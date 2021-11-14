بطعم مقرمش ولذيذ طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بسهولة وبمكونات متوفرة في 10 دقائق

تفضل الكثير من الأطفال تناول الحلويات خاصة بعد الوجبات الأساسية علي مدار اليوم، وكذلك الكبار يفضلون أكل الحلويات بعد تناول الوجبات مثل الكيك والبسكويت، خاصة البسكويت لأنه اخف علي المعدة من الكيك أو غيره من الحلويات، حيث يمكن تناول البسكويت بعد الوجبات وكذلك يمكن تناوله كسناكس بين الوجبات، ويمكن تقديمه كوجبة أساسية مثل تقديمه في وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب، وكذلك يمكن تقديمه في العشاء لأنه خفيف سهل الإمتصاص و الهضم علي المعدة.
لذلك يقوم الكثير من الأطفال والكبار بشرائه من المحلات التجارية وهذا يسبب التدهور في صحة ابنانئا لأن البسكويت في المحلات التجارية غني بالمواد الحافظة المهلكة بصحتنا وبصحة أبنائنا، لذلك تعد من الطرق الآمنة التي تحافظ علي صحتنا هي المنزل وعليكي بفعل هذا البسكويت في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وعليكي بفعلها خلال عشر دقائق فقط، وسوف نقدم لكي طريقة في عشر دقائق فقط سوف تحصلين علي بسكويت ناعم وجميل ولذيذ خالي من المواد الحافظة و أي ملوثات.طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
تبحث ربات المنزل عن أن اه الحلوى المختلفة التي يمكن أن تقدمها لأولادها بكل سهولة في المنزل بحيث تكون في متناول أيديهم بشكل مستمر، ومن أهم الأطعمة التي قد تخطر على بالها بسبب حب الاطفال الشديد لها هو البسكويت المقرمش المفيد، وهو يعتبر من أهم الأكلات اللذيذة التي يمكن أن تقدم في خلال دقائق معدودة، وسوف نعرض لكم خطوات تجهيز بسكوت العشر دقائق الآن من خلال هذه السطور.
المكونات
- كوب واحد من الدقيق.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثلث كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
طريقة التحضير
- عليكي بإحضار وعاء أولا، وضيفي به كوب واحد من الدقيق، وعليه ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر، ونقوم بتقليب المكونين جيدا ببعض.
- ثم ضيفي إلي الدقيق و البيكنج بودر، ثلث كوب من السكر البودرة، ونصف كوب من الزبدة، وقومي بالعجن الجيد بإستخدام الأيد، حتي تتجانس المكونات ببعضها جيدا.
- ثم ضيفي الحليب تدريجيا، مع مراعاة التقليب أثناء إضافة الحليب، حتي نحصل علي عحينة متماسكة القوام.
- ثم نقوم بفرد العجينة بالنشابة جيدا، ونقطعها علي حسب الشكل الذي تريدينه.
- ثم نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة، وقومي برص قطع عحينة البسكويت التي قومتي بتقطيعها.
- ثم قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، وبعد سخونة الفرن جيدا، عليكي بإدخال صينية البسكويت في الفرن واتركيها، ونلاحظ إكتساب البسكويت اللون الذهبي المفضل خلال عشر دقائق فقط، ثم قومي بإخراجها من الفرن وعليكي بتناولها بألذ وأشهي طعم وأقصر وأقل وقت وجهد.
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تفضل الكثير من الأطفال تناول الحلويات خاصة بعد الوجبات الأساسية علي مدار اليوم، وكذلك الكبار يفضلون أكل الحلويات بعد تناول الوجبات مثل الكيك والبسكويت، خاصة البسكويت لأنه اخف علي المعدة من الكيك أو غيره من الحلويات، حيث يمكن تناول البسكويت بعد الوجبات وكذلك يمكن تناوله كسناكس بين الوجبات، ويمكن تقديمه كوجبة أساسية مثل تقديمه في وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب، وكذلك يمكن تقديمه في العشاء لأنه خفيف سهل الإمتصاص و الهضم علي المعدة.
لذلك يقوم الكثير من الأطفال والكبار بشرائه من المحلات التجارية وهذا يسبب التدهور في صحة ابنانئا لأن البسكويت في المحلات التجارية غني بالمواد الحافظة المهلكة بصحتنا وبصحة أبنائنا، لذلك تعد من الطرق الآمنة التي تحافظ علي صحتنا هي المنزل وعليكي بفعل هذا البسكويت في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وعليكي بفعلها خلال عشر دقائق فقط، وسوف نقدم لكي طريقة في عشر دقائق فقط سوف تحصلين علي بسكويت ناعم وجميل ولذيذ خالي من المواد الحافظة و أي ملوثات.طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
تبحث ربات المنزل عن أن اه الحلوى المختلفة التي يمكن أن تقدمها لأولادها بكل سهولة في المنزل بحيث تكون في متناول أيديهم بشكل مستمر، ومن أهم الأطعمة التي قد تخطر على بالها بسبب حب الاطفال الشديد لها هو البسكويت المقرمش المفيد، وهو يعتبر من أهم الأكلات اللذيذة التي يمكن أن تقدم في خلال دقائق معدودة، وسوف نعرض لكم خطوات تجهيز بسكوت العشر دقائق الآن من خلال هذه السطور.
المكونات
- كوب واحد من الدقيق.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثلث كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
طريقة التحضير
- عليكي بإحضار وعاء أولا، وضيفي به كوب واحد من الدقيق، وعليه ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر، ونقوم بتقليب المكونين جيدا ببعض.
- ثم ضيفي إلي الدقيق و البيكنج بودر، ثلث كوب من السكر البودرة، ونصف كوب من الزبدة، وقومي بالعجن الجيد بإستخدام الأيد، حتي تتجانس المكونات ببعضها جيدا.
- ثم ضيفي الحليب تدريجيا، مع مراعاة التقليب أثناء إضافة الحليب، حتي نحصل علي عحينة متماسكة القوام.
- ثم نقوم بفرد العجينة بالنشابة جيدا، ونقطعها علي حسب الشكل الذي تريدينه.
- ثم نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة، وقومي برص قطع عحينة البسكويت التي قومتي بتقطيعها.
- ثم قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، وبعد سخونة الفرن جيدا، عليكي بإدخال صينية البسكويت في الفرن واتركيها، ونلاحظ إكتساب البسكويت اللون الذهبي المفضل خلال عشر دقائق فقط، ثم قومي بإخراجها من الفرن وعليكي بتناولها بألذ وأشهي طعم وأقصر وأقل وقت وجهد.
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