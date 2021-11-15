طريقة عمل البقلاوة التركي على أصولها بكل أسرارها

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البقلاوة التركي من ألذ وأخف الحلويات التي تتواجد في المطابخ التركية، كما أنها من أبسط وأسرع الطرق التي يمكن من خلالها تحضير حلوى، اشتهرت البقلاوة التركية بشكل كبير في جميع دول الوطن العربي في الأوقات الأخيرة، فهي تتميز بقرمشتها وطعمها المميز والفريد الذي يختلف عن أنواع البقلاوة الأخرى، ولهذا يطلبها عدد كبير من الأشخاص في المطاعم والكافيهات ولذلك يبحث عدد كبير من السيدات عن أسرار عمل البقلاوة التركي والطريقة الأصلية لتحضيرها من المنزل وهذا ما سأقدمه لكم من خلال هذا المقال.مكونات البقلاوة التركي
البقلاوة التركية من أسهل الحلويات، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة جدًا وهي:
مقادير العجين:
- 4 أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوبين من الزبدة الذائبة ويفضل استخدام السمن البادي.
- 2 ملعقة كبيرة اللبن البودر.
- بيضة واحدة.
- رشة من الملح.
- القليل من الماء حسب الحاجة.
- نصف كوب من النشا.
مقادير الحشو:
- كوب من الفستق المجروش، أو البندق، أو الفول السوداني أو كوب المكسرات المشكلة حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- 3 معالق من القشطة البلدي.
- 2 ملاعق كبيرة سكر.
- 3 معالق من العسل الأبيض.
مقادير الشربات:
- كوبين من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- عصرة ليمون.
سنقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل البقلاوة التركي من المنزل وهي:
- نبدأ أولاً بتحضير عجينة البقلاوة نحضر وعاء كبير ويمكن استخدام العجان إذا توفر.
- نخلط الدقيق والنشا والبيض و معلقتين الحليب البودر جيدًا ثم نضيف السمن البلدي السائحة بالتدريج مع خلط المكونات حتى تصبح حبيبات مرمله.
- نبدأ بإضافة الماء بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة، نتركها لمدة 15 دقيقة لكي ترتاح.
- نحضر في ذلك الوقت الحشوة نحضر المكسرات المجروشة المتوفرة لدينا ونضيف عليها القشطة البلدي ونخلطهم ثم نضيف نصف ملعقة القرفة ثم السكر والعسل ونخلط المكونات.
- ستلاحظين أن الحشو بدأت تتماسك قليلًا مع العسل والقشطة هكذا أصبحت جاهزة.
- نحضر عجينة البقلاوة التركي ونقسمها إلى 12 قطعة.
- نفرد كل قطعه على حدى حتى ننتهي من جميع القطع.
- نضع طبقات العجين على بعضها البعض ونقوم بتوزيع القليل من النشا بين كل طبقة والأخرى.
- نترك العجينة مرة أخرى حتى ترتاح قليلًا.
نحضر صينية الخبز ونقوم بتوزيع القليل من السمن بداخلها.
- نقسم طبقات العجين بالنصف نضع 6 طبقات من العجين في صينية الخبز وبين كل طبقة والأخرى القليل من النشا والسمن.
- تفرد حشوة المكسرات عليها.
- ثم نقوم بوضع النصف الآخر من طبقات البقلاوة التركي.
- تقطع البقلاوة التركي الي مربعات متساوية صغيرة.
- ثم يدهن سطح البقلاوة بالسمن.
- تدخل الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.
- نحضر في ذلك الوقت الشربات بوضع السكر والماء توضع على النار حتى يتم الغليان ثم نضيف الليمون.
- نتركها تغلي لمدة دقيقتين ثم نغلق عليها.
- نخرج صينية البقلاوة التركي من الفرن ويصب الشربات وتقدم للطعام بالصحة والعافية.
الوسوم
البقلاوة التركي من ألذ وأخف الحلويات التي تتواجد في المطابخ التركية، كما أنها من أبسط وأسرع الطرق التي يمكن من خلالها تحضير حلوى، اشتهرت البقلاوة التركية بشكل كبير في جميع دول الوطن العربي في الأوقات الأخيرة، فهي تتميز بقرمشتها وطعمها المميز والفريد الذي يختلف عن أنواع البقلاوة الأخرى، ولهذا يطلبها عدد كبير من الأشخاص في المطاعم والكافيهات ولذلك يبحث عدد كبير من السيدات عن أسرار عمل البقلاوة التركي والطريقة الأصلية لتحضيرها من المنزل وهذا ما سأقدمه لكم من خلال هذا المقال.مكونات البقلاوة التركي
البقلاوة التركية من أسهل الحلويات، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة جدًا وهي:
مقادير العجين:
- 4 أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوبين من الزبدة الذائبة ويفضل استخدام السمن البادي.
- 2 ملعقة كبيرة اللبن البودر.
- بيضة واحدة.
- رشة من الملح.
- القليل من الماء حسب الحاجة.
- نصف كوب من النشا.
مقادير الحشو:
- كوب من الفستق المجروش، أو البندق، أو الفول السوداني أو كوب المكسرات المشكلة حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- 3 معالق من القشطة البلدي.
- 2 ملاعق كبيرة سكر.
- 3 معالق من العسل الأبيض.
مقادير الشربات:
- كوبين من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- عصرة ليمون.
سنقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل البقلاوة التركي من المنزل وهي:
- نبدأ أولاً بتحضير عجينة البقلاوة نحضر وعاء كبير ويمكن استخدام العجان إذا توفر.
- نخلط الدقيق والنشا والبيض و معلقتين الحليب البودر جيدًا ثم نضيف السمن البلدي السائحة بالتدريج مع خلط المكونات حتى تصبح حبيبات مرمله.
- نبدأ بإضافة الماء بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة، نتركها لمدة 15 دقيقة لكي ترتاح.
- نحضر في ذلك الوقت الحشوة نحضر المكسرات المجروشة المتوفرة لدينا ونضيف عليها القشطة البلدي ونخلطهم ثم نضيف نصف ملعقة القرفة ثم السكر والعسل ونخلط المكونات.
- ستلاحظين أن الحشو بدأت تتماسك قليلًا مع العسل والقشطة هكذا أصبحت جاهزة.
- نحضر عجينة البقلاوة التركي ونقسمها إلى 12 قطعة.
- نفرد كل قطعه على حدى حتى ننتهي من جميع القطع.
- نضع طبقات العجين على بعضها البعض ونقوم بتوزيع القليل من النشا بين كل طبقة والأخرى.
- نترك العجينة مرة أخرى حتى ترتاح قليلًا.
نحضر صينية الخبز ونقوم بتوزيع القليل من السمن بداخلها.
- نقسم طبقات العجين بالنصف نضع 6 طبقات من العجين في صينية الخبز وبين كل طبقة والأخرى القليل من النشا والسمن.
- تفرد حشوة المكسرات عليها.
- ثم نقوم بوضع النصف الآخر من طبقات البقلاوة التركي.
- تقطع البقلاوة التركي الي مربعات متساوية صغيرة.
- ثم يدهن سطح البقلاوة بالسمن.
- تدخل الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.
- نحضر في ذلك الوقت الشربات بوضع السكر والماء توضع على النار حتى يتم الغليان ثم نضيف الليمون.
- نتركها تغلي لمدة دقيقتين ثم نغلق عليها.
- نخرج صينية البقلاوة التركي من الفرن ويصب الشربات وتقدم للطعام بالصحة والعافية.
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