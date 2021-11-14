طريقة عمل شوربة السي فود اللذيذة بخطوات سهلة وبطعم ومذاق أحلي من مطاعم الأسماك

طريقة عمل شوربة السي فود في المنزل، فوقت تجهيزها يتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة، لكن تخاف بعض النساء من المخاطرة بعملها وتعتقد أنها لن تكون شهية ولذيذة مثل تلك التي نتذوقها في المطاعم، فهي معروفة تحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم نظراً لأحتوائها على المأكولات البحرية المغذية. طريقة عمل شوربة السي فود طريقة عمل شوربة السي فود المقادير: ¼ كيلو جمبري حجم متوسط.

¼ كيلو من السمك الفيليه مُقطع لقطع متوسطة الحجم.

¼ كيلو كاليماري مُقطع لقطع متوسطة.

4 قطع كابوريا مُقطعة.

ملعقة صغيرة من مرقة السمك.

كوب حليب.

بصلة كبيرة مُقطعة شرائح.

ثمرتين من الطماطم مقطعين مكعبات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والكمون.

ملعقة كبيرة من السمن.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق. طريقة التحضير: قومي بنزع رأس الجمبري واغسليه واتركيه جانبًا، وقطعي الكابوريا إلى نصفين وضعيها مع الجمبري.

ضعي كمية من الماء على النار و أضيفي لها ملح وفلفل وكمون ومرقة واسلقي بها سمك الفيليه.

في طاسة أو حلة ضعي السمن وارفعيها على النار وضعي بها البصل وقلبيه لدقيقة ثم أضيفي الطماطم والجمبري واتركيهم حتى تنضج المكونات وقلبيهم من وقت لآخر.

بعد خمس دقائق أضيفي للجمبري مع البصل والطماطم الدقيق وقلبيهم جيدًا.

أضيفي السمك الفيليه تدريجيًا مع ماء السلق، بعد أن قومتي بسلقه.

نُقلب جميع المكونات لخمس دقائق حتى يصبح القوام سميك وثقيل، ثم نضيف اللبن مع التقليب.

نرفع السي فود من على النار قبل أن يغلي، ويغرف مباشرة في الأطباق. طريقة السي فود بدون كريمة طريقة السي فود بدون كريمة المقادير: ¼ كليو من فيليه السلمون.

¼ كيلو كاليماري مُقطع.

¼ كيلو من بلح البحر.

¼ كيلو من الروبيان.

4 قطع كابوريا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة والدقيق.

2 كوب ماء.

بصلة شرائح.

رشة ملح كمون وفلفل اسود.

فصان ثوم مفرومين. طريقة التحضير: قومي بتحمير البصل في السمن ثم أضيفي لها الثوم وقلبيهم.

نضع الكاليماري والروبيان وبلح البحر والسلمون ونقلبهم لمدة أربع دقائق تقريبًا.

نضيف الدقيق ونحرك جميع المكونات ثم نضيف الماء مع التوابل ونقبلهم لمرة أخيرة.

تُترك شوربة السي فود حتى تغلي لمدة 10 دقائق ثم تُصب في الأطباق. الوسوم

طريقة عمل شوربة السي فود في المنزل، فوقت تجهيزها يتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة، لكن تخاف بعض النساء من المخاطرة بعملها وتعتقد أنها لن تكون شهية ولذيذة مثل تلك التي نتذوقها في المطاعم، فهي معروفة تحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم نظراً لأحتوائها على المأكولات البحرية المغذية. طريقة عمل شوربة السي فود طريقة عمل شوربة السي فود المقادير: ¼ كيلو جمبري حجم متوسط.

¼ كيلو من السمك الفيليه مُقطع لقطع متوسطة الحجم.

¼ كيلو كاليماري مُقطع لقطع متوسطة.

4 قطع كابوريا مُقطعة.

ملعقة صغيرة من مرقة السمك.

كوب حليب.

بصلة كبيرة مُقطعة شرائح.

ثمرتين من الطماطم مقطعين مكعبات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والكمون.

ملعقة كبيرة من السمن.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق. طريقة التحضير: قومي بنزع رأس الجمبري واغسليه واتركيه جانبًا، وقطعي الكابوريا إلى نصفين وضعيها مع الجمبري.

ضعي كمية من الماء على النار و أضيفي لها ملح وفلفل وكمون ومرقة واسلقي بها سمك الفيليه.

في طاسة أو حلة ضعي السمن وارفعيها على النار وضعي بها البصل وقلبيه لدقيقة ثم أضيفي الطماطم والجمبري واتركيهم حتى تنضج المكونات وقلبيهم من وقت لآخر.

بعد خمس دقائق أضيفي للجمبري مع البصل والطماطم الدقيق وقلبيهم جيدًا.

أضيفي السمك الفيليه تدريجيًا مع ماء السلق، بعد أن قومتي بسلقه.

نُقلب جميع المكونات لخمس دقائق حتى يصبح القوام سميك وثقيل، ثم نضيف اللبن مع التقليب.

نرفع السي فود من على النار قبل أن يغلي، ويغرف مباشرة في الأطباق. طريقة السي فود بدون كريمة طريقة السي فود بدون كريمة المقادير: ¼ كليو من فيليه السلمون.

¼ كيلو كاليماري مُقطع.

¼ كيلو من بلح البحر.

¼ كيلو من الروبيان.

4 قطع كابوريا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة والدقيق.

2 كوب ماء.

بصلة شرائح.

رشة ملح كمون وفلفل اسود.

فصان ثوم مفرومين. طريقة التحضير: قومي بتحمير البصل في السمن ثم أضيفي لها الثوم وقلبيهم.

نضع الكاليماري والروبيان وبلح البحر والسلمون ونقلبهم لمدة أربع دقائق تقريبًا.

نضيف الدقيق ونحرك جميع المكونات ثم نضيف الماء مع التوابل ونقبلهم لمرة أخيرة.

تُترك شوربة السي فود حتى تغلي لمدة 10 دقائق ثم تُصب في الأطباق.

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