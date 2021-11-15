أسهل طريقة لعمل كيكة باردة في 10 دقائق بدون بيض أو مكونات معقدة، نقدم لكم اليوم وصفة لذيذة للكيك تعتبر من أسهل الوصفات المنزلية، والتي سوف تنفعك بالتأكيد في حالة رغبتك في تحضير على تحلية سهلة وخفيفة بدون تعب أو مكونات كثيرة. إليكي خلطة كيك بارد بالشوكولاتة سهل التحضير ولذيذ الطعم سوف يحبه جميع أفراد عائلتك، ويمكنك تجهيزه بسهولة بدون مكونات معقدة أو استخدام فرن والانتظار حتى يبرد الكيك.

أسهل طريقة لعمل كيكة باردة في 10 دقائق

المقادير المضبوطة لعمل خليط الكيك في وصفتنا اليوم هي كالتالي:

250 جرام بسكويت سادة.

400 مللي + 500 مللي من الحليب السائل.

3 ملاعق كبيرة سكر + 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى + 3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض أو النشا.

5 قطع شوكولاتة داكنة.

2 ملعقة كبيرة سكر ملعقة متوسطة.

قهوة سريعة الذوبان.

نحضر قالب زجاجي مقاس 25*30 ونأخذ البسكويت ونضعه في القالب لعمل طبقة من البسكويت في قاعدة القالب، ونملأ الفراغات بقطع بسكويت صغيرة ثم نضع طبقة أخرى من البسكويت، ثم نحضر الطبقة الثانية عن طريق تحضير إناء مناسب ونضيف إليه الحليب والسكر بالإضافة إلى الدقيق والكاكاو، ثم نحرك المكونات جيداً بالمضرب اليدوي ثم نرفعه على نار متوسطة مع التحريك المستمر إلى أن يثقل القوام ويتم الغليان، نرفع الإناء بعد ذلك عن النار ونضيف الشوكولاتة إلى الخليط ونخلط جيداً حتى تذوب الشوكولاتة، وبعد ذلك نسكب هذا الخليط على طبقات البسكويت ونوزع الخليط بشكل متساوي، ثم ندخل القالب للفريزر مدة نصف ساعة حتى يتماسك الخليط.

كيك بارد بدون مكونات معقدة

لتحضير الطبقة الأخيرة نحضر إناء ونضيف إليه الحليب و السكر بالإضافة إلى النشا والقهوة سريعة الذوبان، ثم نحرك جيداً ونرفع الإناء فوق نار نار متوسطة مع الإستمرار في التقليب إلى أن يثقل القوام، وبعد ذلك نسكب الخليط الكريمي في القالب بعد تماسك الطبقة الثانية، نوزعه بعد مروره على ملعقة ثم نساوي الوجه وندخل القالب الفريزر مرة أخرى لمدة ساعتين، بعد مرور الوقت نقوم بتقطيع الكيكة على شكل مربعات ونزين كل مربع بمبشور شوكولاتة، ونضعها في وعاء وتصبح جاهزة للتقديم.