لو انتي سعيدة في علاقتك ، خلي بالك من انك تبدأي تتنازلي من ناحيتك زيادة عن اللزوم عشان تفضلي سعيدة وتحافظي على العلاقة ، لان ده هيبقى على حسابك وهتفقدي نفسك ، وده مش معناه كمان انك تتخلصي من الترابط بينك وبين شريكك ، ولكن المطلوب بس انك تلاقي نفسك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي ماتفقديش نفسك في العلاقة.

ازاي ماتفقديش نفسك في العلاقة:

اول حاجة انك لازم تحبي نفسك قبل ما تحبي الطرف التاني ، بالطريقة دي تقدري انك تنشري الحب وتحافظي على العلاقة للابد ، اما لو بدأتي انك تخلي الترابط بينك وبين شريكك على حساب نفسك ده هيخلي الحياة سامة وممكن يوصل انك تنفصلي عن شريكك ، عشان كده انتي محتاجة انك توازني ما بين انك تعيشي حياة سعيدة وعدم فقدان نفسك في العلاقة.

ايه معنى انك تفقدي نفسك في العلاقة؟

دي حاجة بتحصل بالتدريج في العلاقة مع الوقت ، وفي حاجات تقدري تتحكمي فيها وبعص الحاجات التانية خارج نطاق السيطرة ، وفي بعض الافعال وردود الافعال اللي تخليكي تعرفي انك فقدتي نفسك.

هتعرفي ده لما تلاقي نفسك شخص مختلف ومش انتي ، وقليل من الناس اللي ممكن يحسوا بده ، قبل وبعد الدخول في العلاقة ، لو التغيير خلاكي سعيدة وشخص افضل فده كويس وحاجة ايجابية ، ولكن لو التغيير ده مش هو اللي انتي عايزاه او مش مناسب ليكي ، يبقى في الحالة دي لازم تحاولي ترجعي لنفسك.

1- اتعرفي على نفسك:

لو مش عايزة تفقدي نفسك في العلاقة ، يبقى لازم تعرفي انتي عايزة ايه ، اول واهم حاجة لازم تهتمي بيها في الحياة هو اللي انتي عايزاه ، وكل مرحلة من مراحل الحياة بتفرض علينا تحديات وتغييرات على الحاجة اللي احنا عايزنها ، عشان كده لازم تعرفي احتياجاتك ورغباتك عشان تمنعي نفسك انك تاخدي قرارات غلط او خطوات مش صح.

ومش المفروض انك تلومي نفسك او علاقتك تتأثر لما تعرفي رغباتك واحتياجاتك ، لان في كتير مننا بيقع في غلطات لكن للاسف مش بيتعلم من غلطاته ومش بيعرف هو عايز ايه ، وده مش مجرد درس لكن ده عشان تعيشي حياة افضل وسعيدة.

2- الوظيفة تيجي اولا:

كتير بيقع في الغلط ده ان الحياة المهنية امر مفروغ منه وان الخيارات المهنية موجودة دايما في اي وقت لكن الحب لا وبالتالي الحب بيفوز بالاولوية في حياتهم ، ولكن في البعض اللي عرفوا ان المهنة او الوظيفة تيجي اولا ، وقبل اي حاجة تانية تقرري مستقبلك الشخصي اللي بتحبيه.

ولكن ده مش معناه انك تتخلي عن الحب او العلاقة ، ولكن المطلوب ان تحاولي توازني بين حياتك المهنية والعلاقة ، وخصصي وقت لعلاقتك وحياتك الشخصية جنب شغلك ، وشريكك المفروض يفهم ده ويساعدك على التركيز في حياتك المهنية ويشجعك.

واكيد تحقيق التوازن بين حياتك المهنية وعلاقتك امر صعب ومش سهل الوصول ليه ، ولكن انك توصلي للتوازن ده وتنجحي فيه وتحققي المعادلة الصعبة دي ده هيخليكي تعيشي حياة افضل ، وهتنقذي نفسك من الندم في المستقبل.

3- اعملي اللي بتحبيه:

هل عندك اي اهتمامات او شغف بحاجة غير علاقتك؟ لو الاجابة لا ، ده معناه انك مش بتدي اهتمام كفاية لنفسك ولسعادتك ، اكيد حاجة حلوة انك تخلي الشخص اللي معاكي سعيد ، ولكن ده مش معناه التنازل عن اللي بتحبيه.

لو عندك اي هواية او شغف بحاجة اعمليها ، الاهتمامات والهوايات الصغيرة هتضمن لك انك ماتفقديش نفسك.

