افضل طريقة عمل الكبسة بالمنزل مثل المطاعم

تعتبر الكبسة من افضل الاكلات التي يحبها الكثير حيث تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الهامه والضرورية وتنتشر الكبسة بشكل كبير في دول الخليج والوطن العربي وتقدم في الكثير من المناسبات بطرق وأساليب مختلفة وسوف نتناول طريقة عمل الكبسة. طريقة عمل الكبسة بالدجاج طريقة عمل الكبسة بالدجاج تتبع الخطوات الأتية لعمل الكبسة بالدجاج: المكونات الازمه: دجاجه مقطعه الى اربع قطع او ثماني قطع حسب الرغبة.

كيلو ارز بسمتي طويل الحبه يتم غسله جيدا عدة مرات وينقع في اناء به ماء مدة ربع ساعه الى ثلث ساعه.

بصله كبيره مفرومه.

حبة طماطم كبيره مفرومه.

معلقه كبيره من معجون الطماطم.

ملعقة سمن كبيره.

ملعقتين زيت كبيره يفضل زيت الذرة.

خمس حبات حبهان.

ملعقة كبيره من البهارات السبعة.

نصف ملعقة صغيره من الفلفل الأسود.

اربع حبات من القرنفل.

ملعقة وسط من الكركم.

اربع ورقات من الاورى.

ربع ملعقة صغيره من الثوم المهروس.

نصف كوب من الزبيب او حسب الرغبة.

ملح حسب الحاجه. طريقة تحضير وعمل الكبسة بالدجاج طريقة تحضير وعمل الكبسة بالدجاج نوضح فيما يلى خطوات عمل الكبسة بالدجاج: وضع السمن في قدر على نار هادئة حتى تذوب.

يتم وضع البصلة المفرومة مع الثوم في السمن و ويتم التقلب حتى يصفر لونهما.

ثم وضع حبة الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم ويقلب جيدا.

يتم وضع الحبهان مع ورق الاورى مع القرنفل مع البهارات والكركم والفلفل الأسود والملح مع التقليب جيدا.

ثم تقومي بوضع الدجاج المقطع حسب الرغبة في الاناء ويتم القليب جيدا في المزيج بضع دقائق حتى يمتص الدجاج من المزيج.

قومي وضع ثلاث الى اربع اكواب من الماء على الدجاج في القدر ويتم تغطية القدر وتركه على نار هادئة حتى ينضج الدجاج.

بعد نضج الدجاج يتم تصفيته من الاناء ويمكن تقديم قطع الدجاج بطريقتين اما بوضعها كما هي مع الأرز او وضعها فى الفرن في وعاء مدهون بقليل من الزيت على درجة حراره تقارب من مائتي درجه مئوية لمده عشرين دقيقه حتى التحمير.

يتم تحضير قدر لعمل الأرز يتم وضع قليل من الزيت في القدر ووضع نصف ملعقة كركم مع الزبيب مع بعض ورق الورى والحبهان وملح حسب الرغبة ووضع كميه من مرق الدجاج التي تم تجهيزها مسبقا من نضج الدجاج وتترك علي النار حتى الغليان.

قومي بتصفية الأرز ووضعه في القدر مع التقليب جيدا ويتم تغطية القدر ويترك على نار هادئة حنى نضج الأرز.

يتم تقديم الأرز في صينيه التقديم عليه قطع الدجاج بعد إخراجها من الفرن.

يمكن تزيين الأرز ببعض المكسرات حسب الرغبة. الوسوم

تعتبر الكبسة من افضل الاكلات التي يحبها الكثير حيث تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الهامه والضرورية وتنتشر الكبسة بشكل كبير في دول الخليج والوطن العربي وتقدم في الكثير من المناسبات بطرق وأساليب مختلفة وسوف نتناول طريقة عمل الكبسة. طريقة عمل الكبسة بالدجاج طريقة عمل الكبسة بالدجاج تتبع الخطوات الأتية لعمل الكبسة بالدجاج: المكونات الازمه: دجاجه مقطعه الى اربع قطع او ثماني قطع حسب الرغبة.

كيلو ارز بسمتي طويل الحبه يتم غسله جيدا عدة مرات وينقع في اناء به ماء مدة ربع ساعه الى ثلث ساعه.

بصله كبيره مفرومه.

حبة طماطم كبيره مفرومه.

معلقه كبيره من معجون الطماطم.

ملعقة سمن كبيره.

ملعقتين زيت كبيره يفضل زيت الذرة.

خمس حبات حبهان.

ملعقة كبيره من البهارات السبعة.

نصف ملعقة صغيره من الفلفل الأسود.

اربع حبات من القرنفل.

ملعقة وسط من الكركم.

اربع ورقات من الاورى.

ربع ملعقة صغيره من الثوم المهروس.

نصف كوب من الزبيب او حسب الرغبة.

ملح حسب الحاجه. طريقة تحضير وعمل الكبسة بالدجاج طريقة تحضير وعمل الكبسة بالدجاج نوضح فيما يلى خطوات عمل الكبسة بالدجاج: وضع السمن في قدر على نار هادئة حتى تذوب.

يتم وضع البصلة المفرومة مع الثوم في السمن و ويتم التقلب حتى يصفر لونهما.

ثم وضع حبة الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم ويقلب جيدا.

يتم وضع الحبهان مع ورق الاورى مع القرنفل مع البهارات والكركم والفلفل الأسود والملح مع التقليب جيدا.

ثم تقومي بوضع الدجاج المقطع حسب الرغبة في الاناء ويتم القليب جيدا في المزيج بضع دقائق حتى يمتص الدجاج من المزيج.

قومي وضع ثلاث الى اربع اكواب من الماء على الدجاج في القدر ويتم تغطية القدر وتركه على نار هادئة حتى ينضج الدجاج.

بعد نضج الدجاج يتم تصفيته من الاناء ويمكن تقديم قطع الدجاج بطريقتين اما بوضعها كما هي مع الأرز او وضعها فى الفرن في وعاء مدهون بقليل من الزيت على درجة حراره تقارب من مائتي درجه مئوية لمده عشرين دقيقه حتى التحمير.

يتم تحضير قدر لعمل الأرز يتم وضع قليل من الزيت في القدر ووضع نصف ملعقة كركم مع الزبيب مع بعض ورق الورى والحبهان وملح حسب الرغبة ووضع كميه من مرق الدجاج التي تم تجهيزها مسبقا من نضج الدجاج وتترك علي النار حتى الغليان.

قومي بتصفية الأرز ووضعه في القدر مع التقليب جيدا ويتم تغطية القدر ويترك على نار هادئة حنى نضج الأرز.

يتم تقديم الأرز في صينيه التقديم عليه قطع الدجاج بعد إخراجها من الفرن.

يمكن تزيين الأرز ببعض المكسرات حسب الرغبة.

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