قنبلة التفتيح كريم الأرز ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي لشد وتفتيح البشرة

كريم الأرز ولبان الذكر أقوى مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على شد وتفتيح البشرة في دقائق، ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويجعلها تبدو أصغر سناً، كما يعالج تشققات الجلد ويخلص البشرة من الدهون والسموم التي تتراكم داخل المسام، ويقضي على تجاعيد الوجه بشكل رائع، ويجعلها أكثر نضارة وحيوية، كما يحتوي على بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها، ويقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تظهر حول منطقة الخدين، وهو من أروع الكريمات التي تستخدم في البلاد العربية لأنه يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة بشكل رائعة، ويعطي للوجه نضارة غير عادية ومن أول استعمال، ويزيد من أنتاج نسبة الكولاجين التي تجعل البشرة مشدود طول العمر إذا تم المدوامة على استعماله بشكل طبيعي، كما يساعد على تفتيح المناطق الحساسة بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأرز ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي لشد البشرة وتفتيحها في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم الأرز ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تستخدم في عمل كريم رائع يمنح البشرة النضارة والحيوية وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقتين من دقيق الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي لشد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الماء الساخن ونضع به لبان الذكر، ودقيق الأرز ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ثلاث ساعات حتى يصبح الخليط مثل الحليب. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع الخليط به، ثم نخفق المكونات حتى يصبح الخليط سائل تماماً. نحضر قطعة نظيفة من قماش الشاش، ونصفي الخليط جيداً حتى نحصل على الماء كله. نأخذ الماء المنقوع، ونضعه على نار هادئة حتى يصبح ثقيل القوام. نرفع الإناء من على النار، ثم نصب الخليط في علبة متوسطة الحجم، نضيف إليه جل الصبار، وزيت جوز الهند، ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

فوائد كريم الأرز ولبان الذكر للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يأتي:-