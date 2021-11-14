بدون زبدة أو زيت حضري كيكة الحليب ألذ وأطري أنواع الكيك

كيكة الحليب ، هي كيك طري جداً ولذيذ يتم تحضيره بالمنزل من خلال مكونات بسيطة، فهي تكون من ثلاثة أنواع من الألبان، وهي من أنواع الكيك الذي يتم سقيها بالحليب بعد أن تخرج من الفرن وتبرد تماماً، ويتم تزينها بطبقة من الكريمة اللذيذة وتزين بقطع من الفاكهة كالكريز والفراولة يمتاز قومها بأنه طري جداً، وهي من أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه للأطفال أو للضيوف أو يمكن تقديمه في الحفلات أو غيرها من المناسبات، ويعتبر الكيك بشكل عام من ألذ أنواع الحلويات التي تقدم في الفطور أو مع فنجان القهوة أو الشاي فهو له مذاقه الخاص وهو مغذي جداً ومفيد للكبار والأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الحليب اللذيذة الطرية بخطوات بسيطة جداً. مكونات عمل كيكة الحليب مكونات عمل كيكة الحليب تتكون الكيكة من المكونات الآتية: 6 من بياض البيض.

3 صفار بيض.

3/4 كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب وربع من الدقيق.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ونصف من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. خليط الحليب نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من كريمة الخفق السائلة.

1/2 كوب من الحليب المكثف. للتزين كوب من كريمة الخفق.

2 ملعقة كبيرة سكر.

رشة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تجهيز كيكة الحليب بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ في وعاء كبير نضيف 3 من صفار البيض مع الحليب ورشة من الفانيليا ونخفق المكونات جيداً. ثم نخلط الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق، ونمزج المكونات حتي يختفي الدقيق تماماً. نقوم بخفق بياض البيض مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون في وعاء آخر ثم نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتي يصبح القوام متماسك وثابت. نضيف القليل من خليط بياض البيض إلي خليط الدقيق وصفار البيض ونمزج المكونات باستخدام الملعقة حتي يتداخل تماماً. ثم نضيف خليط صفار البيض والدقيق إلي خليط بياض البيض ونقلب المكونات مع بعضها البعض من أسفل لأعلي حتي تمتزج تماماً. نصب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بورق الخبز ،ثم ندهن ورقة الخبز بالزبدة وترش بطبقة خفيفة من الدقيق حتي لا يلتصق الكيك بها. ثم ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتي تنضج تماماً ثم نخرجها من الفرن وتترك حتي تبرد تماماً لمدة ساعة. نجهز خليط الحليب لسقي الكيك وهو عبارة عن نصف كوب من الحليب نضيف إليه نصف كوب من كريمة الخفق السائلة ونصف كوب من الحليب المكثف ثم نقلب المكونات معاً جيداً. ثم نقوم بعمل فتحات في الكيكة باستخدام عود خشبي صغيرة ثم تسقي بخليط الحليب ونتركها حتي تتشربه تماماً لمدة ساعة أو ساعتين. طريقة تزين الكيك يتم تزين الكيك بطبقة من الكريمة يتم تجهيزها كالآتي:ـ نقوم بوضع كوب من كريمة الخفق في وعاء، ثم نضيف إليه رشة من الفانيليا وملعقتين من السكر ونخفق المكونات جيداً حتي يصبح قوامها متماسك. نضع طبقة من الكريمة على الكيك ونفردها باستخدام ملعقة مسطحة حتي نغطي الكيكة تماماً، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا. الوسوم

كيكة الحليب ، هي كيك طري جداً ولذيذ يتم تحضيره بالمنزل من خلال مكونات بسيطة، فهي تكون من ثلاثة أنواع من الألبان، وهي من أنواع الكيك الذي يتم سقيها بالحليب بعد أن تخرج من الفرن وتبرد تماماً، ويتم تزينها بطبقة من الكريمة اللذيذة وتزين بقطع من الفاكهة كالكريز والفراولة يمتاز قومها بأنه طري جداً، وهي من أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه للأطفال أو للضيوف أو يمكن تقديمه في الحفلات أو غيرها من المناسبات، ويعتبر الكيك بشكل عام من ألذ أنواع الحلويات التي تقدم في الفطور أو مع فنجان القهوة أو الشاي فهو له مذاقه الخاص وهو مغذي جداً ومفيد للكبار والأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الحليب اللذيذة الطرية بخطوات بسيطة جداً. مكونات عمل كيكة الحليب مكونات عمل كيكة الحليب تتكون الكيكة من المكونات الآتية: 6 من بياض البيض.

3 صفار بيض.

3/4 كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب وربع من الدقيق.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ونصف من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. خليط الحليب نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من كريمة الخفق السائلة.

1/2 كوب من الحليب المكثف. للتزين كوب من كريمة الخفق.

2 ملعقة كبيرة سكر.

رشة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تجهيز كيكة الحليب بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ في وعاء كبير نضيف 3 من صفار البيض مع الحليب ورشة من الفانيليا ونخفق المكونات جيداً. ثم نخلط الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق، ونمزج المكونات حتي يختفي الدقيق تماماً. نقوم بخفق بياض البيض مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون في وعاء آخر ثم نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتي يصبح القوام متماسك وثابت. نضيف القليل من خليط بياض البيض إلي خليط الدقيق وصفار البيض ونمزج المكونات باستخدام الملعقة حتي يتداخل تماماً. ثم نضيف خليط صفار البيض والدقيق إلي خليط بياض البيض ونقلب المكونات مع بعضها البعض من أسفل لأعلي حتي تمتزج تماماً. نصب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بورق الخبز ،ثم ندهن ورقة الخبز بالزبدة وترش بطبقة خفيفة من الدقيق حتي لا يلتصق الكيك بها. ثم ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتي تنضج تماماً ثم نخرجها من الفرن وتترك حتي تبرد تماماً لمدة ساعة. نجهز خليط الحليب لسقي الكيك وهو عبارة عن نصف كوب من الحليب نضيف إليه نصف كوب من كريمة الخفق السائلة ونصف كوب من الحليب المكثف ثم نقلب المكونات معاً جيداً. ثم نقوم بعمل فتحات في الكيكة باستخدام عود خشبي صغيرة ثم تسقي بخليط الحليب ونتركها حتي تتشربه تماماً لمدة ساعة أو ساعتين. طريقة تزين الكيك يتم تزين الكيك بطبقة من الكريمة يتم تجهيزها كالآتي:ـ نقوم بوضع كوب من كريمة الخفق في وعاء، ثم نضيف إليه رشة من الفانيليا وملعقتين من السكر ونخفق المكونات جيداً حتي يصبح قوامها متماسك. نضع طبقة من الكريمة على الكيك ونفردها باستخدام ملعقة مسطحة حتي نغطي الكيكة تماماً، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

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