على الطريقة السعودية اعملي الكبسة السعودي باللحمة الضاني بمكونات اقتصادية وطعم لذيذ

تعتبر الكبسة من الأطباق الشهيرة في جميع دول الخليج وخاصة السعودية وفي بعض البلدان تعرف باسم المكبوس وهذا الطبق يعد من الأطباق الرئيسية في المناسبات والعزومات، وهي تعتبر وجبة غداء متكاملة لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني فتابعونا. طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني المكونات: كيلو لحم ضاني بالعظم.

بصلة متوسطة مقطعة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

حبة طماطم مقطعة.

ملعقة صغيرة كمون.

4 حبات حبهان.

4 حبات قرنفل.

رشة من الزعفران.

كوب أرز بسمتي منقوع في الماء.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

مكعب مرقة.

ملح وفلفل أسود.

عود قرفة.

8 ملاعق من الصلصة. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به اللحم مع ملعقة من السمنة ونشوح جيدا حتى يتغير لونها ثم نسلقها في الماء.

مع وضع بعض البهارات الخاصة بها مثل ورق لورا وحبهان وجزر وبصل مقطع وطماطم ورشة من الفلفل الأسود.

نترك اللحم على النار حتى تنضج تماما ثم ترفع من المرقة ونضعها جانبا بعد ذلك نضع وعاء على النار بها 2 ملعقة من الزيت.

نضيف البصل ونتركه حتى يذبل ثم الطماطم والصلصة مع التوابل السابقة ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ثم يضاف اللحم ونقلب لمدة دقيقة.

يوضع الأرز بعد غسله جيدا تحت الماء الجاري ثم المرقة ونترك المكونات على النار حتى تغلي ثم نخفض النار ونتركها حتى تنضج تماما.

ثم تقدم وهي ساخنة مع سلطة خضراء وعصائر طازجة أو بيبسي وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكبسة بالفراخ طريقة عمل الكبسة بالفراخ المكونات: دجاجة مقطعة.

3 كوب أرز بمستي مغسول ومنقوع.

نصف كوب زبيب.

بصلة مفرومة.

معجون طماطم.

2 حبة طماطم مهروسة.

ملعقة زيت.

ملعقة سمنة.

ملعقة صغيرة بهارات كبسة.

حبة ليمون أسود مجفف.

نصف ملعقة كزبرة جافة مطحونة.

رشة كمون.

كركم وحبهان وقرنفل مطحون.

ملح وفلفل أسود.

ورقة لورا وأعواد قرفة. طريقة التحضير: نذيب السمنة في وعاء مع البصل ونقلب حتى يذبل ثم نشوح الدجاج حتى يصبح لونه ذهبي ونضيف معجون الطماطم مع الطماطم والبهارات ونقلب.

ثم نضيف 2 كوب من الماء ونهدي النار حتى ينضج الدجاج بعد ذلك نجهز صينية ونضع الدجاج بها وندهنه بالزيت والكركم.

بعد ذلك نقوم بسلق الأرز مع أعواد القرفة والليمون الأسود وورق لورا والزبيب ثم نحضر صينية كبيرة ونقدم بها الأرز وفوقها الدجاج المحمر مع المكسرات وبالهنا والشفا. الوسوم

تعتبر الكبسة من الأطباق الشهيرة في جميع دول الخليج وخاصة السعودية وفي بعض البلدان تعرف باسم المكبوس وهذا الطبق يعد من الأطباق الرئيسية في المناسبات والعزومات، وهي تعتبر وجبة غداء متكاملة لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني فتابعونا. طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني المكونات: كيلو لحم ضاني بالعظم.

بصلة متوسطة مقطعة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

حبة طماطم مقطعة.

ملعقة صغيرة كمون.

4 حبات حبهان.

4 حبات قرنفل.

رشة من الزعفران.

كوب أرز بسمتي منقوع في الماء.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

مكعب مرقة.

ملح وفلفل أسود.

عود قرفة.

8 ملاعق من الصلصة. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به اللحم مع ملعقة من السمنة ونشوح جيدا حتى يتغير لونها ثم نسلقها في الماء.

مع وضع بعض البهارات الخاصة بها مثل ورق لورا وحبهان وجزر وبصل مقطع وطماطم ورشة من الفلفل الأسود.

نترك اللحم على النار حتى تنضج تماما ثم ترفع من المرقة ونضعها جانبا بعد ذلك نضع وعاء على النار بها 2 ملعقة من الزيت.

نضيف البصل ونتركه حتى يذبل ثم الطماطم والصلصة مع التوابل السابقة ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ثم يضاف اللحم ونقلب لمدة دقيقة.

يوضع الأرز بعد غسله جيدا تحت الماء الجاري ثم المرقة ونترك المكونات على النار حتى تغلي ثم نخفض النار ونتركها حتى تنضج تماما.

ثم تقدم وهي ساخنة مع سلطة خضراء وعصائر طازجة أو بيبسي وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكبسة بالفراخ طريقة عمل الكبسة بالفراخ المكونات: دجاجة مقطعة.

3 كوب أرز بمستي مغسول ومنقوع.

نصف كوب زبيب.

بصلة مفرومة.

معجون طماطم.

2 حبة طماطم مهروسة.

ملعقة زيت.

ملعقة سمنة.

ملعقة صغيرة بهارات كبسة.

حبة ليمون أسود مجفف.

نصف ملعقة كزبرة جافة مطحونة.

رشة كمون.

كركم وحبهان وقرنفل مطحون.

ملح وفلفل أسود.

ورقة لورا وأعواد قرفة. طريقة التحضير: نذيب السمنة في وعاء مع البصل ونقلب حتى يذبل ثم نشوح الدجاج حتى يصبح لونه ذهبي ونضيف معجون الطماطم مع الطماطم والبهارات ونقلب.

ثم نضيف 2 كوب من الماء ونهدي النار حتى ينضج الدجاج بعد ذلك نجهز صينية ونضع الدجاج بها وندهنه بالزيت والكركم.

بعد ذلك نقوم بسلق الأرز مع أعواد القرفة والليمون الأسود وورق لورا والزبيب ثم نحضر صينية كبيرة ونقدم بها الأرز وفوقها الدجاج المحمر مع المكسرات وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على الطريقة السعودية اعملي الكبسة السعودي باللحمة الضاني بمكونات اقتصادية وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.