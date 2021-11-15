بعجينة هشة وقطنية طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة في المنزل بمكونات مظبوطة وطعم زي الجاهز

يعتبر الكرواسون من المعجنات الهشة من الداخل والمقرمشة من الخارج ونحن جميعا نقوم بشرائها من المحال التجارية يوميا من أجل تناولها مع كوب من البيبسي، ويمكن في عملها في البيت ولكنها تحتاج بعض الوقت ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة بخطوات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة المكونات: كوب دقيق.

نصف كوب ماء دافئ.

كيس خميرة.

2 ملعقة من السكر.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة. مكونات الحشوة: قطعة زبدة.

كوب شوكولاتة.

بيضة.

ملعقة كبيرة ماء.

رشة ملح. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الخميرة مع السكر والماء ونقلب حتى تذوب المكونات ثم نتركها لمدة 10 دقائق جانبا حتى تتفاعل. في العجان نضع الدقيق مع رشة من الملح والزبدة ونخلط المكونات حتى تمتزج ونضيف خليط الخميرة مع الاستمرار في العجن. يجب الاستمرار في العجن للحصول على عجينة تشبه الكرة بعد ذلك نضعها على سطح صلب ثم تشكل على هيئة كرات كبيرة. نترك العجين في وعاء ثم يغطي ونتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها ثم نضعها على الرخامة ونفرغ الهواء منها. ونفردها على شكل مستطيل ثم تقطع على شكل 3 مستطيلات متساوية ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة ثم نضع قطعة من الزبدة ونفردها ثم تقطع إلى نصفين. بعد ذلك نفرد العجينة على شكل مستطيل ونضع بداخلها الزبدة ونفردها جيدا بالنشابة ثم نطويها بعد وضع الزبدة حشو بين الطبقات. ندخل العجينة الثلاجة ونتركها حتى تبرد ثم نفردها بسمك نصف بوصة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع بالعجلة على شكل مثلثات. نضع بداخلها الشوكولاتة وتلف من الطرف العريض ثم يرص الكرواسون على صينية مدهونة بالزبدة أو مغلفة بورق سيليكون. وفي وعاء نخفق البيضة مع الملح ورشة الملح وزبدة مذابة وندهن الوجه بها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها حتي ينضج الكرواسون ويأخذ اللون المناسب ويقدم وهو بارد مع كوب من البيبسي وبالهنا والشفا. سر نجاح عجينة الكرواسون يجب أن نقوم بعجن جميع المكونات للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ثم نتركها جانبا حتى يتضاعف حجمها.

يجب وضعها في الثلاجة كلما قمنا بفردها حتى تصبح سهلة في التعامل وتكون مورقة من الداخل. سر نجاح عجينة الكرواسون الوسوم

يعتبر الكرواسون من المعجنات الهشة من الداخل والمقرمشة من الخارج ونحن جميعا نقوم بشرائها من المحال التجارية يوميا من أجل تناولها مع كوب من البيبسي، ويمكن في عملها في البيت ولكنها تحتاج بعض الوقت ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة بخطوات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة المكونات: كوب دقيق.

نصف كوب ماء دافئ.

كيس خميرة.

2 ملعقة من السكر.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة. مكونات الحشوة: قطعة زبدة.

كوب شوكولاتة.

بيضة.

ملعقة كبيرة ماء.

رشة ملح. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الخميرة مع السكر والماء ونقلب حتى تذوب المكونات ثم نتركها لمدة 10 دقائق جانبا حتى تتفاعل. في العجان نضع الدقيق مع رشة من الملح والزبدة ونخلط المكونات حتى تمتزج ونضيف خليط الخميرة مع الاستمرار في العجن. يجب الاستمرار في العجن للحصول على عجينة تشبه الكرة بعد ذلك نضعها على سطح صلب ثم تشكل على هيئة كرات كبيرة. نترك العجين في وعاء ثم يغطي ونتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها ثم نضعها على الرخامة ونفرغ الهواء منها. ونفردها على شكل مستطيل ثم تقطع على شكل 3 مستطيلات متساوية ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة ثم نضع قطعة من الزبدة ونفردها ثم تقطع إلى نصفين. بعد ذلك نفرد العجينة على شكل مستطيل ونضع بداخلها الزبدة ونفردها جيدا بالنشابة ثم نطويها بعد وضع الزبدة حشو بين الطبقات. ندخل العجينة الثلاجة ونتركها حتى تبرد ثم نفردها بسمك نصف بوصة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع بالعجلة على شكل مثلثات. نضع بداخلها الشوكولاتة وتلف من الطرف العريض ثم يرص الكرواسون على صينية مدهونة بالزبدة أو مغلفة بورق سيليكون. وفي وعاء نخفق البيضة مع الملح ورشة الملح وزبدة مذابة وندهن الوجه بها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها حتي ينضج الكرواسون ويأخذ اللون المناسب ويقدم وهو بارد مع كوب من البيبسي وبالهنا والشفا. سر نجاح عجينة الكرواسون يجب أن نقوم بعجن جميع المكونات للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ثم نتركها جانبا حتى يتضاعف حجمها.

يجب وضعها في الثلاجة كلما قمنا بفردها حتى تصبح سهلة في التعامل وتكون مورقة من الداخل. سر نجاح عجينة الكرواسون

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة هشة وقطنية طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة في المنزل بمكونات مظبوطة وطعم زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.