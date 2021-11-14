طريقة سهلة وسريعة للتخلص من دهون البطن

الوصفة دي مخصوص لكل الاشخاص الكسلانين اللي عايزين بطن مسطحة في وقت قصير ، وفي نفس الوقت من غير تمارين او جيم ، تعالوا نتعرف مع بعض من خلال السطور الجاية على طريقة وصفة للتخلص من دهون البطن سهلة وسريعة.
وصفة للتخلص من دهون البطن:
المكونات:
– 1 كوباية عصير جريب فروت (لو مش متوفر ، ممكن تستبدليه بعصير برتقان او اناناس).
– 2 معلقة صغيرة من خل التفاح.
– 1 معلقة صغيرة عسل.
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض ، وبكده يبقى مشروب حرق الدهون جاهز عندك.
طريقة استخدامه:
اشربي المشروب ده مرة واحدة في اليوم قبل الغدا او العشا ، لمدة 7 ايام متواصلين ، او لحد ما تحسي بتحسن في منطقة الوسط ، وبعدها كرري العلاج لمدة 7 ايام كمان ، لحد ما توصلي للنتيجة المطلوبة.
حصة واحدة من الجريب فروت بتحتوي تقريبا على 53 سعرة حرارية ، وحوالي 2 جرام من الالياف ، والدراسات اثبتت كمان ان اكل ½ حبة من الجريب فروت قبل كل وجبة ممكن انه يأدي لزيادة فقدان الوزن.
اما خل التفاح فهو بيعزز الهضم ، كمان بيقلل من كمية الوقت اللي بتفضل فيه الدهون في الجهاز الهضمي ، لانه ممكن يكون من غير الصحي ان الاكل يفضل في الامعاء لفترة طويلة اوي ، ولو الدهون فضلت في الامعاء فترة اطول من اللازم اثناء هضم الاكل ، الجسم هيمتص دهون اكتر.
الاثار الجانبية للمشروب:
المشروب ممكن يبقى ليه بعض الاثار الجانبية لبعض الاشخاص ، واحدة من الاثار دي هي ان خل التفاح ممكن يتداخل مع دوا السكر ، عشان كده لو بتعاني من مشاكل صحية متعلقة بمرض السكر ، الافضل تجنب المشروب ده.
كمان خل التفاح ممكن يسبب تسوس الاسنان لو اتاخد بشكل مباشر ، ولكن مع تخفيفه زي الوصفة ده بيقلل من المخاطر بتاعته.
كمان خل التفاح ممكن يأدي لخفض مستويات البوتاسيوم ، ولكن هو بيكون من الصعب اكتشاف نقص مستويات البوتاسيوم من خلال الاعراض الخارجية ، ولكن لو انتي متأكدة من اصابتك بنقص البوتاسيوم في الدم ، اتجنبي خل التفاح.
السعرات الحرارية في المشروب:
عصير الجريب فروت مع خل التفاح والعسل بيحتوي على 43 سعرة حرارية بس للكوباية ، وده معناه انه بيمثل نسبة 2% من السعرات الحرارية في اليوم في نظام غذائي بيحتوي على 2000 سعر حراري ، وسهل جدا انك تدمجي المشروب في اي نظام غذائي.
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