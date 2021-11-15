طريقة عمل البقلاوة التركي على أصولها بكل أسرارها

البقلاوة التركي من ألذ وأخف الحلويات التي تتواجد في المطابخ التركية، كما أنها من أبسط وأسرع الطرق التي يمكن من خلالها تحضير حلوى، اشتهرت البقلاوة التركية بشكل كبير في جميع دول الوطن العربي في الأوقات الأخيرة، فهي تتميز بقرمشتها وطعمها المميز والفريد الذي يختلف عن أنواع البقلاوة الأخرى، ولهذا يطلبها عدد كبير من الأشخاص في المطاعم والكافيهات ولذلك يبحث عدد كبير من السيدات عن أسرار عمل البقلاوة التركي والطريقة الأصلية لتحضيرها من المنزل وهذا ما سأقدمه لكم من خلال هذا المقال.

البقلاوة التركية من أسهل الحلويات، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة جدًا وهي:

مقادير العجين:

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوبين من الزبدة الذائبة ويفضل استخدام السمن البادي.

2 ملعقة كبيرة اللبن البودر.

بيضة واحدة.

رشة من الملح.

القليل من الماء حسب الحاجة.

نصف كوب من النشا.

مقادير الحشو:

كوب من الفستق المجروش، أو البندق، أو الفول السوداني أو كوب المكسرات المشكلة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

3 معالق من القشطة البلدي.

2 ملاعق كبيرة سكر.

3 معالق من العسل الأبيض.

مقادير الشربات:

كوبين من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصرة ليمون.

سنقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل البقلاوة التركي من المنزل وهي: