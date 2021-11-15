اصنعي بنفسك كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود وتفتيح البشرة وجعلها وردية ولامعة

يعد كريم البنجر والنشا من الكريمات السحرية لتوريد الخدود، وكثير من الفتيات يردن الحصول على بشرة وردية ولامعة دون الحاجة لاستخدام مواد كيماوية تؤدي إلى تلف البشرة، وهي تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي النشا والبنجر الذي يعمل على تفتيح البشرة وجعلها وردية ولامعة كما يكافح التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه، ايضاً تعمل هذه الخلطة على تغذية البشرة وإعطاءها النضارة والحيوية، وسوف نلاحظ نتيجته من أول استعمال، وهناك من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم البنجر والنشا لتوريد وتفتيح البشرة في المنزل.

فوائد البنجر للبشرة

هناك عدة فوائد للبنجر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعطي البشرة اللمعان ويجعلها وردية ونضرة. يساعد على مكافحة التجاعيد ويمتلك الكثير من العناصر المضادة الشيخوخة. له خصائص مضادة للالتهابات ويعالج إلتهابات الجلد. يساعد على تحسين صحة البشرة التالفة ويزيل البقع الداكنة ويقلل من التصبغات.

مكونات كريم البنجر والنشا

يتكون كريم البنجر والنشا من عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٦ ملاعق صغيرة من النشا.

حبة كبيرة ة من البنجر.

٣ ملاعق كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات التحضير

لتحضير كريم البنجر والنشا لتوريد وتفتيح البشرة يجب اتباع هذه الخطوات وهي كالتالي:-

نحضر وعاء به ماء ونقوم بغسل حبة البنجر جيداً، ثم نقطعها إلى أربع قطع ثم نضعها على ماء للسلق. بعد ذلك نترك البنجر ليبرد ثم نضعه في وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بهرسها ثم نضيف إليه النشا ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بإضافة زيت جنين القمح مع الخلط مع إضافة زيت جوز الهند مع الخلط المستمر باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نضعه في علبة بلاستيكية نظيفة ويصبح جاهز للاستخدام مع الاحتفاظ به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتطبيق كريم البنجر والنشا هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء ثم نقوم بوضع الكريم على البشرة مع تدليك الوجه به حتى يتغلغل داخلها.

مع استخدام الماسك مرتين يومياً وسوف نحصل على نتيجة مبهرة.

فهذا الماسك يعمل على تفتيح البشرة وإعطاؤها اللون الوردي والحصول على بشرة لامعة ونضرة.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد للنشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

فوائد زيت جوز الهند للبشرة

هناك عدة فوائد لزيت جوز الهند على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعمل زيت جوز الهند على تقشير البشرة والعمل على تنظيفها بشكل رائع. يمنع ظهور حب الشباب ويقضي على البكتيريا. يمنح الشفاه الرطوبة ويعالجها من التشقق والجفاف. يحمي البشرة من ظهور الرؤوس السوداء والتجاعيد. يفتح لون البشرة ويعالج البقع الداكنة في البشرة. يغذي البشرة ويمنحها اللمعان.

مكونات عمل ماسك النشا والليمون

يحتوي ماسك النشا والليمون على عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها:-

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير ماسك النشا والليمون في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-