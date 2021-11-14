بكوب من البرتقال اعملي أحلي بسبوسة بالبرتقال بصورة إقتصادية لست البيت الشاطرة

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بسبوسة البرتقال من الحلويات اللذيذة والمحبوبة لدى الجميع حيث يقبل عليها الصغار والكبار، وهي تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهنا سوف نقدمها بطعم ونكهة مختلفة وهي نكهة البرتقال اللذيذ الذي يعرف فوائده الكثيرة الرائعة وخاصتا في فصل الشتاء حيث يحمي الجسم من نزلات البرد والزكام، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسبوسة البرتقال بطريقة بسيطة وطعم ولا أروع.مقادير عمل بسبوسة بالبرتقال
تحتوي البسبوسة بالبرتقال على مقادير سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ حبات من البيض.
- مبشور البرتقال.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ٢ كوب من البرتقال.
- ملعقتان من جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتان من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- ٢ كوب من السميد.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير البسبوسة بالبرتقال في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع البيض مع السكر ونخلطهم جيداً ثم نضيف ملعقتان من جوز الهند مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بإضافة السميد مع ملعقتان من الدقيق والبيكنج بودر والزيت ونقلبهم جيداً، ثم نضيف البرتقال المبشور مع عصير البرتقال ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نشعل الميكروويف على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونسكب الخليط في صينية وندخلها الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق بسبوسة بالبرتقال لأحلى مشاهدين ونكهة جوز الهند وبالهنا والشفا.
طريقة عمل شربات البسبوسة
سوف نقدم طريقة سهلة لتحضير شربات البسبوسة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر إناء ونضع كوب ونصف من الماء مع ٢ كوب من السكر ونتركهم على النار حتى يغلي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع إضافة ملعقتان من ماء الورد.
- ثم ننزله من على النار ويصبح جاهز للاستخدام.
- نسقي البسبوسة بالشربات وهي ساخنة والشربات بارد وبهذا سوف نحصل على بسبوسة شهية.
هناك عدة فوائد لقشور البرتقال على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها النضارة والحيوية ويحمي البشرة من ظهور التجاعيد.
- يعالج حب الشباب ويزيل الرؤوس السوداء ويساهم في فتح المسامات.
- يعمل على تفتيح البقع الداكنة ويزيل خلايا الجلد الميتة.
- يجعل البشرة ناعمة ويوحد لون البشرة ويشد البشرة ويحمي من سرطان الجلد.
هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- كثرة البيض لا تزيد مستوى الكوليسترول العام في الدم.
- غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.
- ضروري لصحة العظام والأسنان ويمنع تطور سرطان الثدي.
- يمنع فقدان الذاكرة ويحافظ على نشاط وسلامة القلب.
- يساعد في شفاء أمراض الأعصاب وفقر الدم.
لسر نجاح البسبوسة نصائح بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ينصح أن يتم عمل البسبوسة بالسمنة البلدي لأن الزبدة تعمل على جفاف البسبوسة وتفتتها.
- يفضل إستخدام الزبادي كامل الدسم.
- يجب أن يكون السمن دافئا.
- لا نقلب البسبوسة كثيراً.
- إضافة رشة قليلة من الملح.
- يجب أن يكون شربات البسبوسة خفيف.
- يجب أن تسوى البسبوسة على نار عالية.
الوسوم
بسبوسة البرتقال من الحلويات اللذيذة والمحبوبة لدى الجميع حيث يقبل عليها الصغار والكبار، وهي تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهنا سوف نقدمها بطعم ونكهة مختلفة وهي نكهة البرتقال اللذيذ الذي يعرف فوائده الكثيرة الرائعة وخاصتا في فصل الشتاء حيث يحمي الجسم من نزلات البرد والزكام، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسبوسة البرتقال بطريقة بسيطة وطعم ولا أروع.مقادير عمل بسبوسة بالبرتقال
تحتوي البسبوسة بالبرتقال على مقادير سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ حبات من البيض.
- مبشور البرتقال.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ٢ كوب من البرتقال.
- ملعقتان من جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتان من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- ٢ كوب من السميد.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير البسبوسة بالبرتقال في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع البيض مع السكر ونخلطهم جيداً ثم نضيف ملعقتان من جوز الهند مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بإضافة السميد مع ملعقتان من الدقيق والبيكنج بودر والزيت ونقلبهم جيداً، ثم نضيف البرتقال المبشور مع عصير البرتقال ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نشعل الميكروويف على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونسكب الخليط في صينية وندخلها الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق بسبوسة بالبرتقال لأحلى مشاهدين ونكهة جوز الهند وبالهنا والشفا.
طريقة عمل شربات البسبوسة
سوف نقدم طريقة سهلة لتحضير شربات البسبوسة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر إناء ونضع كوب ونصف من الماء مع ٢ كوب من السكر ونتركهم على النار حتى يغلي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع إضافة ملعقتان من ماء الورد.
- ثم ننزله من على النار ويصبح جاهز للاستخدام.
- نسقي البسبوسة بالشربات وهي ساخنة والشربات بارد وبهذا سوف نحصل على بسبوسة شهية.
هناك عدة فوائد لقشور البرتقال على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها النضارة والحيوية ويحمي البشرة من ظهور التجاعيد.
- يعالج حب الشباب ويزيل الرؤوس السوداء ويساهم في فتح المسامات.
- يعمل على تفتيح البقع الداكنة ويزيل خلايا الجلد الميتة.
- يجعل البشرة ناعمة ويوحد لون البشرة ويشد البشرة ويحمي من سرطان الجلد.
هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- كثرة البيض لا تزيد مستوى الكوليسترول العام في الدم.
- غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.
- ضروري لصحة العظام والأسنان ويمنع تطور سرطان الثدي.
- يمنع فقدان الذاكرة ويحافظ على نشاط وسلامة القلب.
- يساعد في شفاء أمراض الأعصاب وفقر الدم.
لسر نجاح البسبوسة نصائح بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ينصح أن يتم عمل البسبوسة بالسمنة البلدي لأن الزبدة تعمل على جفاف البسبوسة وتفتتها.
- يفضل إستخدام الزبادي كامل الدسم.
- يجب أن يكون السمن دافئا.
- لا نقلب البسبوسة كثيراً.
- إضافة رشة قليلة من الملح.
- يجب أن يكون شربات البسبوسة خفيف.
- يجب أن تسوى البسبوسة على نار عالية.
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