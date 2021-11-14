مشروب الحليب والقرنفل على الريق وصفة سحرية تمتلك صيدلية في بيتك

مشروب الحليب والقرنفل يعد من المشروبات السحرية التي تساعد على القضاء على العديد من الأمراض التي يعاني منها الجميع، كما أنه يعمل على تقوية المناعة، ويساعد على التقليل من مرض الإصابة بالسرطان لهذا ينصح به عدد كبير من الأطباء بالأخص لكبار السن والأطفال وهذا للحفاظ على صحتهم، الحليب يحتوى على مجموعة كبيرة من القيم الغذائية وإضافة القرنفل علية يغزز من قيمتة الغذائية ولهذا سنقدم لكم أهم فوائد المشروب السحري الحليب بالقرنفل.

تستطيعين التخلص من أكثر من 15 مرض من تناول كوب من الحليب والقرنفل، وأهم فوائد هذا المشروب السحري هي:

معالج قوي وسحري لنزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية لأنه يساعد على تدفئة الجسم.

يحتوي القرنفل على الأحماض ومضادات الأكسدة التي تعمل على تخفيف آلام الحلق والتهاب اللوز.

يساعد في الوقاية من السرطان وهذا بسبب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها القرنفل، كما أن الحليب يعمل على تقوية المناعة.

يقلل من الشعور بالقلق والاكتئاب فهو يساعد على استرخاء عضلات الجسم.

يستخدم القرنفل كمكون أساسي في ادوية المسكنات التي تستخدم بعد العمليات الجراحية مثل البواسير والتهاب الشرج.

يساعد على تقوية عضلات القلب.

ينظم عملية هضم المعدة.

يعالج مرضى روماتيزم المفاصل.

مسكن قوي لآلام المفاصل وهشاشة العظام.

يستخدم القرنفل في أدوية العقم وتأخر الإنجاب.

يساعد في عملية التنفس لهذا يستخدم كعلاج لمرض الربو والسعال وانسداد الأنف.

يعمل على التخلص من أمراض عسر الهضم والإمساك.

يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز.

يعالج مرض سلس البول.

يستخدم مسكن لأمراض اللثة والأسنان.

يساعد على نشاط الجسم.

يقوي النظر.

يعالج حب الشباب والحساسية الجلدية.

يعمل على تنظيم السكر في الدم.

بعد أن قدمنا لكم الفوائد السحرية لمشروب الحليب والقرنفل سنقدم لكم طريقة تحضير المشروب، وهي:

نحضر كوب من الحليب الساخن على نار حتى يتم الغليان.

عندما يقوم بالغليان نضيف علية معلقة واحدة صغيرة من القرنفل المطحون ناعم.

نقلب القرنفل والحليب على نار هادئة ثم نغلق النار.

نغطي كوب الحليب لمدة دقيقة لكي يمتزج الحليب والقرنفل.

ثم نبدأ تناولها كل صباح على الريق.

ننصح الجميع بتناول مشروب الحليب والقرنفل على الريق وبالأخص للأطفال وكبار السن لكي يستطيعون الحصول على فوائده السحرية.