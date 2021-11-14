اصنعي بنفسك كريم قشور الليمون والنشا الخارق في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

يعتبر كريم قشور الليمون والنشا من مستحضرات التجميل الطبيعية التي لا غني عنها، بسبب دورة الفعال في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه في أقل من أسبوع، ويخلص البشرة من البقع الداكنة وحبوب الشباب التي تعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه الشباب خلال فترة المراهقة، ويرجع قوة وفاعلية هذا الكريم على البشرة إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، التي تعمل على علاج جميع مشاكل البشرة سواء كانت دهنية أو جافة، وعدم احتوائه على أي مواد أو مركبات كيميائية تؤذي البشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وتستطيع أي سيدة صنع هذه الوصفة في المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم قشور الليمون والنشا بأبسط الخطوات وأقل التكاليف. مكونات عمل كريم قشور الليمون والنشا مكونات عمل كريم قشور الليمون والنشا يحتوي هذا الكريم الخارق على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يلي:- طبق صغير قشور ليمون.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كوب ماء.

ملعقة واحدة كبيرة زيت لوز مر.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم قشور الليمون والنشا بخطوات سريعة بالمنزل وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم، ثم نضع به الماء، وقشور الليمون، ثم نقوم بوضعه على النار حتى تستوي قشور الليمون تماماً. نرفع الوعاء من على النار بعد أن تستوي قشور الليمون ونتركه جانباً حتى يصبح بارد. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به قشور الليمون وباقي المكونات، ثم نقوم بخفقهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي الشكل متماسك. نقوم بإحضار علبة فارغة، ثم نضع الكريم بداخلها وندخلها الثلاجة حتى يصبح الكريم متماسك. ندهن الكريم مرة واحدة يومياً، حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد تماماً. فوائد كريم قشور الليمون والنشا للبشرة هناك العديد من الفوائد الصحية والجمالية الرائعة التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كالتالي:- يعطي البشرة البياض الناصع والحيوية والنعومة التامة.

يعمل على غلق المسام الواسعة، ويقضي على البكتيريا.

يعالج الالتهابات التي تظهر على البشرة، كما يقضي على الجراثيم.

يجعل البشرة نظيفة وخالية من الشوائب.

يعمل كمنظف طبيعي للبشرة، ويزيل الأوساخ التي تتراكم على البشرة.

يقضي على التجاعيد والخطوط البيضاء من أول استخدام. الوسوم

يعتبر كريم قشور الليمون والنشا من مستحضرات التجميل الطبيعية التي لا غني عنها، بسبب دورة الفعال في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه في أقل من أسبوع، ويخلص البشرة من البقع الداكنة وحبوب الشباب التي تعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه الشباب خلال فترة المراهقة، ويرجع قوة وفاعلية هذا الكريم على البشرة إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، التي تعمل على علاج جميع مشاكل البشرة سواء كانت دهنية أو جافة، وعدم احتوائه على أي مواد أو مركبات كيميائية تؤذي البشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وتستطيع أي سيدة صنع هذه الوصفة في المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم قشور الليمون والنشا بأبسط الخطوات وأقل التكاليف. مكونات عمل كريم قشور الليمون والنشا مكونات عمل كريم قشور الليمون والنشا يحتوي هذا الكريم الخارق على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يلي:- طبق صغير قشور ليمون.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كوب ماء.

ملعقة واحدة كبيرة زيت لوز مر.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم قشور الليمون والنشا بخطوات سريعة بالمنزل وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم، ثم نضع به الماء، وقشور الليمون، ثم نقوم بوضعه على النار حتى تستوي قشور الليمون تماماً. نرفع الوعاء من على النار بعد أن تستوي قشور الليمون ونتركه جانباً حتى يصبح بارد. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به قشور الليمون وباقي المكونات، ثم نقوم بخفقهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي الشكل متماسك. نقوم بإحضار علبة فارغة، ثم نضع الكريم بداخلها وندخلها الثلاجة حتى يصبح الكريم متماسك. ندهن الكريم مرة واحدة يومياً، حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد تماماً. فوائد كريم قشور الليمون والنشا للبشرة هناك العديد من الفوائد الصحية والجمالية الرائعة التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كالتالي:- يعطي البشرة البياض الناصع والحيوية والنعومة التامة.

يعمل على غلق المسام الواسعة، ويقضي على البكتيريا.

يعالج الالتهابات التي تظهر على البشرة، كما يقضي على الجراثيم.

يجعل البشرة نظيفة وخالية من الشوائب.

يعمل كمنظف طبيعي للبشرة، ويزيل الأوساخ التي تتراكم على البشرة.

يقضي على التجاعيد والخطوط البيضاء من أول استخدام.

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