بدون ما تمتص زيوت نهائي طريقة صحية لقلي السمبوسة باللحمة المفرومة بطعم مقرمش ولذيذ

تعتبر السمبوسة من المقبلات الشهية التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار ويحبون تناولها إما بمفردها أو بجانب الوجبات الأخري مثل الساندوتشات أو غيرها من الأطباق، حيث يمكن تناولها كوجبة في الغذاء مع اصناف أطباق اخري، ويمكن تناولها كوجبة رئيسية في العشاء، ومن المعروف أن السمبوسة متعددة الحشوات، حيث هناك من يرغب من حشوتها باللحمة المفرومة والبعض الأخر يفضل تناولها بالجبن، وكذلك هناك من يقوم بعملها بالشيكولاته أو السكر أو المربي ومن المعروف عادة بأن السمبوسة ذات طعم شهي وجميل، ولكنها من عيوبها هي كمية الزيت الغزيرة التي تعمل علي تشربها أثناء عملية القلي. طريقة قلي السمبوسة الصحية طريقة قلي السمبوسة الصحية المكونات علبة واحدة من شرائح عجينة السمبوسة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من الجزر متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة التحضير نأتي أولا بطاسة كبيرة الحجم، ونضع بها أربعة ملاعق كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة واحدة من السمنة، ثم نضيف بها ثلاث حبات البصل بعد فرمهما جيدا بالسكين، ونضيف عليها نصف ملعقة صغيرة من الملح، ونقلبها جيدا على النار.

بعد وصول البصل المفروم إلى اللون الذهبي المصفر، نضيف إليها حبتان الفلفل الأخضر بعد تقطيعه قطع صغيرة، ونضيف حبه الجزر بعد بشرها، ونضيف حبتان من الطماطم بعد عصره جيدا وتقطيعه قطع صغيرة جدا.

عليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتي تختلط ببعضها، ثم نضيف إليهم نصف كيلو اللحمة المفرومة، ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من البهارات والبابريكا.

نترك هذه المكونات علي النار حتي نصل إلي نضج اللحمة المفرومة مع المكونات التي قومنا بإضافتها.

بعد نضج اللحمة المفرومة والمكونات الأخري، عليكي بأن تحضري عجينة شرائح السمبوسة، وقومي بفردها وقومي بوضع حشوة اللحمة المفرومة علي شريحة عجينة السمبوسة وقومي بغلقها علي شكل مثلثات وعليكي بغلقها بإحكام عن طريق عمل عجينة بمقدار صغير من الدقيق والماء، قومي بوضعها علي طرف عجينة السمبوسة بعد الغلق حتي لا تتفتح أثناء القلي.

قومي بتكرار هذه الطريقة حتي تنتهي كمية شرائح السمبوسة.

بعد ذلك قومي بتحضير طاسة عميقة وقومي بوضع كمية من الزيت واتركيه على النار، وقومي بوضع مثلثات السمبوسة واتركيها حتي تحصلي على لون ذهبي مقبول.

ثم أحضري طبق كبير وقومي بفرشه بالمناديل المطبخ الخالية من الروائح، وقومي برص مثلثات السمبوسة التي تم نضجها واتركيها علي هذا الطبق حتي تتشرب المناديل كمية الزيت الزائدة من مثلثات السمبوسة.

وبذلك قد تكوني حصلتي علي سمبوسة باللحمة المفرومة خالية من الزيت وبطريقة صحية ولذيذة ورائعة. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر السمبوسة من المقبلات الشهية التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار ويحبون تناولها إما بمفردها أو بجانب الوجبات الأخري مثل الساندوتشات أو غيرها من الأطباق، حيث يمكن تناولها كوجبة في الغذاء مع اصناف أطباق اخري، ويمكن تناولها كوجبة رئيسية في العشاء، ومن المعروف أن السمبوسة متعددة الحشوات، حيث هناك من يرغب من حشوتها باللحمة المفرومة والبعض الأخر يفضل تناولها بالجبن، وكذلك هناك من يقوم بعملها بالشيكولاته أو السكر أو المربي ومن المعروف عادة بأن السمبوسة ذات طعم شهي وجميل، ولكنها من عيوبها هي كمية الزيت الغزيرة التي تعمل علي تشربها أثناء عملية القلي. طريقة قلي السمبوسة الصحية طريقة قلي السمبوسة الصحية المكونات علبة واحدة من شرائح عجينة السمبوسة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من الجزر متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة التحضير نأتي أولا بطاسة كبيرة الحجم، ونضع بها أربعة ملاعق كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة واحدة من السمنة، ثم نضيف بها ثلاث حبات البصل بعد فرمهما جيدا بالسكين، ونضيف عليها نصف ملعقة صغيرة من الملح، ونقلبها جيدا على النار.

بعد وصول البصل المفروم إلى اللون الذهبي المصفر، نضيف إليها حبتان الفلفل الأخضر بعد تقطيعه قطع صغيرة، ونضيف حبه الجزر بعد بشرها، ونضيف حبتان من الطماطم بعد عصره جيدا وتقطيعه قطع صغيرة جدا.

عليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتي تختلط ببعضها، ثم نضيف إليهم نصف كيلو اللحمة المفرومة، ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من البهارات والبابريكا.

نترك هذه المكونات علي النار حتي نصل إلي نضج اللحمة المفرومة مع المكونات التي قومنا بإضافتها.

بعد نضج اللحمة المفرومة والمكونات الأخري، عليكي بأن تحضري عجينة شرائح السمبوسة، وقومي بفردها وقومي بوضع حشوة اللحمة المفرومة علي شريحة عجينة السمبوسة وقومي بغلقها علي شكل مثلثات وعليكي بغلقها بإحكام عن طريق عمل عجينة بمقدار صغير من الدقيق والماء، قومي بوضعها علي طرف عجينة السمبوسة بعد الغلق حتي لا تتفتح أثناء القلي.

قومي بتكرار هذه الطريقة حتي تنتهي كمية شرائح السمبوسة.

بعد ذلك قومي بتحضير طاسة عميقة وقومي بوضع كمية من الزيت واتركيه على النار، وقومي بوضع مثلثات السمبوسة واتركيها حتي تحصلي على لون ذهبي مقبول.

ثم أحضري طبق كبير وقومي بفرشه بالمناديل المطبخ الخالية من الروائح، وقومي برص مثلثات السمبوسة التي تم نضجها واتركيها علي هذا الطبق حتي تتشرب المناديل كمية الزيت الزائدة من مثلثات السمبوسة.

وبذلك قد تكوني حصلتي علي سمبوسة باللحمة المفرومة خالية من الزيت وبطريقة صحية ولذيذة ورائعة. طريقة التحضير

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