة واحدة من البصل.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب من الكوكاكولا.

كيلو واحد من اللحم.

ربع كوب من العسل.

ربع كوب من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الخردل.

نحضر صينية ونضع بها كيلو من اللحم دون تقطيع.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع به ربع كوب من الكوكاكولا وحبة البصل الواحدة، وربع كوب من الكاتشب وربع كوب من العسل، ونصف كوب من الزيت، ونخلط هذه المكونات ببعضها في هذا الخلاط الكهربائي.

بعد خلط هذه المكونات، قومي بإضافتها علي اللحمة التي توجد في الصينية، وقومي بتدبيلها جيدا بهذه الخلطة السحرية.

عليكي بتغطية الصينية، وضعيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، حتي تتشرب اللحمة جميع النكهات التي توجد في هذه الخلطة من بصل وبابريكا وغيرها.

ثم عليكي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية جيدا، ثم اخرجي هذه الصينية من الثلاجة وضعيها في الفرن حتي تنضج.

قد لاتستغرق وقت كبير من الزمن، وبعد عملية النضج قومي بإخراجها من الفرن وتناوليها ساخنة وتصبح ذات طعم ونكهة جديدة وشهية ولذيذة وفي أقل وقت ممكن لتحضيرها دون تعب َلا جهد ولا تكلفة

طريقة التحضير