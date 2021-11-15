طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور مع المكرونة النودلز ولا أروع

عدد كبير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور مع المكرونة النودلز وهذه الوجبة من المطبخ الأسيوي حيث يحبها الصغار والكبار ويبحثون بشكل كبير عن المطاعم التي تقدمها ويتهافتون علي تناولها، فهذه الوصفة تجمع بين الحلو والحادق اللاذع في آن واحد وهو مذاق غير موجود في باقي الأطباق التي نتناولها يوميا، وهذا الطبق يختلف طريقة طهيه بين كل دولة وأخرى.

الجدير بالذكر أن هذا الطبق يحتوي علي عدد كبير من الفوائد داخل الخضروات التي تدخل في إعداده، ومن جانب أخر رائحتها مميزة جدا ومن هنا نقدم لكم طريقه تحضيرها كما يقول الكتاب، وتغنيك عن شرائها من المطاعم بمبالغ مرتفعة فمن هنا تتمتع بمذاع متميز وتكلفة أقل وجودة عالية ومتأكد من نظافتها لأنك قمت بإعدادها بنفسك بالمنزل.

مقادير الدجاج سويت اند ساور

معلقة كبيرة سمسم.

عدد 2 معلقة كبيرة نشا.

بصل أخضر.

عدد 2 حبة جزر.

عدد 1 كوب دقيق.

ربع لتر زيت سمسم.

مكعبات فلفل ألوان.

مكعبات بصل أحمر.

نصف كيلو صدور دجاج.

ربع كوب من الصويا صوص.

نص كوب كاجو محمص بالفرن.

عدد 1 معلقة صغيرة ثوم بودر.

عدد 2 ثمرة بصل أبيض مقطع مكعبات.

نصف معلقة فلفل أبيض.

ربع معلقة جنزبيل بودر.

2 معلقة خل تفاح.

طريقة عمل الصوص

نحضر إناء عميق نقوم بوضع عدد 2 معلقة نشاء، والجنزبيل البودر، وربع كوب من الصويا صوص، و2 معلقة خل تفاح مع التقليب حتي يمتزج الخليط مع بعضه، ثم نقوم بوضع زيت علي النار ونضع جميع الخضروات المقطعة في الزيت مع التقليب خمس دقائق فقط بحيث لا تنضج الخضروات ثم نضع عليها الصوص مع التقليب فسوف تشاهد أن الصوص اصبح أثقل وسميكا اكثر ونرفع المزيج من علي النار حتي نضع الدجاج المطهي علي الخلطة.

طريقة عمل دجاج سويت أند ساور

علينا إحضار نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية وعليك بتطهيرها وتنظيفها جيدا ثم تقطيعها مكعبات، ونضعها في مجموعة من المكونات وهي تتبيلة الدجاج، حيث نحضر إناء عميق نضع به الدجاج المقطع و ربع معلقة جنزبيل، ثم القليل من الثوم البودر، ثم رشه فلفل أبيض، ثم ربع كوب من الصويا صوص ونقلب المكونات ونترك الدجاج المتبل في الثلاجة لمدة 60 دقيقة علي الأقل.

نقوم بعمل الخلطة الجافة وهي نأتي بإناء ونضع به كوب من الدقيق، ونشا، رشه ملح مع التقليب الجيد، ونخرج الدجاج من الثلاجة ونضع الدجاج في الخلطة الجافة ونقلبها جيدا ثم نضعه في زيت مغلي حتي ينضج ويصبح كرسبي ثم نضحة علي مناديل حتي يجفف الزيت الزائد بالدجاج.

نحضر الصوص اللي قمنا بإعداده فيما سبق ونضع الدجاج الكرسبي مع التقليب ونجد أن الخضروات والصوص والدجاج اندمجوا مع بعض جيدا، من جانب أخر نقوم بسلق نصف كيلو من المكرونة النودلز ونقوم بتصفيتها ونضع عليها الصوص مع التقليب ونقوم بتقديمها بجانب الدجاج المطهي وبألف هنا.