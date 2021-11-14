اصنعي بسكويت حبات القهوة أجمل بسكوت للمشروبات الساخنة بالشتاء

يعتبر بسكويت حبات القهوة ، من أنواع البسكوت اللذيذة التي تقدم مع المشروبات الساخنة يحتوي على نكهة القهوة اللذيذة وهو بسكوت سهل وبسيط، يتم تحضيره بالمنزل على شكل حبات اللبن، ومكوناته بسيطة وغير مكلفة يمكن عمله باستخدام الزبدة أو السمنة حسب الرغبة، ويعتبر تحضيره بالمنزل أمر سهل جداً حيث نجد الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الشاي أو الحليب مع أي نوع من أنواع البسكوت، فيعد بسكوت القهوة من ألذ أنواع البسكوت الذي يقدم مع الشاي أو الحليب وخاصة في فصل الشتاء، ومن خلال مكونات بسيطة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت حبات القهوة بطريقة سهلة وبالمقادير المضبوطة.

مكونات عمل بسكويت حبات القهوة

يتكون البسكوت من مكونات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة ونصف من الحليب السائل الساخن.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر البودر.

صفار بيضة .

كوب وربع من الدقيق الفاخر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

مقادير عمل البسكوت بالجرامات

لتحضير البسكوت بالطريقة المضبوطة يمكننا استخدام المقادير بالجرام وهي كما يلي:ـ

15 جرام من الحليب السائل.

7 جرام من القهوة سريعة الذوبان.

100 جرام زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

90 جرام من السكر البودر .

155 جرام من الدقيق الفاخر.

15 جرام كاكاو خام غير محلى.

30 جرام نشا ذرة.

3 جرام بيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت حبات القهوة بالخطوات الآتية:ـ

في طبق صغير نقوم بإضافة ملعقتين من القهوة ثم نضيف الحليب الساخن نقلب المكونات حتي تذوب القهوة تماماً، ثم نتركه حتي يبرد. في وعاء آخر كبير نضيف الزبدة ونقلب الزبدة بالمضرب اليدوي ثم نضيف إليها كوب إلا ربع من السكر البودر ونخفق المكونات بالمضرب، حتي تتجانس المكونات تماماً ويصبح اللون فاتح. نضيف صفار البيضة ونخلط المكونات حتي يختفي صفار البيض، ثم نضيف خليط القهوة والحليب السابق ونقلب المكونات جيداً. نخلط الدقيق مع ربع ملعقة من البكنيج بودر، ثم نضيف الكاكاو والنشا ونقلب المكونات جيداً ثم ننخل المكونات. نضيف خليط الدقيق إلي المكونات السابقة ونقلب المكونات بالملعقة حتي تتجانس. ثم نعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة . ثم نقوم بتشكيلها على شكل رول اسطواني ثم نقوم بتقطيعها إلي قطع صغيرة، ثم نقوم بتشكيل القطع الصغيرة على شكل كور صغيرة تشبه حبات القهوة. توضع حبات البسكوت في صينية متوسطة الحجم مبطنة بورق الزبدة ثم نقوم بعمل فتحات في منتصف قطع البسكوت باستخدام السكين. نغطي صواني البسكوت ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعة قبل تسويتها بالفرن.

طريقة التسوية

يتم تسوية البسكوت بالخطوات الآتية:ـ

ندخل صواني البسكويت فرن ساخن على درجة حرارة 160 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف.

ثم نتركها حتي تنضج تماماً، تأخذ حوالي ربع ساعة داخل الفرن.

نخرجها من الفرن وتترك لكي تبرد تماماً، ثم تقدم مع المشروبات الساخنة بالهنا والشفا.

خطوات هامة لنجاح البسكوت

يوجد العديد من الخطوات الهامة يجب اتباعها لنجاح البسكوت وهي كما يلي:ـ