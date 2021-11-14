اصنعي بنفسك كريم القهوة الجبار لنسف دهون البطن والأرداف في ثلاث أيام

كريم القهوة ، من الكريمات الخارقة التي تساعد على نسف الدهون من البطن والأرداف بطريقة رهيبة، كما يساعد على التخلص من الترهلات الجلدية التي تصيب منطقة البطن بعد الولادة، ويعمل على إنقاص الوزن الزائد في الجسم بشكل رائع ويزيد من معدل الحرق بشكل طبيعي، ويمنح الجلد النعومة والترطيب ويجعل ملمسه مثل بشرة الأطفال، وكثير من السيدات يعانون من مشكلة السمنة المفرطة التي تصيب الجسم، وتبحث عن طرق طبيعية لتخلص من هذه المشكلة المزعجة، فسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم القهوة الجبار للقضاء على دهون البطن والأرداف في ثلاث أيام بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم القهوة الجبار مكونات كريم القهوة الجبار سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تساعد على نسف الدهون بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- ربع كوب من مسحوق القهوة. ملعقة كبيرة من ملح الليمون. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من النشا. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة الجبار لنسف دهون البطن والأرداف في ثلاث أيام بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر كوب من الماء، نضيف إليه النشا، والقهوة ونقلبهم مع بعض جيدا.

ثم نضع الكوب في الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح ثقيلة القوام.

نرفع الإناء من الماء الساخن ونضيف إليه زيت الزيتون، وملح الليمون ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نقوم بدهن منطقة البطن والأرداف جيداً بالكريم وندلك برفق لمدة ساعة كاملة حتى يتغلغل الكريم داخل الجسم فيساعد على إنقاص الوزن الزائد بسرعة كبيرة.

نترك الكريم على المنطقة لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر.

نكرر وضع الكريم على الجسم مرة واحدة يومياً حتى نحصل على بطن مسطحة وارداف جميلة وجذابة. فوائد كريم القهوة للتخسيس سوف بعض الفوائد الهائلة التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:- يقضي على دهون البطن والأرداف بشكل رائع. كما يمنح البطن شكل مسطح وجميل. يساعد على حرق الدهون بسرعة كبيرة. يشد ترهلات البطن ويعمل على تهدئة الجلد. يقضي على التجاعيد واسمرار الذي يصيب البشرة. كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام بسرعة مذهلة. يجعل الجسم رشيق ومشدود طول العمر. كما يقضي على علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة. الوسوم

كريم القهوة ، من الكريمات الخارقة التي تساعد على نسف الدهون من البطن والأرداف بطريقة رهيبة، كما يساعد على التخلص من الترهلات الجلدية التي تصيب منطقة البطن بعد الولادة، ويعمل على إنقاص الوزن الزائد في الجسم بشكل رائع ويزيد من معدل الحرق بشكل طبيعي، ويمنح الجلد النعومة والترطيب ويجعل ملمسه مثل بشرة الأطفال، وكثير من السيدات يعانون من مشكلة السمنة المفرطة التي تصيب الجسم، وتبحث عن طرق طبيعية لتخلص من هذه المشكلة المزعجة، فسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم القهوة الجبار للقضاء على دهون البطن والأرداف في ثلاث أيام بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم القهوة الجبار مكونات كريم القهوة الجبار سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تساعد على نسف الدهون بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- ربع كوب من مسحوق القهوة. ملعقة كبيرة من ملح الليمون. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من النشا. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة الجبار لنسف دهون البطن والأرداف في ثلاث أيام بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر كوب من الماء، نضيف إليه النشا، والقهوة ونقلبهم مع بعض جيدا.

ثم نضع الكوب في الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح ثقيلة القوام.

نرفع الإناء من الماء الساخن ونضيف إليه زيت الزيتون، وملح الليمون ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نقوم بدهن منطقة البطن والأرداف جيداً بالكريم وندلك برفق لمدة ساعة كاملة حتى يتغلغل الكريم داخل الجسم فيساعد على إنقاص الوزن الزائد بسرعة كبيرة.

نترك الكريم على المنطقة لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر.

نكرر وضع الكريم على الجسم مرة واحدة يومياً حتى نحصل على بطن مسطحة وارداف جميلة وجذابة. فوائد كريم القهوة للتخسيس سوف بعض الفوائد الهائلة التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:- يقضي على دهون البطن والأرداف بشكل رائع. كما يمنح البطن شكل مسطح وجميل. يساعد على حرق الدهون بسرعة كبيرة. يشد ترهلات البطن ويعمل على تهدئة الجلد. يقضي على التجاعيد واسمرار الذي يصيب البشرة. كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام بسرعة مذهلة. يجعل الجسم رشيق ومشدود طول العمر. كما يقضي على علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة.

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