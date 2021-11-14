طريقه عمل الحواوشي باللحم مع الكبده بالرده بطريقه مختلفه في المنزل حيث تتميز بسهوله وسرعه التحضير كما تعد من الوجبات السريعة التي يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل سطله الخضراء أو الطحينه أو كرات البطاطس المحشية كما تختلف طرق التحضير للكبده مثل الكبده الاسكندراني والكبده بالرده ويمكن أن تقديم بجانب الارز أو المكرونه حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل الحواوشي باللحم عيش بلدي.

750 جم لحمة مفرومة.

2 بصلة كبيرة مع 3 فلفل رومي ألوان وفلفل حار.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة توابل لحم.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من السمن. طريقه تحضير الحواوشي باللحم نبدأ بتحضير أناء ثم نقوم بتقطيع البصل إلي قطع صغيره وناعمه ثم نضيف خلطة التوابل المكونة من الفلفل و بهارات اللحم والكسبرة الناشفة للحم المفروم والملح حسب الرغبه.

نقطع الفلفل الرومي الملون والفلفل الحار إلى قطع صغيرة و يضاف للخليط السابق ثم نقوم بتقليبهم جيدا.

نحضر طاسة ثم نضع فيها ملعقه من السمن ونقلب فيها الليه ثم نضيفها على خليط اللحمة المفرومة.

نضع خليط اللحمة المفرومة في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نحضر الخبز وورق الزبدة.

نقوم بوضع خليط اللحمة المفرومة في الخبز ثم نقوم بدهن الوجه بقليل من الزبدة ثم نضعها في الصاج.

في صينيه مدهونه بالزبدة على درجة حرارة 180 درجه تقريبا نضعهم في الفرن حتى يبدأ ورق الزبدة في الاحمرار أو نتأكد من نضج اللحم أو حتى يصبح لونها ذهبي. المقادير المطلوبة لعمل الكبده بالرده نصف كيلو من الكبدة.

5 فصوص من الثوم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

ربع كوب خل.

ردة.

زيت للقلي. طريقه تحضير الكبده بالرده نبدأ بغسل الكبدة جيدا وتقطع إلى شرائح رقيقة ثم يدق الثوم حتى ينعم ثم يضاف إليه التوابل والخل.

نضع الكبدة في خليط الثوم والخل والتوابل لمدة لا تقل عن ساعه تقريبا.

يتم وضع الكبدة في الردة من جميع الجوانب وتترك لمدة عشر دقائق علي الأقل.

نقوم بتسخين الزيت حتى يغلي ثم نضيف شرائح الكبدة وتترك ولا تحرك الكبدة أثناء القلي.

تترك الكبدة في الزيت الساخن لمده خمس دقائق تقريبا حتي يتم الطهي جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الحواوشي باللحمطريقه تحضير الحواوشي باللحمالمقادير المطلوبة لعمل الكبده بالردهطريقه تحضير الكبده بالرده الوسوم

طريقه عمل الحواوشي باللحم مع الكبده بالرده بطريقه مختلفه في المنزل حيث تتميز بسهوله وسرعه التحضير كما تعد من الوجبات السريعة التي يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل سطله الخضراء أو الطحينه أو كرات البطاطس المحشية كما تختلف طرق التحضير للكبده مثل الكبده الاسكندراني والكبده بالرده ويمكن أن تقديم بجانب الارز أو المكرونه حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل الحواوشي باللحم عيش بلدي.

750 جم لحمة مفرومة.

2 بصلة كبيرة مع 3 فلفل رومي ألوان وفلفل حار.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة توابل لحم.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من السمن. طريقه تحضير الحواوشي باللحم نبدأ بتحضير أناء ثم نقوم بتقطيع البصل إلي قطع صغيره وناعمه ثم نضيف خلطة التوابل المكونة من الفلفل و بهارات اللحم والكسبرة الناشفة للحم المفروم والملح حسب الرغبه.

نقطع الفلفل الرومي الملون والفلفل الحار إلى قطع صغيرة و يضاف للخليط السابق ثم نقوم بتقليبهم جيدا.

نحضر طاسة ثم نضع فيها ملعقه من السمن ونقلب فيها الليه ثم نضيفها على خليط اللحمة المفرومة.

نضع خليط اللحمة المفرومة في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نحضر الخبز وورق الزبدة.

نقوم بوضع خليط اللحمة المفرومة في الخبز ثم نقوم بدهن الوجه بقليل من الزبدة ثم نضعها في الصاج.

في صينيه مدهونه بالزبدة على درجة حرارة 180 درجه تقريبا نضعهم في الفرن حتى يبدأ ورق الزبدة في الاحمرار أو نتأكد من نضج اللحم أو حتى يصبح لونها ذهبي. المقادير المطلوبة لعمل الكبده بالرده نصف كيلو من الكبدة.

5 فصوص من الثوم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

ربع كوب خل.

ردة.

زيت للقلي. طريقه تحضير الكبده بالرده نبدأ بغسل الكبدة جيدا وتقطع إلى شرائح رقيقة ثم يدق الثوم حتى ينعم ثم يضاف إليه التوابل والخل.

نضع الكبدة في خليط الثوم والخل والتوابل لمدة لا تقل عن ساعه تقريبا.

يتم وضع الكبدة في الردة من جميع الجوانب وتترك لمدة عشر دقائق علي الأقل.

نقوم بتسخين الزيت حتى يغلي ثم نضيف شرائح الكبدة وتترك ولا تحرك الكبدة أثناء القلي.

تترك الكبدة في الزيت الساخن لمده خمس دقائق تقريبا حتي يتم الطهي جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الحواوشي باللحمطريقه تحضير الحواوشي باللحمالمقادير المطلوبة لعمل الكبده بالردهطريقه تحضير الكبده بالرده

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