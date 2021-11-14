طريقة عمل بيتزا الرانش بالمكونات والخطوات

بيتزا الرانش أو بيتزا تشيكن رانش هي نوع من أنواع البيتزا اشتهر بطعمه الرائع واللذيذ، حيث يُقدم في المطاعم بجانب سلطة الرانش اللذيذة ويعجب به الجميع، ولكن من السهل تحضيره في المنزل بمكونات متوفرة وبنفس مذاق بيتزا الرانش في المطاعم، من خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل بيتزا الرانش اللذيذة بمكوناتها وخطوات التحضير. مكونات عمل بيتزا الرانش ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

كيلو ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة ونصف من الملح.

أربعة كوب من الماء الدافئ.

ملعقة ونصف من السمسم.

200 مللي من الزيت النباتي (يفضل زيت الزيتون).

250 جرام من الزبدة اللينة.

أربعة من فصوص الثوم مهروسة.

رشة من الثوم البودر.

ربع ملعقة من الأوريجانو.

اثنين عبوة من صوص الرانش.

ملعقتان من الزيت النباتي.

كمية من القرفة حسب الرغبة.

كمية كافية من الجبن الموزاريلا.

رشة من جبن البراميزان حسب الرغبة.

عدد من قِطع الدجاج المحمرة بحسب الرغبة. طريقة عمل بيتزا الرانش مكونات عمل بيتزا الرانشطريقة عمل بيتزا الرانش أما عن خطوات تحضير بيتزا الرانش المشهورة مثل المطاعم فتكون بالخطوات التالية: في وعاء عميق نضع كل من الدقيق الأبيض والخميرة والملح الناعم والسمسم والخميرة والزيت.

نضيف الماء الدافيء ثم نعجن المكونات السابقة بشكل جيد.

نقوم بتقسيم العجينة إلي أربعة أجزاء متساوية في الحجم.

لتحضير صلصة البيتزا نذيب الزبدة علي النار في إناء، ثم نضيف إليه كل من الثوم والثوم البودر والاوريجانو ونحرك المكونات جيدا.

بعد فترة نقوم برفع المكونات السابقة من النار.

نفرد العجينة ونضع عليها طبقه من الزبدة المذابة سابقاً، ثم نضع ملعقتين من صلصة الرانش.

نضع قطع من الدجاج المحمرة على المكونات السابقة ونقوم بإدخالها الفرن.

في أن تنضج البيتزا نخرجها من الفرن قبل أن تكمل نضج ونضع فوقها الجبن الموزاريلا وندخلها إلى الفرن مرة أخري.

بعد تمام النضج نخرج البيتزا مرة أخرى ونضع صلصة الرانش عليها بغرض تزيينها وإكسابها نكهة مميزة أيضاً.

بعد ذلك تُقدم بيتزا الرانش وهي ساخنة بعد تقطيعها في شكل مثلثات، ويمكن تقديم صلصة الرانش إلى جانبها. الوسوم

بيتزا الرانش أو بيتزا تشيكن رانش هي نوع من أنواع البيتزا اشتهر بطعمه الرائع واللذيذ، حيث يُقدم في المطاعم بجانب سلطة الرانش اللذيذة ويعجب به الجميع، ولكن من السهل تحضيره في المنزل بمكونات متوفرة وبنفس مذاق بيتزا الرانش في المطاعم، من خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل بيتزا الرانش اللذيذة بمكوناتها وخطوات التحضير. مكونات عمل بيتزا الرانش ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

كيلو ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة ونصف من الملح.

أربعة كوب من الماء الدافئ.

ملعقة ونصف من السمسم.

200 مللي من الزيت النباتي (يفضل زيت الزيتون).

250 جرام من الزبدة اللينة.

أربعة من فصوص الثوم مهروسة.

رشة من الثوم البودر.

ربع ملعقة من الأوريجانو.

اثنين عبوة من صوص الرانش.

ملعقتان من الزيت النباتي.

كمية من القرفة حسب الرغبة.

كمية كافية من الجبن الموزاريلا.

رشة من جبن البراميزان حسب الرغبة.

عدد من قِطع الدجاج المحمرة بحسب الرغبة. طريقة عمل بيتزا الرانش مكونات عمل بيتزا الرانشطريقة عمل بيتزا الرانش أما عن خطوات تحضير بيتزا الرانش المشهورة مثل المطاعم فتكون بالخطوات التالية: في وعاء عميق نضع كل من الدقيق الأبيض والخميرة والملح الناعم والسمسم والخميرة والزيت.

نضيف الماء الدافيء ثم نعجن المكونات السابقة بشكل جيد.

نقوم بتقسيم العجينة إلي أربعة أجزاء متساوية في الحجم.

لتحضير صلصة البيتزا نذيب الزبدة علي النار في إناء، ثم نضيف إليه كل من الثوم والثوم البودر والاوريجانو ونحرك المكونات جيدا.

بعد فترة نقوم برفع المكونات السابقة من النار.

نفرد العجينة ونضع عليها طبقه من الزبدة المذابة سابقاً، ثم نضع ملعقتين من صلصة الرانش.

نضع قطع من الدجاج المحمرة على المكونات السابقة ونقوم بإدخالها الفرن.

في أن تنضج البيتزا نخرجها من الفرن قبل أن تكمل نضج ونضع فوقها الجبن الموزاريلا وندخلها إلى الفرن مرة أخري.

بعد تمام النضج نخرج البيتزا مرة أخرى ونضع صلصة الرانش عليها بغرض تزيينها وإكسابها نكهة مميزة أيضاً.

بعد ذلك تُقدم بيتزا الرانش وهي ساخنة بعد تقطيعها في شكل مثلثات، ويمكن تقديم صلصة الرانش إلى جانبها.

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