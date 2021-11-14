معجزة كريم دقيق الأرز: لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا2021

نقدم لكم معجزة كريم دقيق الأرز، المعجزة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا خلال فترة بسيطة جدا، حيث يحتوي علي مواد طبيعية تساعد علي التفتيح الفوري، ويعمل أيضا علي إزالة التجاعيد من البشرة بكل سهولة دون أي أضرار جانبية ناتجة عن الماسك، ويعتبر الماسك من أقوي الماسكات التي تساعد بشكل يومي علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يساعد علي إزالة التجاعيد نهائيا، ونقدم لكم الأن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة معجزة كريم دقيق الأرز الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا2021

مكونات عمل معجزة كريم دقيق الأرز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف الأن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير الكريم الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة وهي كالاتي:-

معلقتين من دقيق الأرز.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة كبيرة من نشا الذرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم المعجزة في المنزل بخطوات سهلة للغاية ونتائج مبهرة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة دقيق الأرز والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عليهم الزبادي ونخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيد وتصبح لينة. ثم ننزل بماء الورد بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي ولين وجاهز للاستخدام وسوف نحصل علي افضل نتائج.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الأن طريقة سهلة جدا لاستخدام علي البشرة والحصول علي نتائج خرافية من أول استخدام للكريم الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة وهي كما يأتي:-

نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم جيدا حتي تصبح نظيفة وخالية من الكريمات أو أي غبار.

نقوم بوضع كمية من الخليط علي البشرة بتساوي وننتظر حتي يجف الكريم جيدا للحصول علي اعلي درجات التفتيح.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 20 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.

ثم نستخدم مرطب للبشرة ويجب استخدام مرطب يتناسب مع نوع بشرتكم.

نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

نصائح يجب القيام بها عن استخدام الكريم المعجزة علي البشرة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استخدام الكريم للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي