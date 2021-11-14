طريقة عمل البسبوسة المرملة بطريقة سهلة تذوب في الفم وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة المرملة ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات باستمرار، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالاً باهظةً أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة إعدادها حتى يتسنى لكم طريقة صنعها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما تعد البسبوسة من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها بنفسها في المنزل لكي تضمن سلامتها وصحتها لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة البسبوسة بالبرتقال وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسبوسة المرملة بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة.

مكونات طريقة عمل البسبوسة المرملة

تتكون طريقة عمل البسبوسة المرملة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب سكر.

3 اكواب من السميد الناعم.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب إلا ربع من السمنة أو الزبدة المذابة.

2 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو عسل النحل أو السيرب (الشربات) الثقيل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

رشة ملح.

مقادير الشربات

2 كوب ماء.

2 كوب سكر.

ملعقتين كبار من عسل الجلوكوز أو عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البسبوسة المرملة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليه السكر والحليب والسمنة، ثم نقلبهم جيداً. ثم نضيف عسل الجلوكوز أو عسل النحل أو السيرب ونقلبهم جيداً. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونتركها حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط. بعد ذلك نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السميد. ثم نرفع الحلة من على النار، ثم نسكب خليط السكر والحليب على السميد بالتدريج ونقلب بالملعقة حتى يتجانس الخليط. ثم نحضر صينية دائرية متوسطة، ثم نوزع فيها خليط البسبوسة ونساويه جيداً. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الفرن الأوسط، ثم نتركها حتى تنضج. ثم نخرج الصينية من الفرن ونسقي البسبوسة مباشرة وهي ساخنة بالشربات الساخن. ثم نغطي البسبوسة لمدة ساعة ونتركها لكي تتشرب الشربات وتبرد. بعد ذلك نقطع البسبوسة، ونقدمها في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نحضر حلة، ثم نضيف إليها السكر والماء، ثم نضع الحلة على النار ونتركها تغلي لمدة 10 دقائق.