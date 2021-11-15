طريقة عمل باونتي الشكولاتة الجوز الهند والحليب المكثف بالطعم الشهي مثل الجاهز في المحلات.

باونتي الشكولاتة من الحلويات الشهية المفضلة لدى الأطفال، وهي من الحلويات الجاهزة المحببة لدى الجميع بالطعم والمذاق الذي لا يقاوم بالجوز الهند وصوص الشكولاتة الرهيب، كما تنال إقبال كبير من الأشخاص بشرائها من المحلات لما تتميز بطعم اللذيذ الشهي،وكذلك لأنها غنية بالجوز الهند والشكولاتة الرائعة مما تجعل الإنسان بالشعور بالبهجة والسعادة من الطعم لذيذ من باونتي الشكولاتة، وحيث تحتوى على فوائد كثيرة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة التي يعطها لجسم الإنسان،كما تعمل علي تحسين المزاج وتعطي البشرة النضارة والحيوية والنشاط ، إليكم طريقة عمل بأونتي الشكولاته الجوز الهند بالطعم الشهي مثل الجاهز في المحلات. مكونات باونتي الشكولاتة واحد كوب من السكر

2 كوب ونصف من الجوز الهند الناعم

واحد كوب من الحليب

200 جرام من الشكولاتة

ملعقة كبيرة من العسل ابيض

ملعقة كبيرة من الحليب المكثف طريقة تحضير باونتي الشكولاتة بالجوز الهند أولا نحضر وعاء على النار ونضع السكر والحليب وملعقة عسل أبيض والحليب المكثف. نقوم بتقليب المكونات جيداً حتي يتم الذوبان السكر وتنضج ثم نضع الجوز الهند ونقلب المكونات سوياً. نحضر صينية مستطيل ونضع الخليط الجوز الهند فيها ونقوم بالتساوي في صينة أو قالب. بعد ذلك نقوم بتشكيل الباونتي الشكولاتة على شكل التي تفضله. نحضر صوص الشكولاتة في حمام مائي ،ونضع الجوز الهند في صوص الشكولاتة لكي تحصل على الشكل الجاهز وتخرج على ورق زبدة وتقدم باونتي الشكولاتة بالجوز الهند. مكونات الحليب المكثف المحلي واحد كوب من الحليب البودرة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الماء المغلي. طريقة تحضير حليب مكثف محلى نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات الحليب البودرة والسكر البودره والماء المغلي نقوم بالضرب هذا الخليط جيداً في الخلاط الكهربائي، حتي الحصول على قوام متجانس وناعم نقوم بوضع الحليب المكثف في الثلاجة حتي يتقل القوام ويصبح تماماً، لو أصبح الحليب المكثف سائل نقوم بوضع حليب بودره ونخلط المكونات مرة ثانية بالخلاط الكهربائي يخرج القوام الحليب المكثف ويضاف الي كثير من الحلويات الشهية مثل الأيس الكريم وباونتي الشكولاته الجوز الهند والكنافة والكيك والفاكهة المتعددة وغيرهم من الحلويات الشرقية والغربية. طريقة تحضير باونتي الشكولاتة بالجوز الهندمكونات الحليب المكثف المحليطريقة تحضير حليب مكثف محلى الوسوم

باونتي الشكولاتة من الحلويات الشهية المفضلة لدى الأطفال، وهي من الحلويات الجاهزة المحببة لدى الجميع بالطعم والمذاق الذي لا يقاوم بالجوز الهند وصوص الشكولاتة الرهيب، كما تنال إقبال كبير من الأشخاص بشرائها من المحلات لما تتميز بطعم اللذيذ الشهي،وكذلك لأنها غنية بالجوز الهند والشكولاتة الرائعة مما تجعل الإنسان بالشعور بالبهجة والسعادة من الطعم لذيذ من باونتي الشكولاتة، وحيث تحتوى على فوائد كثيرة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة التي يعطها لجسم الإنسان،كما تعمل علي تحسين المزاج وتعطي البشرة النضارة والحيوية والنشاط ، إليكم طريقة عمل بأونتي الشكولاته الجوز الهند بالطعم الشهي مثل الجاهز في المحلات. مكونات باونتي الشكولاتة واحد كوب من السكر

2 كوب ونصف من الجوز الهند الناعم

واحد كوب من الحليب

200 جرام من الشكولاتة

ملعقة كبيرة من العسل ابيض

ملعقة كبيرة من الحليب المكثف طريقة تحضير باونتي الشكولاتة بالجوز الهند أولا نحضر وعاء على النار ونضع السكر والحليب وملعقة عسل أبيض والحليب المكثف. نقوم بتقليب المكونات جيداً حتي يتم الذوبان السكر وتنضج ثم نضع الجوز الهند ونقلب المكونات سوياً. نحضر صينية مستطيل ونضع الخليط الجوز الهند فيها ونقوم بالتساوي في صينة أو قالب. بعد ذلك نقوم بتشكيل الباونتي الشكولاتة على شكل التي تفضله. نحضر صوص الشكولاتة في حمام مائي ،ونضع الجوز الهند في صوص الشكولاتة لكي تحصل على الشكل الجاهز وتخرج على ورق زبدة وتقدم باونتي الشكولاتة بالجوز الهند. مكونات الحليب المكثف المحلي واحد كوب من الحليب البودرة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الماء المغلي. طريقة تحضير حليب مكثف محلى نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات الحليب البودرة والسكر البودره والماء المغلي نقوم بالضرب هذا الخليط جيداً في الخلاط الكهربائي، حتي الحصول على قوام متجانس وناعم نقوم بوضع الحليب المكثف في الثلاجة حتي يتقل القوام ويصبح تماماً، لو أصبح الحليب المكثف سائل نقوم بوضع حليب بودره ونخلط المكونات مرة ثانية بالخلاط الكهربائي يخرج القوام الحليب المكثف ويضاف الي كثير من الحلويات الشهية مثل الأيس الكريم وباونتي الشكولاته الجوز الهند والكنافة والكيك والفاكهة المتعددة وغيرهم من الحلويات الشرقية والغربية. طريقة تحضير باونتي الشكولاتة بالجوز الهندمكونات الحليب المكثف المحليطريقة تحضير حليب مكثف محلى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل باونتي الشكولاتة الجوز الهند والحليب المكثف بالطعم الشهي مثل الجاهز في المحلات. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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