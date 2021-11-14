بمكونات بسيطة اعملي أحلى بيتزا حارة بكل تكاتها ومذاقها الرائع أحلى من المطاعم

البيتزا الحارة من أطعم وأشهى المعجنات التي يتم تناولها ويقبل عليها الجميع حيث انتشرت في السنوات الأخيرة في كثير من البلاد العربية، حيث أنها من أصول إيطالية، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بكل تكاتها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي عجينة البيتزا والحشو والجبن، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا الحارة بطريقة بسيطة في المنزل.مكونات عمل عجينة البيتزا
تحتوي عجينة البيتزا على مكونات سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.
سوف نقدم خطوات سهلة لعمل عجينة البيتزا في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الماء ونذوب به الملح والسكر وزيت الزيتون ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة والدقيق بشكل تدريجي ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
مقادير عمل البيتزا الحارة
تحتوي البيتزا على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من الطماطم المقطع إلى قطع صغيرة.
- ٢ فصوص من الثوم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة من الملح.
- فلفل أحمر مقطع قطع صغيرة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- فلفل أصفر مقطع قطع صغيرة.
- هريسة.
- القليل من الزعتر.
- جبنة موتزاريلا.
- حبة من البصل المقطع.
- 5 حبات من الفلفل الحار المقطع.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتحضير البيتزا في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر طاسة ونقوم بوضع الزيت واليوم ونضعها على النار ثم نقوم بإضافة الطماطم والصلصة ونتركها على النار لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- بعد ذلك ننزلها من على النار ونقوم بإضافة الملح والفلفل والهريسة ونقلبهم جيداً مع إضافة الزعتر.
- ثم نقوم لفرد العجينة في صينية البيتزا ونضع عليها الصلصة والفلفل الأحمر والأصفر والحار والبصل.
- بعد ذلك ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
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البيتزا الحارة من أطعم وأشهى المعجنات التي يتم تناولها ويقبل عليها الجميع حيث انتشرت في السنوات الأخيرة في كثير من البلاد العربية، حيث أنها من أصول إيطالية، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بكل تكاتها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي عجينة البيتزا والحشو والجبن، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا الحارة بطريقة بسيطة في المنزل.مكونات عمل عجينة البيتزا
تحتوي عجينة البيتزا على مكونات سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.
سوف نقدم خطوات سهلة لعمل عجينة البيتزا في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الماء ونذوب به الملح والسكر وزيت الزيتون ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة والدقيق بشكل تدريجي ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
مقادير عمل البيتزا الحارة
تحتوي البيتزا على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من الطماطم المقطع إلى قطع صغيرة.
- ٢ فصوص من الثوم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة من الملح.
- فلفل أحمر مقطع قطع صغيرة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- فلفل أصفر مقطع قطع صغيرة.
- هريسة.
- القليل من الزعتر.
- جبنة موتزاريلا.
- حبة من البصل المقطع.
- 5 حبات من الفلفل الحار المقطع.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتحضير البيتزا في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر طاسة ونقوم بوضع الزيت واليوم ونضعها على النار ثم نقوم بإضافة الطماطم والصلصة ونتركها على النار لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- بعد ذلك ننزلها من على النار ونقوم بإضافة الملح والفلفل والهريسة ونقلبهم جيداً مع إضافة الزعتر.
- ثم نقوم لفرد العجينة في صينية البيتزا ونضع عليها الصلصة والفلفل الأحمر والأصفر والحار والبصل.
- بعد ذلك ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
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