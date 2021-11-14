اسهل وانجح كفتة الارز المصرية بالصلصة منغير ماتكش ولا تفك

كفتة الأرز المصرية بالصلصة، تعتبر كفتة الأرز المصرية من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية في المنزل. مقادير تحضير الأرز المصرية: مقادير تحضير الأرز المصرية: نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف لتر من شوربة اللحم.

نصف كيلو من الأرز المصري.

حبة واحدة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كوب من البقدونس.

نصف كوب من الشبت.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. مقادير الصلصة: ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من صوص الطماطم.

بصلة.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كوب من عصير الطماطم. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية: مقادير الصلصة:طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية: تتسم طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية: الحصول على مطحنة الكبة ويتم فرم فيها كلاً من الأرز والشبت واللحم والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس مع جميع البهارات ويتم طحنهم جيداً لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. القيام بوضع العجينة في الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة ثم يتم تشكيلها على شكل أصابع طويلة. القيام بوضع أصابع اللحم في مقلاة مليئة بكمية كبيرة من الزيت. إما بالنسبة لطريقة تحضير الصلصة فتكون من خلال الحصول على مقلاة ثم يتم رفعها على النار وإضافة ملعقة من السمن والبصل المفروم ثم يتم وضع ثلاثة فصوص من الثوم يتم تركهم لحين أن يتحمروا جيداً. الخطوة التالية يتم وضع فيها عصير الطماطم مع الاستمرار في التقليب بصورة مستمرة وبعد ذلك يتم وضع نصف لتر من شوربة اللحم وترك الخليط لحين أن يغلي على النار. بعد ذلك يتم وضع أصابع اللحم في الخليط أثناء الغليان وتركه على النار لحي أن تنضج الكفتة بصورة نهائية. يتم ترك الكفتة لحين أن تنضج ثم بعد ذلك يتم وضعها في طبق التقديم ويتم تناولها وهي ساخنة وبالهناء على الجميع ويتم تناولها بجانب المخلل والزيتون مع طبق من السلطة والخبز. الوسوم

كفتة الأرز المصرية بالصلصة، تعتبر كفتة الأرز المصرية من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية في المنزل. مقادير تحضير الأرز المصرية: مقادير تحضير الأرز المصرية: نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف لتر من شوربة اللحم.

نصف كيلو من الأرز المصري.

حبة واحدة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كوب من البقدونس.

نصف كوب من الشبت.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. مقادير الصلصة: ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من صوص الطماطم.

بصلة.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كوب من عصير الطماطم. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية: مقادير الصلصة:طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية: تتسم طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية: الحصول على مطحنة الكبة ويتم فرم فيها كلاً من الأرز والشبت واللحم والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس مع جميع البهارات ويتم طحنهم جيداً لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. القيام بوضع العجينة في الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة ثم يتم تشكيلها على شكل أصابع طويلة. القيام بوضع أصابع اللحم في مقلاة مليئة بكمية كبيرة من الزيت. إما بالنسبة لطريقة تحضير الصلصة فتكون من خلال الحصول على مقلاة ثم يتم رفعها على النار وإضافة ملعقة من السمن والبصل المفروم ثم يتم وضع ثلاثة فصوص من الثوم يتم تركهم لحين أن يتحمروا جيداً. الخطوة التالية يتم وضع فيها عصير الطماطم مع الاستمرار في التقليب بصورة مستمرة وبعد ذلك يتم وضع نصف لتر من شوربة اللحم وترك الخليط لحين أن يغلي على النار. بعد ذلك يتم وضع أصابع اللحم في الخليط أثناء الغليان وتركه على النار لحي أن تنضج الكفتة بصورة نهائية. يتم ترك الكفتة لحين أن تنضج ثم بعد ذلك يتم وضعها في طبق التقديم ويتم تناولها وهي ساخنة وبالهناء على الجميع ويتم تناولها بجانب المخلل والزيتون مع طبق من السلطة والخبز.

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