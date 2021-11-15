طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بالخلطة الرهيبة بطعم لذيذ

تتمني كل سيدة أن تكون سفرتها مليئة بأصناف مختلفة من الطعام وتكون مميزة وجذابة خاصة في العزومات، وتعتبر صينية الباذنجان باللحمة المفرومة من الأطباق الشهية وتعد وجبة غداء محترمة ومتكاملة، لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها فتابعونا. طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة المكونات: كيلو باذنجان.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

نصف كيلو صلصة طماطم مسبكة.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

زيت للتحمير.

ملح وفلفل أسود.

بهارات. طريقة التحضير في البداية نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح متساوية في الحجم ثم نضيف إليه كمية مناسبة من الملح، ونتركه جانبا حتى يخرج الماء من داخله ثم يقلي في زيت غزير وساخن. بعد ذلك نضعه على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها ملعقة من الزيت مع البصل. نترك البصل حتى يذبل ثم نضيف اللحم المفروم مع رشة من الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب المكونات حتى ينضج اللحم. نحضر صينية ونضع بها ملعقة من الصلصة ثم نضع طبقة كاملة من الباذنجان في قعرها وبعد ذلك نضع اللحم المفروم مع ملعقة من الصلصة. ثم نصب باقي كمية الصلصة وندخلها الفرن حتى يتغيير لونها ثم تقدم مع عيش بلدي ومخلل وبطاطس محمرة وبالهنا والشفا. طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل المكونات: كيلو باذنجان رومي.

بصلة كبيرة.

5 قرن فلفل أخضر.

قرن فلفل حار.

كوب من عصير الطماطم.

ملح وفلفل أسود.

كمون وبهارات مشكلة.

زيت للقلي.

لحم مفروم.

صلصة بشاميل. طريقة التحضير: نقوم بوضع الباذنجان في كمية مناسبة من الماء المغلى ونتركه لمدة ثواني ثم يصفي ويقلي في زيت غزير حتى لا يتشرب الزيت. ثم نشوح البصل المقطع حلقات مع الفلفل ونتبل الخضار برشة من الفلفل الأسود والملح والكمون والبهارات. بعد ذلك نعصج اللحم مع البصل بالطريقة المعتادة ونحضر البشاميل عن طريق وضع وعاء به سمنة أو زيت مع الدقيق. ونقلب ثم نضيف اللبن ونقلب مع رشة من الملح والفلفل الأسود ومكعب المرقة والآن نجهز صينية ونرص بها الباذنجان مع الفلفل الرومي وشرائح من البصل والطماطم. نضع طبقة من اللحم فوق المكونات ثم البشاميل ونستمر في نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ اللون المناسب. الوسوم

تتمني كل سيدة أن تكون سفرتها مليئة بأصناف مختلفة من الطعام وتكون مميزة وجذابة خاصة في العزومات، وتعتبر صينية الباذنجان باللحمة المفرومة من الأطباق الشهية وتعد وجبة غداء محترمة ومتكاملة، لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها فتابعونا. طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة المكونات: كيلو باذنجان.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

نصف كيلو صلصة طماطم مسبكة.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

زيت للتحمير.

ملح وفلفل أسود.

بهارات. طريقة التحضير في البداية نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح متساوية في الحجم ثم نضيف إليه كمية مناسبة من الملح، ونتركه جانبا حتى يخرج الماء من داخله ثم يقلي في زيت غزير وساخن. بعد ذلك نضعه على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها ملعقة من الزيت مع البصل. نترك البصل حتى يذبل ثم نضيف اللحم المفروم مع رشة من الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب المكونات حتى ينضج اللحم. نحضر صينية ونضع بها ملعقة من الصلصة ثم نضع طبقة كاملة من الباذنجان في قعرها وبعد ذلك نضع اللحم المفروم مع ملعقة من الصلصة. ثم نصب باقي كمية الصلصة وندخلها الفرن حتى يتغيير لونها ثم تقدم مع عيش بلدي ومخلل وبطاطس محمرة وبالهنا والشفا. طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل المكونات: كيلو باذنجان رومي.

بصلة كبيرة.

5 قرن فلفل أخضر.

قرن فلفل حار.

كوب من عصير الطماطم.

ملح وفلفل أسود.

كمون وبهارات مشكلة.

زيت للقلي.

لحم مفروم.

صلصة بشاميل. طريقة التحضير: نقوم بوضع الباذنجان في كمية مناسبة من الماء المغلى ونتركه لمدة ثواني ثم يصفي ويقلي في زيت غزير حتى لا يتشرب الزيت. ثم نشوح البصل المقطع حلقات مع الفلفل ونتبل الخضار برشة من الفلفل الأسود والملح والكمون والبهارات. بعد ذلك نعصج اللحم مع البصل بالطريقة المعتادة ونحضر البشاميل عن طريق وضع وعاء به سمنة أو زيت مع الدقيق. ونقلب ثم نضيف اللبن ونقلب مع رشة من الملح والفلفل الأسود ومكعب المرقة والآن نجهز صينية ونرص بها الباذنجان مع الفلفل الرومي وشرائح من البصل والطماطم. نضع طبقة من اللحم فوق المكونات ثم البشاميل ونستمر في نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ اللون المناسب.

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