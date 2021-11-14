أرز باللبن بطريقة سهلة وشهية ومميزة وبقوام كريمي وأحلى من المحلات

أرز باللبن ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي تمتع بشعبية كبيرة، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، كما أنه من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبلون على شرائه من المحلات والمطاعم باستمرار، كما أنه من الحلويات المفيدة والصحية والغنية بالقيمة الغذائية، فهو يعد أكثر الحلويات إفادة للجسم لاحتوائه على الحليب الغني بالكالسيوم، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي والأكثر من رائع، وبسهولة تحضيره أيضاً، بحيث يمكن لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، وهو يقدم على وجبة الفطور أو العشاء، كما يمكن تقديمه ساخن أو بارد، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة أم علي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أرز باللبن بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من المحلات.

مكونات أرز باللبن

يتكون الأرز باللبن من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب أرز مصري أو قصير الحبة مفسول ومصفى جيداً.

ماء مغلي.

لتر أو لتر ونصف حليب (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلى كوب ونصف سكر (حسب الرغبة).

باكيت كريم شانتيه.

4 ملاعق كبار نشا.

ربع كوب حليب.

نصف كوب آيس كريم بالفانيليا.

للتزيين (اختياري)

فستق.

زبيب.

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على أرز باللبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع حلة على النار ونملأها بالماء، ثم نترك الماء يغلي. ثم نخفض النار إلى متوسطة ونضيف إليها الأرز، ثم نتركه حتى ينضج جيداً مع التقليب من وقت لآخر. ثم نرفع الأرز من على النار ونصفيه من الماء جيداً. بعد ذلك نرجع الأرز إلى الحلة، ثم نضيف إليه الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط. ثم نضيف الفانيليا والسكر ونقلبهم. ثم نضيف الكريم شانتيه ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط. بعد ذلك نحضر كوب ونضيف إليه النشا والحليب، ثم نقلب حتى يذوب النشا. ثم نسكب خليط النشا على الأرز ونقلب حتى يصبح القوام كريمي. ثم نضيف الآيس كريم ونقلب حتى يذوب الآيس كريم ويتجانس الخليط. بعد ذلك نرفع الأرز من على النار، ثم نوزعه في أطباق التقديم، ثم نزينه بالفستق والزبيب وجوز الهند. ثم نقدم أرز باللبن ساخن أو نغطي الأطباق بكيس بلاستيك وندخلها الثلاجة، ثم نتركها حتى يبرد. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل آيس كريم بالفانيليا

المكونات

100 جم كريمة خفق سائلة.

84 جم حليب محلى مكثف.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه كريمة الخفق ونخفق بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين. ثم نضيف الفانيليا والحليب المحلى المكثف ونخفق حتى نحصل على قوام متوسط لا ثقيل ولا خفيف. بعد ذلك يكون الآيس كريم جاهز للاستخدام.

طريقة التحضيرطريقة عمل الحليب المحلى المكثف

المكونات

لتر حليب.

كوب وثلث من السكر.

طريقة التحضير