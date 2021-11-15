“مش هنشتري من بره تاني” عمل البرجر في البيت لأولادك بخطوات بسيطة ومتماسك زي الجاهز

يعد البرجر من الأكلات السريعة التي يُقبل عليها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، فهي أكلة لذيذة ولها مذاق رائع، ولذا يُقبل علي شراؤها الكثير من الأشخاص من المحلات، الا أنها غالية الثمن، ومن ناحية أخري ترفض الأمهات تناول أولادها البرجر خارج المنزل خوفا من اللحوم مجهولة المصدر، لذا تسعي الأمهات لصُنع البرجر البيتي وبأشكال مختلفة علي حسب الرغبة في تناوله، ومن خلال مقال اليوم سنعرض لكم طريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

طريقة عمل البرجر

يمكننا إعداد البرجر البيتي بمقادير مضبوطة وسريعة وتتبيله تشبه كثيرا المحلات في المنزل، حيث يتم اختيار أجود اللحوم واستخدام أفضل التوابل مع اللحوم المفرومة، وذلك لكي تحصل علي أجمل برجر بيتي من صُنع يدك لأسرتك بكل أمان وسهولة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملح وفلفل أسود بكمية مناسبة.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الخردل.

مقدارملعقة صغيرة من الكاتشاب.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي النوع المُفضل لك.

مقدار قليل من البصل البودر.

مقدار ملعقة من البابريكا.

ملعقتان من خلطة توابل البرجر الجاهزة أي نوع.

المكوناتطريقة تحضير البرجر البيتي

نضع الكاتشاب مع الخردل والبيض، ثم بعد ذلك نضيف البقسماط كل هذا في وعاء كبير مع إضافة البهارات معها، ويتم التقليب جيدا حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

يتم بعد ذلك إضافة اللحمة المفرومة ، ثم نقوم بتقليبها حتي تمتزج بشكل جيد، وتُقطع قطع صغيرة، ثم نقوم بفردها علي هيئة أقراص متساوية السمك.

يتم إدخالها الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة تقريبا.

ومن ثُم يتم إحضار مقلاة ويُحمر من الجانبين علي نار متوسطة الحرارة.

بعد ذلك قومي بتقديمه مع الخبز الخاص بالبرجر مع الكاتشاب والخس وشرائح الطماطم.

طريقة عمل البرجر البيتي بفول الصويا

المكونات

نصف كيلو من اللحوم المفرومة مع مراعاة أنها تكون قليلة الدسم.

كوب من فول الصويا منقوع ويتم عصره.

مبشور عدد بصلة متوسطة الحجم.

مقدار قليل من القرفة.

بهارات مشكلة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

عدد بيضة واحدة.

خبز برجر.

خس.

كاتشاب.

مايونيز.

طريقة التحضير

نضع اللحمة مع فول الصويا مع باقي المكونات كلها في كبة ويُخلط جيدا حتي تحصلي علي قوام متماسك.