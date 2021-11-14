طريقة عمل البيتزا بالجبنة والزيتون مثل المطاعم

تعد البيتزا من الاطباق الايطالية المعروفة التي انتشرت حول العالم وقد اصبحت تباع في مطاعم خاصة بيها. ويعود سبب انتشار البيتزا لطعمها المميز وتنوع مكوناتها. حيث يمكن ابتكار انواع جديدة من البيتزا بتغير المكونات. ولكن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عجينة البيتزا والبيتزا بالزيتون بطريقة سهلة ومميزة. طريقة تحضير عجينة البيتزا المكونات وضع كوبان ونصف من الطحين الابيض.

اضافة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

وضع ملعقة صغيرة من الاوريجانو.

اضافة ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بنخل الطحين في وعاء عميق ونضيف له كلا من الخميرة الفورية والاوريحانو والملح والسكر ونقلب المكونات جيدا.

نضيف الزيت والماء للطحين ونعجن باليد حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة يجب ان تكون غير لاصقة.

نشل العجين على شكل كرة كبيرة ونغطيها ونتركها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

نفرد العجين في صينية البيتزا ونضع عليها اي حشوة نرغب بتحضيرها. بيتزا الجبنة والزيتون المكونات وضع مقدار من عجينة البيتزا.

بصلة متوسطة مقطعة لشرائح رقيقة.

نصف كوب من الطماطم المجففه.

اضافة نصف كوب من الزيتون الاسود منزوع النوى ومقطع لشرائح.

وضع نصف كوب من جبنة الشيدر.

نصف كوب من جبن الموزاريلا.

ملح.

اضافة فلفل اسود حسب الرغبة. طريقة التحضير ندهن صينية البيتزا بزيت الزيتون ثم نفرد العجينة على الصينية لتصبح متوسطة السمك.

في مقلاة واسعة نضع شرائح البصل مع القليل من الزيت ونقلبها على نار متوسطة حتى تذبل ثم نرفعها عن النار.

نقوم بوضع الطماطم المجففه والمفرومة على العجينة ونوزعها جيدا.

نضيف الزيتون الاسود والبصل الي العجين ونوزع المكونات.

نضع الجبن الشيدر والموزاريلا على وجه البيتزا.

نقوم بتسخين الفرن جيدا ثم ندخل البيتزا ونتركها لمدة تقارب الربع ساعة او حتى تحمر من الاسفل والأعلى.

نخرج البيتزا من الفرن ونقطعها ونقدمها ساخنة. بيتزا مارغريتا المكونات عجينة بيتزا.

وضع نصف كوب من صلصة البيتزا.

ملعقة كبيرة من الصلصلة الحارة.

نصف كوب من جبن الشيدر المبشورة.

اضافة نصف كوب من جبن الكشكوان المبشورة.

وضع نصف كوب من جبن الموزاريلا المبشورة.

ملعقة كبيرة من الاوريجانو. طريقة التحضير نقوم بدهن صينية البيتزا بقليل من الزيت ونفرد عجينة البيتزا حتى تصبح بسمك ثلاث مليمتر تقريبا ثم نقوم بأحداث ثقوب بالعجين باستخدام الشوكة.

نخلط صلصة البيتزا مع الصلصة الحارة والاوريجانو ثم نفرد الخليط على عجينة البيتزا.

نقوم بوضع الجبن الموزاريلا والكشكوان والشيدر المبشور على وجه البيتزا ونوزعه جيدا.

ندخل البيتزا للفرن لمدة ربع ساعة حتى تحمر ويجب ان يكون الفرن ساخنا جدا.

نخرج البيتزا ونقدمها ساخنة. طريقة تحضير عجينة البيتزا المكوناتطريقة التحضيربيتزا الجبنة والزيتون المكوناتطريقة التحضيربيتزا مارغريتا المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعد البيتزا من الاطباق الايطالية المعروفة التي انتشرت حول العالم وقد اصبحت تباع في مطاعم خاصة بيها. ويعود سبب انتشار البيتزا لطعمها المميز وتنوع مكوناتها. حيث يمكن ابتكار انواع جديدة من البيتزا بتغير المكونات. ولكن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عجينة البيتزا والبيتزا بالزيتون بطريقة سهلة ومميزة. طريقة تحضير عجينة البيتزا المكونات وضع كوبان ونصف من الطحين الابيض.

اضافة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

وضع ملعقة صغيرة من الاوريجانو.

اضافة ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بنخل الطحين في وعاء عميق ونضيف له كلا من الخميرة الفورية والاوريحانو والملح والسكر ونقلب المكونات جيدا.

نضيف الزيت والماء للطحين ونعجن باليد حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة يجب ان تكون غير لاصقة.

نشل العجين على شكل كرة كبيرة ونغطيها ونتركها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

نفرد العجين في صينية البيتزا ونضع عليها اي حشوة نرغب بتحضيرها. بيتزا الجبنة والزيتون المكونات وضع مقدار من عجينة البيتزا.

بصلة متوسطة مقطعة لشرائح رقيقة.

نصف كوب من الطماطم المجففه.

اضافة نصف كوب من الزيتون الاسود منزوع النوى ومقطع لشرائح.

وضع نصف كوب من جبنة الشيدر.

نصف كوب من جبن الموزاريلا.

ملح.

اضافة فلفل اسود حسب الرغبة. طريقة التحضير ندهن صينية البيتزا بزيت الزيتون ثم نفرد العجينة على الصينية لتصبح متوسطة السمك.

في مقلاة واسعة نضع شرائح البصل مع القليل من الزيت ونقلبها على نار متوسطة حتى تذبل ثم نرفعها عن النار.

نقوم بوضع الطماطم المجففه والمفرومة على العجينة ونوزعها جيدا.

نضيف الزيتون الاسود والبصل الي العجين ونوزع المكونات.

نضع الجبن الشيدر والموزاريلا على وجه البيتزا.

نقوم بتسخين الفرن جيدا ثم ندخل البيتزا ونتركها لمدة تقارب الربع ساعة او حتى تحمر من الاسفل والأعلى.

نخرج البيتزا من الفرن ونقطعها ونقدمها ساخنة. بيتزا مارغريتا المكونات عجينة بيتزا.

وضع نصف كوب من صلصة البيتزا.

ملعقة كبيرة من الصلصلة الحارة.

نصف كوب من جبن الشيدر المبشورة.

اضافة نصف كوب من جبن الكشكوان المبشورة.

وضع نصف كوب من جبن الموزاريلا المبشورة.

ملعقة كبيرة من الاوريجانو. طريقة التحضير نقوم بدهن صينية البيتزا بقليل من الزيت ونفرد عجينة البيتزا حتى تصبح بسمك ثلاث مليمتر تقريبا ثم نقوم بأحداث ثقوب بالعجين باستخدام الشوكة.

نخلط صلصة البيتزا مع الصلصة الحارة والاوريجانو ثم نفرد الخليط على عجينة البيتزا.

نقوم بوضع الجبن الموزاريلا والكشكوان والشيدر المبشور على وجه البيتزا ونوزعه جيدا.

ندخل البيتزا للفرن لمدة ربع ساعة حتى تحمر ويجب ان يكون الفرن ساخنا جدا.

نخرج البيتزا ونقدمها ساخنة. طريقة تحضير عجينة البيتزا المكوناتطريقة التحضيربيتزا الجبنة والزيتون المكوناتطريقة التحضيربيتزا مارغريتا المكوناتطريقة التحضير

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