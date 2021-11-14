كريم النشا السحري لفرد الشعر كرياتين طبيعي للشعر

يعتبر كريم النشا افضل كرياتين طبيعي للشعر، فهو معجزة لفرد الشعر، لانه لا يوجد به مواد كيميائية، فهو صحي جداً لفرد الشعر وتنعيمة ويعمل كمرطب للشعر الجاف، ولا يوجد له آثار جانبية، بدلاً من اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة بفروة الشعر، حيث أن هذا النوع من الكريمات يقضي علي ظهور سن الشيخوخة، حيث أنة معجزة لا تصدق في فرد الشعر، وليس له آثار جانبية خطيرة على فروة الرأس، لانة يحتوي على عناصر كثيرة وفعالة في المشاكل الصحية والجمالية، ويوجد فوائد كثيرة جداً لكريم النشا حيث أنة يعمل علي تجديد خلايا الشعر، لأنه يحتوي على كثير من البروتين الطبيعي للشعر، حيث أنه يعتبر أيضاً معالج طبيعي للشعر، ويساعد علي تطويل الشعر ويعطي الشعر لمعان طول الوقت، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل كريم النشا الفعال لفرد الشعر بدون أي كيماويات. طريقة عمل كريم النشا لفرد الشعر طريقة عمل كريم النشا لفرد الشعر المكونات: عدد أربع أو خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة علي حسب طول الشعر وكثافته. قليل من الماء علي حسب كمية النشا. طريقة تحضير كريم النشا أولاً نقوم بإحضار إناء صغير ثم نضع فيه كمية النشا المطلوبة، ثم نسكب عليها الماء بالتساوي حتي لا تفسد الماء مفعول النشا، ونقوم بتقليب هذة المكونات مع بعضها جيد جداً حتي يصبح لدينا خليط متجانس كريمي، وبهذا يكون الخليط جاهز للفرد.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بشكل جيد بالشامبو، ثم ننتظر فتره حتى يجف الشعر من الماء بشكل جيد، ولابد أن يكون الشعر خالي تماماً من الماء، وعدم وضع أي زيوت أو أي كريمات.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع خليط النشا والماء على الشعر من الجذور حتى الأطراف بشكل متساوي مع تسريح الشعر جيداً.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين تقريباً حتى يمتص الشعر كمية النشا.

ثم بعد ذلك نقوم بفرق الشعر بشكل جيد ثم نغسل الشعر بالماء البارد جيد جداً حتي لا يصبح به بقايا من النشا، وستلاحظ الفرق من أول يوم إستخدام. طريقة تحضير كريم النشا الوسوم

يعتبر كريم النشا افضل كرياتين طبيعي للشعر، فهو معجزة لفرد الشعر، لانه لا يوجد به مواد كيميائية، فهو صحي جداً لفرد الشعر وتنعيمة ويعمل كمرطب للشعر الجاف، ولا يوجد له آثار جانبية، بدلاً من اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة بفروة الشعر، حيث أن هذا النوع من الكريمات يقضي علي ظهور سن الشيخوخة، حيث أنة معجزة لا تصدق في فرد الشعر، وليس له آثار جانبية خطيرة على فروة الرأس، لانة يحتوي على عناصر كثيرة وفعالة في المشاكل الصحية والجمالية، ويوجد فوائد كثيرة جداً لكريم النشا حيث أنة يعمل علي تجديد خلايا الشعر، لأنه يحتوي على كثير من البروتين الطبيعي للشعر، حيث أنه يعتبر أيضاً معالج طبيعي للشعر، ويساعد علي تطويل الشعر ويعطي الشعر لمعان طول الوقت، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل كريم النشا الفعال لفرد الشعر بدون أي كيماويات. طريقة عمل كريم النشا لفرد الشعر طريقة عمل كريم النشا لفرد الشعر المكونات: عدد أربع أو خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة علي حسب طول الشعر وكثافته. قليل من الماء علي حسب كمية النشا. طريقة تحضير كريم النشا أولاً نقوم بإحضار إناء صغير ثم نضع فيه كمية النشا المطلوبة، ثم نسكب عليها الماء بالتساوي حتي لا تفسد الماء مفعول النشا، ونقوم بتقليب هذة المكونات مع بعضها جيد جداً حتي يصبح لدينا خليط متجانس كريمي، وبهذا يكون الخليط جاهز للفرد.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بشكل جيد بالشامبو، ثم ننتظر فتره حتى يجف الشعر من الماء بشكل جيد، ولابد أن يكون الشعر خالي تماماً من الماء، وعدم وضع أي زيوت أو أي كريمات.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع خليط النشا والماء على الشعر من الجذور حتى الأطراف بشكل متساوي مع تسريح الشعر جيداً.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين تقريباً حتى يمتص الشعر كمية النشا.

ثم بعد ذلك نقوم بفرق الشعر بشكل جيد ثم نغسل الشعر بالماء البارد جيد جداً حتي لا يصبح به بقايا من النشا، وستلاحظ الفرق من أول يوم إستخدام. طريقة تحضير كريم النشا

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