كيك فانيليا مميزة بطريقة حلواني ناجحة جدا أربع طبقات عالية وهشة

طريقة كيك فانيليا للحفلات والعزومات، تعد كيك فانيليا البيضاء العادية المفضلة لدى الكثيرين الكبار والصغار يمكن أن تصنع وتحضر في منزل بشكل يجعلك لن تقومي بشراءها مرة أخرى فمجرد إتقان صنعها وتعرف على طريقة الحلواني في عمل كيكة الفانيليا من البداية للنهاية لن تتوقفي عن إعدادها في منزلك، فهي كيك عادي ولكنه بقوام هش لذيذ، ستجعل كل من ضيوفك يعتقدون بأنك قد قومتي بشراءها من محلات وليست من صنع يديك لشكلها الجميل وطعمها اللذيذ، ويمكن أيضا أن تتناول في الصباح على الإفطار مع الشاي أو القهوة، وسنجعلك تعدين كيك فانيليا مميز مثل الجاهز تماما.

كيك فانيليا مميزة بطريقة حلواني ناجحة جدا

سنعد كيك فانيليا تلك تناسب الحفلات والعزومات، وخاصة أعياد الميلاد، وشكلها مميز يستمتع بها كل من يتناولها، وسنحتاج في تلك الوصفة إلى عدد 2 صينية بشكل دائري، لكي نقسم الكيكتين إلى أربع طبقات.

نحتاج إلى كوب من زبدة طرية بحرارة المطبخ. عدد 2 كوب سكر أبيض. عدد 4 بيض بحرارة المطبخ. عدد 2 ملعقة صغيرة فانيليا. عدد 3 كوب ونصف الكوب من دقيق الأبيض. كوب من حليب. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق حتى يتم تجهيز مزيج الكيك فلابد من أن يكون الفرن ساخن عند وضع الكيك داخله.

وبطني صينية الكيك بالزيت أو زبدة أو ورق الزبدة ورش عليها القليل من دقيق في جوانب حتى لا يلتصق الكيك بالصينية.

ثم احضري بوله عميقة ضعي فيها زبدة مع سكر والفانيليا ويخفق معا بالمضرب كهربائي حتى تكون هشة وتأخذ شكل كريمي.

ثم بعد ذلك نضيف البيض وتقلب جيدا وإضافة البيض يكون واحدة تلو الأخرى، ويضاف الحليب وتقلب مرة أخرى حتى تمتزج بشكل جيدا مكونات معا.

ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر وتوضع مع مزيج البيض الكريمي، وتقلب من أسفل لأعلى برفق من دون أن يخرج هواء منها.

ثم يصب مزيج كيك فانيليا في صواني الفرن تأخذ مدة من 30 إلى 35 دقيقة، وتختبر قبل أن تخرج من الفرن وإذا خرجت الحبة نظيفة من كيك تكون قد أتمت السواء وتزين وتقطع وتقدم.

نحتاج إلى عدد 6 ملاعق كبيرة من زبدة طرية بحرارة المطبخ. كوب من سكر بني. عدد 2 ملعقة كبيرة من الفانيليا. ربع كوب من زبدة مالحة مذابة ومبردة قليلا. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. كوب وربع الكوب من دقيق. 4/3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف كوب حليب.

يسخن الفرن على حرارة 350 درجة تذوب الزبدة في وعاء على نار هادئة حتى تذوب ويضاف لها سكر بني مع شراب الذرة وتقلب حتى تتجانس.

يضاف الفانيليا مع القليل من ملح في قدر السكر مع تقليب وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق، يضاف عليها بعد ذلك الكريمة الثقيلة وتقلب.

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