4- خليكي افضل نسخة من نفسك:

لازم انك تحاولي تبقي افضل نسخة من نفسك اللي بتقولك ماتقفيش عشان اي حاجة او اي شخص ، لو انتي واثقة انك افضل نسخة من نفسك ، ده معناه بشكل واضح انك سعيدة في علاقتك.

ايه اللي هتكسبيه بالظبط من انك تبقي افضل نسخة من نفسك ، ده هيخيكي اقوى في العلاقة ، وانك تعرفي تعدي الاوقات الصعبة اللي ممكن علاقتك تمر بيها ، هيديكي الثقة انك تكملي لوحدك لو شريكك سابك في الاوقات الصعبة او ماكنش جنبك وداعم ليكي ، مش هتبقي محتاجة انك تعتمدي عليه او تستنيه حتى انه يملى ثقتك في نفسك.

5- ماتخليش العلاقة تأذيكي:

لو بتأذي نفسك بالحب ده او خليتي شريكك يأذيكي بشكل متكرر ، فلازم تلاقي حل لده ، لما تأذي نفسك وتتألمي لازم يكون الموضوع يستحق ده ، وان في نوع من السعادة والرضا في المقابل ، وحاجة كويسة ان يبقى في نسبة نكران ذات في العلاقة ولكن مش للدرجة اللي تفقدي فيها نفسك.

6- حددي اختياراتك:

في العلاقة ، اكيد بتبقى في مشورة واقتراحات ونصايح من شريكك ، ولو شريكك بيعمل ده لانه مهتم بيكي وعايزك دايما تبقي في امان ، ده مختلف عن انك ماتبقيش عارفة تاخدي قراراتك بنفسك ، في الحالة دي لازم توضحي لشريكك ان اختياراتك بتكملك وبتكمل شخصيتك.

عشان تبقي قوية وواثقة من نفسك ، لازم تتوقفي عن الاعتماد على اختيارات الاخرين ، او على الاقل ماتخليش الاعتماد على قرارات واختيارات الغير عادة.

لو انتي حسيتي بده يبقى لازم تغيريه ، وده اكيد مش هيحصل بين يوم وليلة ، هتبقي محتاجة تتدربي على اتخاذ قراراتك بنفسك.

7- ماتحسيش بالنقص ابدا:

لو سألنا سؤال ايه اللي بيخليكي تحسي بالكمال؟ جوابك هيكون مباشرة شريكي بيخليني احس بالكمال ، ولكن ده مش بيحصل مع كل الاشخاص ، في كتير من النساء مش بيحسوا بده مع شريكهم.

هي حاجة كويسة ان وجود شريكك يحسسك بالكمال ، ولكن مش شايفة انك كده بتعيشي نص حياتك بس؟ لو حاسه ان شريكك هو نصك الافضل ، ده مش معناه انك تخسري النص في علاقتك ، اتأكدي انك تحسي بالكمال بكل احساسك من وقت للتاني عشان تبقي سعيدة وتعيشي حياة مرضية.

8- خصصي وقت لنفسك بس:

بدل ما تبقى كل خروجاتك مع شريكك بس ، حاولي تاخدي بعض الوقت او يوم كامل لنفسك بس ، وفي حاجات كتير تقدري تعمليها تخرجي مع اصحابك, تمارسي هواية ، اعملي اي حاجة مفضلة عندك وعايزة تستمتعي بيها لوحدك.

ايه تأثير الخروج مع نفسك؟

هيبقى نوع من التجديد ، وممكن نسميه تغيير للتخلص من الملل في علاقتك ، وكسر روتين العلاقة ، والهدف الرئيسي من انك تخرجي لوحدك هو انك ترجعي لنفسك ، وتفكري في التغييرات اللي ممكن تعمليها لنفسك عشان تحسني حياتك.

9- خلي حياتك تحت سيطرتك:

لو حسيتي ان حياتك بيتحكم فيها شخص تاني ، فكري ايه اللي المفروض تعمليه ، عشان ترجعي سيطرتك على حياتك.

لانك لو بتدي شريكك حق التحكم في حياتك بشكل كامل ، هتبقى عادة ليكوا الاتنين ، وده هيأثر على حياتكم بشكل سلبي ، وبننصحك انتي كمان انك مش المفروض تسيطري على حياة شريكك بشكل كامل ، ولكن خليكي داعم ليه وقت ما يكون محتاجك ، وده ينطبق عليكم انتوا الاتنين ، عشان ماحدش فيكم يفقد نفسه في الحب والعلاقة.

