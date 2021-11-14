إزالة الكلف والبقع نهائياً بطريقة سهلة

نقدم لكم إزالة الكلف والبقع من الوجه بمكون رهيب يخلصكم من الكلف والنمش نهائي في أسبوع فقط ونتائج مبهرة جدا ويعمل هذا المكون الرهيب علي تنظيف البشرة كاملا من جميع المشاكل التي تواجه البشرة في الصيف والشتاء أيضا ويعمل بشكل كبير علي إزالة الكلف من اول استخدام سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي خلطة تساعد علي إزالة الكلف والبقع من الوجه بمكون رهيب في اسبوع فقط وستلاحظين الفرق الواضح2021.

مكونات خلطة إزالة الكلف والبقع من الوجه لمكون رهيب في اسبوع فقط

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستعملها في الخلطة للقضاء علي الكلف والنمش نهائيا من البشرة دون اضرار جانبية وهي كما يلي:-

معلقتين من الكركم.

معلقة من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الخلطة المعجزة في إزالة الكلف في المنزل بخطوات بسيطة جدا وهي كالتالي:-

نحضر إناء ونضع بداخله معلقتين الكركم ونضيف عليهم معلقة عصير الليمون. ثم نضيف الماء بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي ومتجانس للغاية. ثم نضع الخليط علي الوجه ونتركه لمدة تتراوح من بين 10 دقائق الي 15 دقيقة. نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مراتي في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق.

كريم الشوفان والعسل الخرافي في إزالة التجاعيد من البشرة فوري

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة لعمل الكريم الخرافي في إزالة الكلف من اول استخدام وهي كما يأتي:-

معلقتين من العسل.

معلقتين من الشوفان المطحون.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الكريم في المنزل بخطوات سهلة جدا في اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخله الشوفان المطحون والحليب البودرة ومعلقة العسل. نضيف عليهم ماء الورد ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس مع بعضهم البعض جيدا. ثم نضع الكريم علي البشرة بتساوي ونتركها لمدة تتراوح من بين 20 دقيقة الي 30 دقيقة. ثم نفرك البشرة بلطف حتي نتخلص من الكريم ثم نغسل البشرة بالماء جيدا ونجففها بالمنشفة. نكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع وسوف تلاحظين الفرق الكبير والواضح بفضل الله.

فوائد ونصائح كريم الشوفان لإزالة الكلف بطريقة ناجحة

سوف نتعرف علي بعض الفوائد والنصائح لكريم الشوفان وهي كالاتي:-

يعمل الشوفان علي إزالة الكلف والبقع الداكنة وشد البشرة تفتيحها يعمل ايضا علي تنظيف البشرة.

ذلك اذا قمتي بوضع الماسك علي البشرة تتركيه حتي يجف تماما ثم تفركي البشرة برفق يساعد علي تنظف البشرة.

فانه يعمل علي تنظيف المسامات من البثور السودة يقوه.

ايضا يعمل علي قفل المسامات الواسعة للبشرة ذلك لفوائده الرائعة للبشرة.

يعمل علي نعومة البشرة تجعلها كالبشرة الاطفال في نعومتها الحريري.

مكونات ماسك النشا والعسل وزيت الزيتون

سوف نستعرض في مقالنا هذا على مكونات ماسك النشا والعسل وزيت الزيتون ويعمل العسل على معالجة تجاعيد البشرة والنشا يعمل على تفتيحها أما زيت الزيتون يعمل على نضارة ولمعان البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من نشا الذرة. ملعقة صغيرة من العسل. ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الزبادي.

خطوات التحضير والاستخدام

سوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة تحضير واستخدام ماسك النشا والعسل وزيت الزيتون وهى كالتالي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به النشا وزيت الزيتون والعسل والزبادي ويتم تقلب المكونات بملعقة صغيرة حتى يتجانس الخليط مع بعضه البعض.

ثم يتم وضعه بعلبة من البلاستيك ونحفظه بالثلاجة حتي يتم استخدامه في أي وقت.

يتم غسل الوجه ونوزع الكريم بطريقة متساوية على الوجه والرقبة والأيدي.

يجب استخدام الأصبع لدهن الكريم ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يتم الشطف بالماء البارد.

يتم استخدام الماسك يوميا مرة صباحا ومرة مساء ولمدة أسبوعين حتى تحصلي على النتيجة التي تنتظريها.

فوائد الماسك الطبيعي للبشرة

ومن هنا سوف نتعرف على بعض فوائد الماسك الطبيعي لبشرة نضرة وحيوية وهى كما يلي:-

يجعل بشرتك مشرقة وناصعة البياض كالنجوم. يقضي على الدهون المتراكمة بالبشرة ويجعلها نظيفة. يعمل على القضاء على البثور والروس السوداء وحب الشباب. يعطي البشرة تفتيح دائم وسريع ونتائج مرضية للجميع. يعمل على إعطاء البشرة الفيتامينات التي تحتاجها البشرة.

فوائد صابون القهوة للكلف والبشرة والجسم

نتعرف اليوم علي بعض فوائد صابون القهوة للبشرة والجسم كله والحصول علي بشرة جميلة وخالية من المشاكل وهي كالاتي:-

يعمل التدليك في مكان معين علي تنحيفه وشد الجسم بشكل كبير.

يساعد علي شد الجسم وتعطيكي جسم جميل ومتناسق.

يعمل علي تخفيف الخيوط البيضاء والحمراء من الجسم.

يساعد علي تنعيم البشرة ويجعلها بشرة مشرقة ويمنحك النضارة الكافية.

ثم يعمل بشكل كبير علي توحيد لون البشرة بشكل خرافي.

نصائح عند وضع الكريم أو الماسك

والآن سوف نتعرف الخطوات التالية على بعض النصائح عند وضع أي كريم أو ماسك لكي تحصلي علي بشرة ناصعة البياض وهى كالآتي:-