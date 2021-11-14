طريقة عمل المعمول بالطعم الأصلي وأحلى من الجاهز

المعمول هو نوع من الحلويات المعروفة في كل البلاد العربية، ويتم تحضيره بالدقيق والسمن وحشوه بالتمر أو المكسرات مثل الفستق واللوز، وهو من الحلويات التي يكثر تحضيرها في المناسبات والأعياد، ودائما يتم البحث عن وصفات تحضير المعمول خاصةً في أيام الأعياد مثل عيد الفطر المبارك، ولضمان نجاح أي وصفة يجب أن نلتزم بالمقادير المضبوطة وبطريقة العمل الصحيحة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، وصفة سهلة لتحضير المعمول بطريقة آية حبيب. مكونات المعمول بالطعم الأصلي نصف كيلو دقيق ( 4 أكواب ).

ربع كيلو سمن بدرجة حرارة الغرفة ( 250 جرام ).

نصف كوب ماء ( 120 مللي ).

نصف كوب سكر ( 100 جرام ).

2 ملعقة كبيرة شربات ثقيل أو حليب محلى مكثف ( 30 مللي ).

نصف ملعقة صغيرة محلب مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات المعمول بالطعم الأصلي حشوة التمر 200 جرام عجوة.

ملعقة كبيرة سمن. حشوة الفستق 200 جرام فستق مطحون.

ملعقة صغيرة سكر مطحون.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل. طريقة التحضير نخلط الدقيق والسمن يدوياً أو باستخدام العجان الكهربي حتى يمتزج الخليط جيداً. ثم ندخل خليط الدقيق والسمن في الثلاجة لمدة ساعة. نخلط العجوة مع ملعقة سمن جيداً ثم نشكلها لكرات صغيرة وندخلها الثلاجة. نطحن الفستق في محضرة الطعام ثم نضيف السكر المطحون والسمن وعسل النحل مع التقليب ثم نشكل الخليط لكرات صغيرة وندخلها الثلاجة. نخرج خليط الدقيق والسمن من الثلاجة ثم نزود باقي المكونات ( الماء، السكر، الشربات، المحلب والفانيليا ) مع عجن المكونات بالعجان أو باليد. نضع الخليط في الثلاجة لكي يتماسك ويسهل تشكيله. ثم نقطع العجين لكرات حجمها ضعف حجم كرات الحشوة التي سبق تشكيلها. نقوم بعمل تجويف في كرة العجين ثم نضع كرة الحشوة ( فستق أو عجوة ) داخلها ثم نلفها على شكل كرة. ثم نضع كرات العجين المحشية بالفستق أو العجوة في قوالب تشكيل المعمول. ثم نضعها في صينية غير مدهونة وندخلها الفرن الساخن مسبقاً على درجة 220 مئوية على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق حتى تأخذ لون ذهبي. نخرج المعمول من الفرن ونتركه يبرد ثم يزين بالسكر المطحون ناعم، ويقدم بألف صحة وعافية. طريقة التحضير الوسوم

المعمول هو نوع من الحلويات المعروفة في كل البلاد العربية، ويتم تحضيره بالدقيق والسمن وحشوه بالتمر أو المكسرات مثل الفستق واللوز، وهو من الحلويات التي يكثر تحضيرها في المناسبات والأعياد، ودائما يتم البحث عن وصفات تحضير المعمول خاصةً في أيام الأعياد مثل عيد الفطر المبارك، ولضمان نجاح أي وصفة يجب أن نلتزم بالمقادير المضبوطة وبطريقة العمل الصحيحة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، وصفة سهلة لتحضير المعمول بطريقة آية حبيب. مكونات المعمول بالطعم الأصلي نصف كيلو دقيق ( 4 أكواب ).

ربع كيلو سمن بدرجة حرارة الغرفة ( 250 جرام ).

نصف كوب ماء ( 120 مللي ).

نصف كوب سكر ( 100 جرام ).

2 ملعقة كبيرة شربات ثقيل أو حليب محلى مكثف ( 30 مللي ).

نصف ملعقة صغيرة محلب مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات المعمول بالطعم الأصلي حشوة التمر 200 جرام عجوة.

ملعقة كبيرة سمن. حشوة الفستق 200 جرام فستق مطحون.

ملعقة صغيرة سكر مطحون.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل. طريقة التحضير نخلط الدقيق والسمن يدوياً أو باستخدام العجان الكهربي حتى يمتزج الخليط جيداً. ثم ندخل خليط الدقيق والسمن في الثلاجة لمدة ساعة. نخلط العجوة مع ملعقة سمن جيداً ثم نشكلها لكرات صغيرة وندخلها الثلاجة. نطحن الفستق في محضرة الطعام ثم نضيف السكر المطحون والسمن وعسل النحل مع التقليب ثم نشكل الخليط لكرات صغيرة وندخلها الثلاجة. نخرج خليط الدقيق والسمن من الثلاجة ثم نزود باقي المكونات ( الماء، السكر، الشربات، المحلب والفانيليا ) مع عجن المكونات بالعجان أو باليد. نضع الخليط في الثلاجة لكي يتماسك ويسهل تشكيله. ثم نقطع العجين لكرات حجمها ضعف حجم كرات الحشوة التي سبق تشكيلها. نقوم بعمل تجويف في كرة العجين ثم نضع كرة الحشوة ( فستق أو عجوة ) داخلها ثم نلفها على شكل كرة. ثم نضع كرات العجين المحشية بالفستق أو العجوة في قوالب تشكيل المعمول. ثم نضعها في صينية غير مدهونة وندخلها الفرن الساخن مسبقاً على درجة 220 مئوية على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق حتى تأخذ لون ذهبي. نخرج المعمول من الفرن ونتركه يبرد ثم يزين بالسكر المطحون ناعم، ويقدم بألف صحة وعافية. طريقة التحضير

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