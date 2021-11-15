طريقة عمل عجينة الفطائر السريعة بدون الحاجة إلى مكونات متعددة

طريقة عمل عجينة الفطائر السريعة متعددة الاستخدام، لكل ست بيت ماهرة في شغل المطبخ بأبسط الطرق وأسهلها حتى تقوم بعمل أنواع أكلات سريعة متنوعة، لأطفالها الحلوين وكل حبايبها بدون تكاسل أو ملل وكل هذا بدون تكلفة كبيرة مثل باقي الأكلات الأخرى، كما أن يتم حشوها بأي شئ متوفر في المنزل على حسب رغبة كل شخص، ولكي تنجح أي وصفة يجب الالتزام بمقاديرها حتى لا يحدث خلل بها ويشعرون بالأسف، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني المميز على مكونات عمل عجينة الفطائر السريعة وكيفية القيام بتنفيذها في المنزل بنجاح.

مكونات عمل عجينة الفطائر السريعة

تعد عجينة الفطائر السريعة من أكثر الأنواع شيوعاً وتتعدد حشواتها على حسب رغبة كل فرد والآن سوف نعرض لكم مكوناتها القليلة وهي كما يلي:

٥ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ كوب من الماء الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

طريقة إعداد وتحضير الفطائر

سوف نعرض على مشاهدينا الكرام الآن طريقة تحضير هذه العجينة القطنية الهشة وهي كما يلي:

نقوم بنخل الدقيق بالمنخل السلك عدة مرات، ثم نأخذ كوبين منه ونضعها في إناء العجن. ثم نقلب به الخميرة الفورية والسكر وبودرة الحليب وكل مقدار الماء ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها نتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نضع كمية الدقيق المتبقية على الخليط السابق بعد أن تمر المدة المحددة. نعجن جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. يتم استخدام العجينة وتشكيلها بعد الانتهاء من عجنها مباشرة، ونحشيها حسب الرغبة بعد أن نفردها.

طريقة عمل عجينة فطائر اخرى بدون خميرة

سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل عجينة فطائر أخرى بدون خميرة وهي كالتالي:

المكونات

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

علبة ونصف من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

الطريقة