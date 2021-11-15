تعلمي بكل سهولة طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل بخطوات بسيطة

الطحينة البيضاء ذات المذاق الشهي اللذيذ تحوذ علي حب الكثير من الأشخاص كبيرا وصغيرا، حيث أنها تقدم إلي جانب الكثير من الأطعمة لتتربع علي المائدة بلا منازع؛ فهي تقدم بجانب الكثير من الأكلات منها اللحوم المختلفة والكفتة والحواوشي وطريقة إعداد الطحينة البيضاء لا تُكلف كثيرا، حيث أن مقاديرها بسيطة جدا وسهلة، كما أن متوفرة في كل منزل، وسنعرض لكم الآن من خلال موقعنا طريقة تحضيرها بكل سهولة.

طريقة عمل الطحينة البيضاء

ننصح دائما بتناول الطحينة البيضاء حيث أنها مفيدة جداً للكلي والكبد، بالإضافة إلى ذلك أنها تحتوي علي بعض المركبات التي تساعد في أن يكون الكبد و الكلي في حالة جيدة، كما أنها تعمل علي إزالة الفضلات من الجسم وتعمل علي إزالة السموم أيضًا من الجسم بشكل سريع وفعال.

مما من الممكن أن نحصل علي طحينة بيضاء من المنزل، وذلك نظرا لأنها سهلة وبسيطة وليست مُكلفة كما ذكرنا منذ قليل، لذا تحرص الأمهات علي عملها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة، وذلك للاطمئنان علي سلامة الأسرة خاصة، وأنها ليست مُضيعة للوقت، وإليكم في السطور القادمة طريقة عمل الطحينة البيضاء بخطوات سهلة وسريعة.

كوب من السمسم.

ربع كوب من زيت الطعام النباتي النوع المفضل.

كوب صغير من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

نضع أولا السمسم في مقلاة علي نار هادئة، وذلك ليتم إعطاء السمسم لون يكسبه مذاق رائع.

ثم نقوم بوضع السمسم بعد أن يتم تحميصه في المطحنة الكهربائية لكي يصبح بودرة ناعمة.

يتم إضافة الدقيق علي السمسم، ويُقلب بشكل جيد حتي يتجانس.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الزيت مع الملح إلي الخليط السابق ونقلبهم جيدًا.

نستمر في التقليب الي أن تحصلي علي قوام متجانس بشكل مناسب.

بعد إتمام هذه الخطوات نكون قد أعددنا الطحينة البيضاء بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة.

ثم بعد ذلك نضعها في برطمان ونتركها في الثلاجة إلي أن يتم تناولها مع مختلف الأطعمة.

الطحينة البيضاء تتكون من المكون الرئيسي لها، وهو السمسم الأبيض وهذا مفيد جدا للجسم ويساعد في علاج بعض الأمراض.

كما أن الطحينة البيضاء تساعد في خفض ضغط الدم في الجسم.

وتساعد في التخلص من الخلايا الحرة التي تساعد على تكوين مرض السرطان.

الطحينة مصدر جيد من مصادر الطاقة التي يحتاج إليها الجسم في خلال يومه.

من أهم فوائدها أنها تساعد في الوقاية من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.

كما أن تناول الطحينة البيضاء يساعد علي تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم مما يساعد علي صحة القلب.

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