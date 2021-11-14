  طريقة عمل الخيار المخلل بأقل تكاليف في البيت وخطوات بسيطة

يحب الكثير من الأشخاص تناول المخللات حيث أنها تتلاءم مع الكثير من أنواع الطعام واضيف إليها مذاق خاص، وبناءًا على ذلك فإننا اليوم سوف نقوم بتوضيح كل المعلومات التي تتعلق بكيفية عمل الخيار المخلل في المنزل بطريقة تشبه الأماكن الكبيرة التي يتم شراء المخللات منها، حيث إنه كل ما يجب أن يتم معرفته في عملية التخليل هو إضافة المقادير بشكلها الصحيح وأيضًا أن يتم اتباع الخطوات بترتيبها الصحيح للحصول على أفضل مخلل خيار، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

المقادير الصحيحة في عمل الخيار المخلل في البيت

بكل سهولة يمكنك أن تحصل على خيار مخلل في البيت دون أن تبذل مجهود كبير في هذا الأمر كل ما عليك فعله هو أن تتبع المقادير التي سوف نقدمها لك في التخليل وسوف تحصل على أفضل نتيجة، ويتم إضافة المقادير كالآتي:

كيلو من الخيار ويمكنك أن تستخدم الكمية التي ترغب في تخليلها حسب حاجتك الشخصية.

5 حبات ليمون.

4 فصوص ثوم.

ملح.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من خل التفاح.

عصير ليمون عدد 2 حبة.

في حالة قد قمت بمضاعفة كمية الخيار التي سوف تقوم بعملية التخليل له فإنه ينبغي عليك في البداية أن تقوم بمضاعفة باقي المقادير، كما أنه يجب عند تخليل الخيار أن يتم اختيار الخيار ذو الحجم المتوسط لأنه يكون افضل في التخليل.

خطوات تخليل الخيار في البيت بطريقة بسيطة

يتم تخليل الخيار في البيت ويصبح ذو طعم شهي ولذيذ فقط عندما يتم تخليله بالطريقة الصحيحة، وبناءًا على ذلك فإليكم طريقة تخليل الخيار وهي كالتالي: