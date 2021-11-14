هشة كالقطن.. العجينة اليابانية السحرية الرائعة لكافة المعجنات والفطائر باجدد التكتيكات فى عالم المخبوزات

هشة كالقطن.. العجينة اليابانية السحرية الرائعة ، تعد العجينة اليانية من أبرز انواع المخبوزات، فهي تتميز بانها هشة وطريقة عملها سهلة وبسيطة للغاية، حيث تستطيعي عملها في أي وقت، وسونضح لكم طريقة العمل خطوة بخطوة فهي لها الكثير من الفوائد نزرًا لأنها هشة حيث تساعد على الهضم وتستطيع ربة المنزل أن تقوم بتشكيلها لعدة استخدامات مثل عمل الفطائر والباتيه وغيرها من المخبوزات التي يحبها الأطفال فتابعونا. هشة كالقطن.. العجينة اليابانية السحرية الرائعة 6من أكواب الدقيق

كوب كبير من الحليب الدافئ

كوب ماء

بيضة

3 ملاعق كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة طحين

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة حليب بودرة

نصف ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيرة زبدة طرية حشوة العجين: جبنة موتزاريلا و شيدر

حلقات زيتون اسود.

بسطرمة لدهن العجينة: هشة كالقطن.. العجينة اليابانية السحرية الرائعة بيضة مع معلقتين من الحليب طريقة صنع وتحضير العجينة اليابانية أولا: قومي بوضع الماء والقليل من الدقيق في مقلاة على النار، ثم قومي بتقليبها حتى تصبح العجينة طرية، ثم نرفعها ونتركها تبرد.

نضع الدقيق والملح والسكر والخميرة والحليب البودرة ونقلبهم.

نضيف البيضة مع العجن المستمر.

نضيف العجينة بعد أن تبرد ونضيف الحليب تدريجياً حتى تنضج العجينة. نضيف الزبدة مع العجن حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر.

قسّمها إلى قسمين وأضعه في قالب كب كيك لعمل كعكة، وأخلط مكونات الحشو والحشو واتركه يتخمر.

قسمم العجينة إلى كرتين وكرة كبيرة.

أحضر وعاء مقاومًا للحرارة يدخل إلى الفرن وافردي به طبقة العجين ثم ضعي الحشو وافردي العجينة جيدا مرة ثانية.

ثم ضعي العجينة فوق الحشو، وقومي بتغطيتها من خلال ورق الألمنيوم.

الخطوة الأخيرة: وهي دعن وش العجينة بزيت ثم قلبيها وضعي العجينة الأولى على القاعدة واثقبها بالشوكة. ملاحظات الشيف فاطمة أبو حاتي عن نجاح الخبز التركي للحصول على نتيجة جيدة، استخدم نوعًا جيدًا من الخميرة.

العجين الذي قمنا بتطويره يحتوي على مُحسِّن جيني يساعدك في صنع عجينة متقشرة ورقيقة.

للحصول على قوام ناعم، اعجن العجينة لمدة 10 دقائق.

حشو اللحم المقدد حسب وجوده وشكله.

استخدم دقيق متعدد الأغراض تم غربله. الوسوم

هشة كالقطن.. العجينة اليابانية السحرية الرائعة ، تعد العجينة اليانية من أبرز انواع المخبوزات، فهي تتميز بانها هشة وطريقة عملها سهلة وبسيطة للغاية، حيث تستطيعي عملها في أي وقت، وسونضح لكم طريقة العمل خطوة بخطوة فهي لها الكثير من الفوائد نزرًا لأنها هشة حيث تساعد على الهضم وتستطيع ربة المنزل أن تقوم بتشكيلها لعدة استخدامات مثل عمل الفطائر والباتيه وغيرها من المخبوزات التي يحبها الأطفال فتابعونا. هشة كالقطن.. العجينة اليابانية السحرية الرائعة 6من أكواب الدقيق

كوب كبير من الحليب الدافئ

كوب ماء

بيضة

3 ملاعق كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة طحين

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة حليب بودرة

نصف ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيرة زبدة طرية حشوة العجين: جبنة موتزاريلا و شيدر

حلقات زيتون اسود.

بسطرمة لدهن العجينة: هشة كالقطن.. العجينة اليابانية السحرية الرائعة بيضة مع معلقتين من الحليب طريقة صنع وتحضير العجينة اليابانية أولا: قومي بوضع الماء والقليل من الدقيق في مقلاة على النار، ثم قومي بتقليبها حتى تصبح العجينة طرية، ثم نرفعها ونتركها تبرد.

نضع الدقيق والملح والسكر والخميرة والحليب البودرة ونقلبهم.

نضيف البيضة مع العجن المستمر.

نضيف العجينة بعد أن تبرد ونضيف الحليب تدريجياً حتى تنضج العجينة. نضيف الزبدة مع العجن حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر.

قسّمها إلى قسمين وأضعه في قالب كب كيك لعمل كعكة، وأخلط مكونات الحشو والحشو واتركه يتخمر.

قسمم العجينة إلى كرتين وكرة كبيرة.

أحضر وعاء مقاومًا للحرارة يدخل إلى الفرن وافردي به طبقة العجين ثم ضعي الحشو وافردي العجينة جيدا مرة ثانية.

ثم ضعي العجينة فوق الحشو، وقومي بتغطيتها من خلال ورق الألمنيوم.

الخطوة الأخيرة: وهي دعن وش العجينة بزيت ثم قلبيها وضعي العجينة الأولى على القاعدة واثقبها بالشوكة. ملاحظات الشيف فاطمة أبو حاتي عن نجاح الخبز التركي للحصول على نتيجة جيدة، استخدم نوعًا جيدًا من الخميرة.

العجين الذي قمنا بتطويره يحتوي على مُحسِّن جيني يساعدك في صنع عجينة متقشرة ورقيقة.

للحصول على قوام ناعم، اعجن العجينة لمدة 10 دقائق.

حشو اللحم المقدد حسب وجوده وشكله.

استخدم دقيق متعدد الأغراض تم غربله.

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