وصفة سحرية لصبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون حضريها في منزلك بأقل التكاليف

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون، من المعروف أن القرنفل من النباتات التي لها الكثير من الفوائد، حيث يستخدم في الكثير من الوصفات العناية بالبشرة والشعر، كما يستخدم في علاج الأمراض الجلدية والصحية، وبجانب آخر يستخدمه الكثير من السيدات في الكثير من الأكلات والحلويات لما يحتوي من رائحة جذابة وفواحه، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام القرنفل في صبغ الحواجب وهذا سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون

يمكن صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون وهي من الوصفات التي لها تأثير كبير على الشعر، ومن المعروف أن القرنفل يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوي بصيلات الشعر ويغذيه وبذلك يصبح كثيف، وهذا ما تحتاجه كل فتاة للظهور بمظهر جذاب، ويزداد فوائد القرنفل للشعر بالإضافة القليل من زيت الزيتون الذي يعرف بفوائده المذهلة للشعر، ويمكنك اتباع هذه الطريقة لصبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون وهي كالتالي:

المكونات

كوب صغير من زيت الزيتون.

عيدان من القرنفل.

طريقة التحضير

يتم طحن عيدان القرنفل باستخدام المطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعماً تماماً.

قم بإحضار إناء وضعي به القرنفل المطحون ثم إضافة زيت الزيتون ويتم مزج المكونات معاً حتى يصبح المزيج شبه كريمي.

بعد ذلك قومي باستخدام عيدان الأذن ويتم وضع صبغة القرنفل على الحاجبين وتركهما لمدة نصف ساعة.

اغسل الحواجب من هذا الخليط بالماء الدافئ برفق.

للحصول على أفضل النتائج لابد تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يعمل على تحفيز نمو الشعر بغزارة.

كما يعمل على إزالة القشرة عند إضافته للشامبو

يعمل على لمعان الشعر وتكثيفه بطريقة طبيعية.

يعطي للشعر رائحة نفاذه وعطره.

كما يعمل على تدفق الدم لفروة الرأس.

يؤخر ظهور الشيب، ويعمل على تحسين إنتاج الصبغة المسؤولة عن تلوين الشعر.

يرطب الشعر ويقويه.

فوائد زيت القرنفل للشعر

الوصفات الطبيعية عادة ما تعطي نتيجة فعالة للبشرة والشعر، قد تأخذ بعض الوقت أحياناً ولكن تعطي نتيجة مرضية للشخص، وذلك بدلاً من استخدام المواد الكيميائية التي تضر بالشعر والبشرة، فعادة ما تستخدم المكونات المنزلية في صبغ الشعر وصبغ الحواجب بدون أي مواد ضارة، فضلاً عن أنها تعطي نفس نتيجة صالون التجميل، ولكن الفرق أنها تحضر بمكونات طبيعي أمنه على البشرة والشعر، والأخير بمكونات كيميائية قد تعطي نتيجة سريعة ولكن مع الوقت تضر الشعر والبشرة.

وفي نهاية هذا المقال تستطيع معرفة صبغ الحواجب والقرنفل وزيت الزيتون، وهي من الطرق السهلة والبسيطة ولكنها ذات مفعول سريع، وتعد هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية، التي لم يوجد بها تأثير سلبي على الحواجب، فهي تعمل على تكثيف الشعر وتقويته.