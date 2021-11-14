طريقة عمل السمك الفيليه المقلي بخلطة مقرمشة وتتبيلة خطيرة زي المطاعم

نحن جميعا نعرف أن الأسماك لها فوائد عديدة ومنها الأوميغا 3 المعروفة بفوائدها المذهلة للصحة ولذلك ينصح بتناول السمك على الأقل مرة واحدة أسبوعيا، وتوجد طرق عديدة للسمك ومنها المقلي أو المشوي أو الطواجن والسمك الفيليه وهو يعد من الأطباق التي يفضلها الكبار والأطفال لأنه يكون مقرمش ولا توجد به رائحة زفارة، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله فتابعونا. طريقة عمل السمك الفيليه طريقة عمل السمك الفيليه المكونات: كيلو سمك فيليه.

ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

فلفل أسود.

خل.

عصير ليمونة. مكونات خلطة القلي: 2 كوب دقيق.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كمون وكزبرة ناشفة مطحونة.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب ماء دافئ. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الثوم المفروم مع الملح والكمون ثم نضيف عصير الليمون والخل ورشة من الفلفل الأسود ونقلب المكونات جيدا حتى تمتزج.

نترك السمك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة وفي وعاء أخر نضع الدقيق مع النشا والبيكنج بودر ويضاف عليهم الكمون ورشة من الملح والفلفل الأسود.

نقوم بتقسيم الخليط بعد تقليبه على وعائين وفي وعاء منهم نضيف الماء الدافئ تدريجيا حتى يصبح القوام ناعم ومتجانس بدون أي تكتلات.

بعد ذلك نغمس السمك في الخليط السائل ثم الجاف ويقلي في زيت غزير وساخن حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ويرفع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

الآن أصبح السمك الفيليه جاهز للتقديم مع أرز صيادية وسلطة خضراء وسلطة طحينة وبالهنا والشفا. طريقة عمل السمك الفيليه بالصلصة طريقة عمل السمك الفيليه بالصلصة المكونات: نصف كيلو سمك فيليه.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

4 حبات طماطم مقطعة.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم.

ماء حسب الرغبة. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وفي وعاء نتبل السمك برشة من الملح والفلفل الأسود ونرص السمك في صينية مدهونة بالزيت.

نترك السمك في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ثم نتركه جانبا بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الطماطم.

مع البصل والثوم ومعجون الطماطم مع القليل من الماء ونخفق المكونات جيدا ثم يوضع المزيج في وعاء ويرفع على النار حتى الغليان.

مع رشة من الملح والفلفل الأسود ثم نضيف شرائح السمك ونتركها لمدة 5 دقائق ثم تقدم مع أرز أبيض وبالهنا والشفا. الوسوم

نحن جميعا نعرف أن الأسماك لها فوائد عديدة ومنها الأوميغا 3 المعروفة بفوائدها المذهلة للصحة ولذلك ينصح بتناول السمك على الأقل مرة واحدة أسبوعيا، وتوجد طرق عديدة للسمك ومنها المقلي أو المشوي أو الطواجن والسمك الفيليه وهو يعد من الأطباق التي يفضلها الكبار والأطفال لأنه يكون مقرمش ولا توجد به رائحة زفارة، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله فتابعونا. طريقة عمل السمك الفيليه طريقة عمل السمك الفيليه المكونات: كيلو سمك فيليه.

ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

فلفل أسود.

خل.

عصير ليمونة. مكونات خلطة القلي: 2 كوب دقيق.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كمون وكزبرة ناشفة مطحونة.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب ماء دافئ. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الثوم المفروم مع الملح والكمون ثم نضيف عصير الليمون والخل ورشة من الفلفل الأسود ونقلب المكونات جيدا حتى تمتزج.

نترك السمك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة وفي وعاء أخر نضع الدقيق مع النشا والبيكنج بودر ويضاف عليهم الكمون ورشة من الملح والفلفل الأسود.

نقوم بتقسيم الخليط بعد تقليبه على وعائين وفي وعاء منهم نضيف الماء الدافئ تدريجيا حتى يصبح القوام ناعم ومتجانس بدون أي تكتلات.

بعد ذلك نغمس السمك في الخليط السائل ثم الجاف ويقلي في زيت غزير وساخن حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ويرفع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

الآن أصبح السمك الفيليه جاهز للتقديم مع أرز صيادية وسلطة خضراء وسلطة طحينة وبالهنا والشفا. طريقة عمل السمك الفيليه بالصلصة طريقة عمل السمك الفيليه بالصلصة المكونات: نصف كيلو سمك فيليه.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

4 حبات طماطم مقطعة.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم.

ماء حسب الرغبة. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وفي وعاء نتبل السمك برشة من الملح والفلفل الأسود ونرص السمك في صينية مدهونة بالزيت.

نترك السمك في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ثم نتركه جانبا بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الطماطم.

مع البصل والثوم ومعجون الطماطم مع القليل من الماء ونخفق المكونات جيدا ثم يوضع المزيج في وعاء ويرفع على النار حتى الغليان.

مع رشة من الملح والفلفل الأسود ثم نضيف شرائح السمك ونتركها لمدة 5 دقائق ثم تقدم مع أرز أبيض وبالهنا والشفا.

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