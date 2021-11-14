طريقة كيكة الشاي خفيفة بثلاث مكونات أساسية سهلة سريعة

طريقة كيك شاي بـ3 مكونات فقط وصفة حلويات سهلة التحضير، يعتبر الكيك من أفضل المأكولات التي يتم تناولها في الصباح على الإفطار فهي خفيفة على المعدة وغير مكلفة وسريعة التحضير، فلكل من يرغب في تناول قطعة لذيذة شهية في الإفطار مع كوب الشاي أو القهوة الصباحية بالحليب فتلك الوصفة من أفضل وأسهل وصفات الكيك المختلفة، ويمكن تناولها أيضا كتحلية ما بين الوجبات أو في العشاء بعد يوم عمل طويل، فكيك عادي الخفيف من حلويات تعد بثلاث مكونات فقط سهل وسريع. طريقة كيكة الشاي العادية بثلاث مكونات أساسية سهلة سريعة نحتاج إلى 4 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من السكر البودرة الناعم. نصف كوب من الحليب. نصف كوب من زبدة طرية بحوالي 160 جرام. عدد 2 كوب من الدقيق حوالي 300 جرام. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. كيك شاي الطرية طريقة تحضير في الخلاط كهربائي نضع 4 بيضات وعليها السكر البودرة ونخفق المكونات معا حتى تأخذ لون أبيض فاتح ثم يضاف عليها الفانيليا.

وعليهم يضاف الحليب ولابد أن يكون بحرارة الغرفة، ونخفق المكونات جيدا معا حتى تمتزج.

ثم يضاف الزبدة الطرية وليست المذابة وتخفق مرة أخرى معا وتترك مكونات كيك شاي السائلة جانبا.

نحضر مكونات الجافة بوضع الدقيق المنخول مع بيكنج بودر والملح والبيكنج صودا وتخفق معا وتقلب.

نقلب المكونات معا بوضع مكونات الجافة على المكونات السائلة مزيج البيض تدريجيا بالمضرب اليدوي حتى يكون لديك مزيج كيك.

يدهن قالب الكيك بالقليل من الزبدة وتبطن بالدقيق ويصب عليها مزيج الكيك برفق، ويسخن الفرن لمدة 5 دقائق قبل دخول الكيك الفرن.

يأخذ الكيك حوالي 45 دقيقة حتى ينضج تماما وتخرج وترفع على شبكة حتى تبرد تماما وتقطع وتقدم مع الشاي في الصباح. نصائح هامة لعمل كيك ناجح البيض لابد من أن يكون بحرارة الغرفة حتى تحصلين على نتيجة ممتازة ولا يهبط منك. ينخل كل من الدقيق وبيكنج بودر قبل وضعه حتى يدخل بها الهواء وتكون هشة. الزبدة تذاب أو تكون طرية بحرارة الغرفة حتى لا تكون السبب في أرتفاع حرارة الكيك. يستخدم السكر البودرة في الكيك أفضل من السكر العادي حتى يذوب في المزيج. كيك شاي الطرية طريقة تحضيرنصائح هامة لعمل كيك ناجح الوسوم

طريقة كيك شاي بـ3 مكونات فقط وصفة حلويات سهلة التحضير، يعتبر الكيك من أفضل المأكولات التي يتم تناولها في الصباح على الإفطار فهي خفيفة على المعدة وغير مكلفة وسريعة التحضير، فلكل من يرغب في تناول قطعة لذيذة شهية في الإفطار مع كوب الشاي أو القهوة الصباحية بالحليب فتلك الوصفة من أفضل وأسهل وصفات الكيك المختلفة، ويمكن تناولها أيضا كتحلية ما بين الوجبات أو في العشاء بعد يوم عمل طويل، فكيك عادي الخفيف من حلويات تعد بثلاث مكونات فقط سهل وسريع. طريقة كيكة الشاي العادية بثلاث مكونات أساسية سهلة سريعة نحتاج إلى 4 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من السكر البودرة الناعم. نصف كوب من الحليب. نصف كوب من زبدة طرية بحوالي 160 جرام. عدد 2 كوب من الدقيق حوالي 300 جرام. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. كيك شاي الطرية طريقة تحضير في الخلاط كهربائي نضع 4 بيضات وعليها السكر البودرة ونخفق المكونات معا حتى تأخذ لون أبيض فاتح ثم يضاف عليها الفانيليا.

وعليهم يضاف الحليب ولابد أن يكون بحرارة الغرفة، ونخفق المكونات جيدا معا حتى تمتزج.

ثم يضاف الزبدة الطرية وليست المذابة وتخفق مرة أخرى معا وتترك مكونات كيك شاي السائلة جانبا.

نحضر مكونات الجافة بوضع الدقيق المنخول مع بيكنج بودر والملح والبيكنج صودا وتخفق معا وتقلب.

نقلب المكونات معا بوضع مكونات الجافة على المكونات السائلة مزيج البيض تدريجيا بالمضرب اليدوي حتى يكون لديك مزيج كيك.

يدهن قالب الكيك بالقليل من الزبدة وتبطن بالدقيق ويصب عليها مزيج الكيك برفق، ويسخن الفرن لمدة 5 دقائق قبل دخول الكيك الفرن.

يأخذ الكيك حوالي 45 دقيقة حتى ينضج تماما وتخرج وترفع على شبكة حتى تبرد تماما وتقطع وتقدم مع الشاي في الصباح. نصائح هامة لعمل كيك ناجح البيض لابد من أن يكون بحرارة الغرفة حتى تحصلين على نتيجة ممتازة ولا يهبط منك. ينخل كل من الدقيق وبيكنج بودر قبل وضعه حتى يدخل بها الهواء وتكون هشة. الزبدة تذاب أو تكون طرية بحرارة الغرفة حتى لا تكون السبب في أرتفاع حرارة الكيك. يستخدم السكر البودرة في الكيك أفضل من السكر العادي حتى يذوب في المزيج. كيك شاي الطرية طريقة تحضيرنصائح هامة لعمل كيك ناجح

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