معجزة كريم بانثينول لتقشير وتفتيح الجسم كله وإزالة البقع والجلد الميت من أول أستعمال

يعتبر كريم بانثينول من أفضل الكريمات الموجودة في الأسواق وهو يستخدم للحفاظ على رطوبة البشرة وجعلها أكثر نعومة وجمال، وفي الآونة الأخيرة تم خلط الكريم مع بعض المكونات الطبيعية للحصول على نتيجة فعالة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة البانثينول لتبييض الجسم فتابعونا. خلطة البانثينول وفيتامين e لتبييض الجسم نقوم بخلط كمية مناسبة من كريم بانثينول مع فيتامين e ثم يفرد هذا المزيج على الأماكن المراد تبييضها في الجسم ويترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يغسل بالماء ولكن احرصى على أن تكون البشرة نظيفة قبل وضع الكريم، تكرر هذه الخلطة يوميا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

هذه الخلطة تساعد على تجديد خلايا البشرة بشكل سريع وتمد الجلد بالنعومة والرطوبة التي يحتاجها وتمنع التهاب الجسم واحمراره بعد إزالة الشعر. وصفة البانثينول والخيار في وعاء نخلط خيارة متوسطة مهروسة مع ملعقة من كريم بانثينول وملعقة من النشا ثم يضاف ملعقة من الكركم والقليل من عصير الليمون ونقلب للحصول على عجينة متماسكة.

نوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. وصفة البانثينول والنشا نحضر بولة ونضع بها 2 ملعقة من النشا مع ملعقة كبيرة من كريم بانثينول ثم نضيف القليل من البطاطس المهروسة وكمية مناسبة من الماء ونقلب للحصول على قوام متجانس.

ثم يوضع المزيج على الجسم ويترك لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء البارد، تكررالخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. وصفة بانثينول وسبوتلس نمزج كمية متساوية من كريم بانثينول مع كريم سبوتلس وأيضا كريم فير اند لفلي حتى يصبح الكريم واحد وفي البداية نقوم بفرد هذا الخليط على جزء صغير من الجسم للتأكد من عدم وجود حساسية اتجاه أي من المكونات.

بعد ذلك يوضع المزيج على الجسم ويترك لمدة 7 دقائق ثم يغسل بالماء البارد هذه الخلطة تساعد في الحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب وأكثر نعومة وجمال.

ولكن بعد استخدام هذه الخلطة ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس أو الهواء الساخن حتى لا يحدث تهيج للجلد أو تصبغات. فوائد كريم بانثينول يعتبر كريم بانثينول ملطف عام للبشرة ويساعد على تهدئة الجلد وهو يزيد من نعومة البشرة ويجعلها أكثر إشراقة وجمال لأنه يعمل على إزالة الجلد الميت وبالتالي يجدد خلايا الجلد وينشط الدورة الدموية.

يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة وتصبح أكثر شبابا وحيوية ويحميها من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر ويساهم أيضا في القضاء على الفطريات والبكتيريا التي تدخل البشرة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية. خلطة البانثينول وفيتامين e لتبييض الجسموصفة البانثينول والخياروصفة البانثينول والنشاوصفة بانثينول وسبوتلسفوائد كريم بانثينول الوسوم

يعتبر كريم بانثينول من أفضل الكريمات الموجودة في الأسواق وهو يستخدم للحفاظ على رطوبة البشرة وجعلها أكثر نعومة وجمال، وفي الآونة الأخيرة تم خلط الكريم مع بعض المكونات الطبيعية للحصول على نتيجة فعالة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة البانثينول لتبييض الجسم فتابعونا. خلطة البانثينول وفيتامين e لتبييض الجسم نقوم بخلط كمية مناسبة من كريم بانثينول مع فيتامين e ثم يفرد هذا المزيج على الأماكن المراد تبييضها في الجسم ويترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يغسل بالماء ولكن احرصى على أن تكون البشرة نظيفة قبل وضع الكريم، تكرر هذه الخلطة يوميا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

هذه الخلطة تساعد على تجديد خلايا البشرة بشكل سريع وتمد الجلد بالنعومة والرطوبة التي يحتاجها وتمنع التهاب الجسم واحمراره بعد إزالة الشعر. وصفة البانثينول والخيار في وعاء نخلط خيارة متوسطة مهروسة مع ملعقة من كريم بانثينول وملعقة من النشا ثم يضاف ملعقة من الكركم والقليل من عصير الليمون ونقلب للحصول على عجينة متماسكة.

نوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. وصفة البانثينول والنشا نحضر بولة ونضع بها 2 ملعقة من النشا مع ملعقة كبيرة من كريم بانثينول ثم نضيف القليل من البطاطس المهروسة وكمية مناسبة من الماء ونقلب للحصول على قوام متجانس.

ثم يوضع المزيج على الجسم ويترك لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء البارد، تكررالخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. وصفة بانثينول وسبوتلس نمزج كمية متساوية من كريم بانثينول مع كريم سبوتلس وأيضا كريم فير اند لفلي حتى يصبح الكريم واحد وفي البداية نقوم بفرد هذا الخليط على جزء صغير من الجسم للتأكد من عدم وجود حساسية اتجاه أي من المكونات.

بعد ذلك يوضع المزيج على الجسم ويترك لمدة 7 دقائق ثم يغسل بالماء البارد هذه الخلطة تساعد في الحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب وأكثر نعومة وجمال.

ولكن بعد استخدام هذه الخلطة ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس أو الهواء الساخن حتى لا يحدث تهيج للجلد أو تصبغات. فوائد كريم بانثينول يعتبر كريم بانثينول ملطف عام للبشرة ويساعد على تهدئة الجلد وهو يزيد من نعومة البشرة ويجعلها أكثر إشراقة وجمال لأنه يعمل على إزالة الجلد الميت وبالتالي يجدد خلايا الجلد وينشط الدورة الدموية.

يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة وتصبح أكثر شبابا وحيوية ويحميها من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر ويساهم أيضا في القضاء على الفطريات والبكتيريا التي تدخل البشرة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية. خلطة البانثينول وفيتامين e لتبييض الجسموصفة البانثينول والخياروصفة البانثينول والنشاوصفة بانثينول وسبوتلسفوائد كريم بانثينول

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم بانثينول لتقشير وتفتيح الجسم كله وإزالة البقع والجلد الميت من أول أستعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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