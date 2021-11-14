طريقة عمل كريم الخيار والنشا المعجزة لتبيض البشرة وإزالة البقع السوداء والتجاع نهائيا

طريقة عمل كريم الخيار والنشا المعجزة لتبيض البشرة، يمكن تفتيح البشرة وتخليصها من الجلد الميت باستخدام مواد طبيعية بسيطة متوفرة في كل منزل، ومن أشهر المواد الفعالة في هذا النشا والخيار، وهذا لأن الخيار يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي لها دور كبير في تفتيح البشرة وتأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن فيها، كما يحتوي النشا على مواد مفيدة تحفز إنتاج الكولاجين في البشرة مما يساعد على تفتيحها ومنحها مظهراً نضراً ومشرقاً، وهنا نقدم لكم أكثر من ماسك طبيعي باستخدام النشا والخيار لتفتيح البشرة خلال فترة قصيرة من الزمن طريقة عمل كريم الخيار والنشا المعجزة لتبيض البشرة نقوم بخلط ربع كوب من النشا مع ربع كوب من عصير الخيار.

ثم نوزع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف تمامً.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه جيداً، للحصول على نتيجة سريعة نقوم بتكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع. معجزة كريم الخيار والنشا لتبيض البشرة لتحضير هذا الماسك نقوم ببشر حبة صغيرة من الخيار ثم نضيف لها ملعقة كبيرة من جل الصبار ونخلط جيداً.

نوزع الخليط على كامل الوجه ثم نتركه لمدة ربع ساعة، نغسل الوجه بالماء الفاتر ونكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع. اقوي كريم تفتيح البشرة بالخيار والنشا نحتاج إلى ربع كوب من عصير الخيار وربع كوب من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد ونصف ملعقة صغيرة من الكركم البودرة.

وملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من العسل.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة سوياً، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

نغسل الوجه ونرطبه ونكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع. ماسك النشا لتبيض البشرة نحتاج الى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

وملعقة كبيرة من عصير الخيار، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من القهوة.

نقوم بخلط جميع المكونات سوياً ونوزع الخليط على الوجه.

نقوم بغسل الوجه بعد مرور عشر دقائق ونرطبه ونكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع. طريقة عمل كريم الخيار والنشا المعجزة لتبيض البشرةمعجزة كريم الخيار والنشا لتبيض البشرةاقوي كريم تفتيح البشرة بالخيار والنشاماسك النشا لتبيض البشرة الوسوم

طريقة عمل كريم الخيار والنشا المعجزة لتبيض البشرة، يمكن تفتيح البشرة وتخليصها من الجلد الميت باستخدام مواد طبيعية بسيطة متوفرة في كل منزل، ومن أشهر المواد الفعالة في هذا النشا والخيار، وهذا لأن الخيار يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي لها دور كبير في تفتيح البشرة وتأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن فيها، كما يحتوي النشا على مواد مفيدة تحفز إنتاج الكولاجين في البشرة مما يساعد على تفتيحها ومنحها مظهراً نضراً ومشرقاً، وهنا نقدم لكم أكثر من ماسك طبيعي باستخدام النشا والخيار لتفتيح البشرة خلال فترة قصيرة من الزمن طريقة عمل كريم الخيار والنشا المعجزة لتبيض البشرة نقوم بخلط ربع كوب من النشا مع ربع كوب من عصير الخيار.

ثم نوزع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف تمامً.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه جيداً، للحصول على نتيجة سريعة نقوم بتكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع. معجزة كريم الخيار والنشا لتبيض البشرة لتحضير هذا الماسك نقوم ببشر حبة صغيرة من الخيار ثم نضيف لها ملعقة كبيرة من جل الصبار ونخلط جيداً.

نوزع الخليط على كامل الوجه ثم نتركه لمدة ربع ساعة، نغسل الوجه بالماء الفاتر ونكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع. اقوي كريم تفتيح البشرة بالخيار والنشا نحتاج إلى ربع كوب من عصير الخيار وربع كوب من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد ونصف ملعقة صغيرة من الكركم البودرة.

وملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من العسل.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة سوياً، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

نغسل الوجه ونرطبه ونكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع. ماسك النشا لتبيض البشرة نحتاج الى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

وملعقة كبيرة من عصير الخيار، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من القهوة.

نقوم بخلط جميع المكونات سوياً ونوزع الخليط على الوجه.

نقوم بغسل الوجه بعد مرور عشر دقائق ونرطبه ونكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع. طريقة عمل كريم الخيار والنشا المعجزة لتبيض البشرةمعجزة كريم الخيار والنشا لتبيض البشرةاقوي كريم تفتيح البشرة بالخيار والنشاماسك النشا لتبيض البشرة

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