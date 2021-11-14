بتتبيلة وطعم أول مرة تعمليه طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية الأقتصادية بخطوات سهلة

تعتبر كفتة الدجاج من الأطباق التي تتميز بطعمها اللذيذ ويمكن عمل الكفتة بالدجاج أو اللحمة أو السمك أو الجمبري ولكل واحدة منهم مذاق وطريقة مختلفة، وتقدم الكفتة بطريقتين مقلية أو مشوية ولكن المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية فتابعونا. طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية المكونات: نصف كيلو من الدجاج البانيه.

بصلة مفرومة ناعم.

نصف كوب بقسماط ناعم.

بيضة.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة. طريقة التحضير: نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الدجاج المقطع مع البصل والبيض والبقسماط وباقي المكونات السابقة. نخلط المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس وإذا كانت غير متماسكة نضيف القليل من البقسماط. نشكل الكفتة على شكل دوائر متوسطة الحجم ثم توضع في البيض المخفوقة مع البقسماط حتى تصبح مقرمشة من الخارج. بعد ذلك تقلي الكفتة في زيت غزير وساخن حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي وتصبح مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل. تقدم الكفتة مع الأرز وسلطة خضراء وسلطة طحينة ومخلل مشكلة وعصائر أو بيبسي وبالهنا والشفا. طريقة كفتة الدجاج بالفرن طريقة كفتة الدجاج بالفرن المكونات: صدور دجاج مفرومة.

بصلة.

بيضة.

2 كوب من الطماطم المفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات مشكلة.

ملعقة زيت.

ملعقة زنجبيل مبشور.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

3 ملاعق صوص كاري.

فلفل أخضر حار.

2 مكعب مرقة.

كوب بقسماط.

كوب حليب. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الدجاج المفروم مع البصل المفروم والبيض والبقسماط ثم نضيف الفلفل الحار وباقي المكونات السابقة. نخلط المكونات جيدا حتى يصبح القوام متماسك وبعد ذلك نشكل الكفتة على شكل كرات متساوية في الحجم ثم ندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج. يمكن تقدميها بهذه الطريقة فقط وتصبح كفتة في الفرن ولكن سوف نقوم بعمل صوص لها نحضر مقلاة نضع بها زيت. نضيف الكاري والطماطم المفرومة والزنجبيل مع رشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نترك الصوص على نار هادئة لمدة 20 دقيقة . بعد ذلك نضع الصوص على الكفتة وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة ثم تقدم مع أرز أبيض ومخلل وبالهنا والشفا. سر نجاح كفتة الدجاج يجب أن نقوم بتصفية البصل من الماء الذي يوجد به قبل وضعه على الدجاج حتى لا تفك الكفتة أثناء القلي.

احرصي على قلي الكفتة في زيت غزير وساخن ثم نهدي النار حتى تنضج من الداخل وتصبح مقرمشة من الخارج.

يمكن شوي الكفتة على الجريل ولكن يجب أن ننقع الأشياخ الخشبية في ماء حتى لا تحترق أثناء الشوي. سر نجاح كفتة الدجاج الوسوم

تعتبر كفتة الدجاج من الأطباق التي تتميز بطعمها اللذيذ ويمكن عمل الكفتة بالدجاج أو اللحمة أو السمك أو الجمبري ولكل واحدة منهم مذاق وطريقة مختلفة، وتقدم الكفتة بطريقتين مقلية أو مشوية ولكن المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية فتابعونا. طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية المكونات: نصف كيلو من الدجاج البانيه.

بصلة مفرومة ناعم.

نصف كوب بقسماط ناعم.

بيضة.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة. طريقة التحضير: نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الدجاج المقطع مع البصل والبيض والبقسماط وباقي المكونات السابقة. نخلط المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس وإذا كانت غير متماسكة نضيف القليل من البقسماط. نشكل الكفتة على شكل دوائر متوسطة الحجم ثم توضع في البيض المخفوقة مع البقسماط حتى تصبح مقرمشة من الخارج. بعد ذلك تقلي الكفتة في زيت غزير وساخن حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي وتصبح مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل. تقدم الكفتة مع الأرز وسلطة خضراء وسلطة طحينة ومخلل مشكلة وعصائر أو بيبسي وبالهنا والشفا. طريقة كفتة الدجاج بالفرن طريقة كفتة الدجاج بالفرن المكونات: صدور دجاج مفرومة.

بصلة.

بيضة.

2 كوب من الطماطم المفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات مشكلة.

ملعقة زيت.

ملعقة زنجبيل مبشور.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

3 ملاعق صوص كاري.

فلفل أخضر حار.

2 مكعب مرقة.

كوب بقسماط.

كوب حليب. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الدجاج المفروم مع البصل المفروم والبيض والبقسماط ثم نضيف الفلفل الحار وباقي المكونات السابقة. نخلط المكونات جيدا حتى يصبح القوام متماسك وبعد ذلك نشكل الكفتة على شكل كرات متساوية في الحجم ثم ندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج. يمكن تقدميها بهذه الطريقة فقط وتصبح كفتة في الفرن ولكن سوف نقوم بعمل صوص لها نحضر مقلاة نضع بها زيت. نضيف الكاري والطماطم المفرومة والزنجبيل مع رشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نترك الصوص على نار هادئة لمدة 20 دقيقة . بعد ذلك نضع الصوص على الكفتة وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة ثم تقدم مع أرز أبيض ومخلل وبالهنا والشفا. سر نجاح كفتة الدجاج يجب أن نقوم بتصفية البصل من الماء الذي يوجد به قبل وضعه على الدجاج حتى لا تفك الكفتة أثناء القلي.

احرصي على قلي الكفتة في زيت غزير وساخن ثم نهدي النار حتى تنضج من الداخل وتصبح مقرمشة من الخارج.

يمكن شوي الكفتة على الجريل ولكن يجب أن ننقع الأشياخ الخشبية في ماء حتى لا تحترق أثناء الشوي. سر نجاح كفتة الدجاج

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