10- خليكي واقعية:

لو عايزة تنقذي نفسك من الخسارة في علاقة ما ، لازم تبقي في الجانب الحقيقي ، لان تخيلات الحب بتخلينا نفقد نفسنا ، عشان كده لازم تكوني واقعية وعملية في العلاقة.

خلي عينيكي مفتوحة دايما في العلاقة ، ومقولة “الحب اعمى” مش بتنطبق على كل الناس ولا مع كل قصة حب.

11- ماتلوميش نفسك:

لو لقيتي نفسك تايهة او بتفقدي نفسك ، هل متخيلة ان لوم نفسك هيحل المشكلة ، اكيد الموضوع متعلق بيكي ولكن لوم نفسك مش هو الحل ، لان بالطريقة دي هتفقدي نفسك اكتر ، عشان كده لازم تكوني حكيمة في التعامل مع الموضوع وتصحيح اخطائك ، وكمان ما تلوميش الطرف التاني.

ابعدي عن انك ترمي اللوم بشكل عام ودوري على طريقة لادارة علاقتك زي ما كنتي عايزة وبتحلمي دايما.

علامات تقولك انك بتفقدي نفسك في العلاقة:

في بعض العلامات اللي ماينفعش تتجاهليها بتقولك انك بتخسري نفسك في العلاقة ، اللي احيانا بتحسي بيها ، لكن مش قادرة تحددي ايه اللي بيحصل بالظبط.

– التنازل الزيادة:

التنازلات والتضحيات هي جزء لا يتجزأ من العلاقات ، ولكن لو بتتنازلي في كل حاجة وعلى طول الخط في الحالة دي انتي بتمري بشيء غير عادل.

لو بتتنازلي على طول وباستمرار ، هيجي وقت تبدأي تسألي نفسك فين سعادتك او انتي فين ، وهتحسي بعدم الراحة في حياتك.

– بتجبري نفسك على الاستمرار:

لو حسيتي انك بتجبري نفسك على الاستمرار ، دي علامة واضحة على الانفصال عن نفسك ، بتحسي انك عايزة تخرجي من العلاقة بس مرتبكة ومترددة ومش متأكدة ، وده مش معناه ان الغلط هو غلط شريكك بس ولكن ممكن يكون من الناحيتين ، عشان كده لازم تفكري وتشوفي الامور كويس عشان توصلي للاستنتاج الصحيح.

– جواكي اسئلة كتير مالهاش اجابة:

ضروري انك تسألي نفسك اسئلة ولكن المهم كمان انك تلاقي اجابات لاسئلتك ، لو الاسئلة اللي بتدور في ذهنك من غيري اجابة ، ده معناه انك بتفقدي نفسك او بتفقدي جزء منك.

ولكن ما زال مقبول انك يبقى سؤال او اتنين ن غير اجابة حوالين علاقتك ، ولكن لو في اسئلة كتير من غير اجابة؟ يبقى لازم تشوفي كده عدد الاسئلة اللي ليها اجابة عندك عشان تلاقي نفسك مرة تانية في العلاقة.

– بترضي الطرف التاني على حساب نفسك:

اكيد متفهمين انك ممكن تعملي ده مرة او اتنين ، ولكن محاولة ارضاء شريكك طول الوقت هيخليكي تفقدي نفسك واحدة واحدة.

عشان تخلي شريكك يحس بالسعادة وترضيه ، ده مش معناه انه يبقى على حساب نفسك ، خصوصا الموضوع هيكون مايستحقش لو الطرف التاني شايف اللي بتعمليه حق مكتسب طول الوقت ومتوقع منك انك دايما تقدمي كل اللي عندك وتدي زيادة.

– الاحساس بعدم الامان:

دي علامة تانية تقولك انك بتفقدي نفسك في العلاقة ، الخوف من فقدان شريك حياتك بيخوفك ويقلقك ، واكيد كلنا متفقين ان ده مش غريب في الحب والعلاقات ، ولكن فقدان جزء منك بسبب عدم الامان ده والمخاوف بشكل دائم هو اللي مش علامة كويسة.

– فقدان الثقة:

فقدان الثقة يعني انهيار العلاقة ، ودي علامة سامة لازم تتخلصي منها ، والحب اكيد مش وردي ورومانسية طول الوقت ولكن كمان ماينفعش يبقى في فقدان ثقة ، ودوري دايما عن طرق استعادة الثقة.

– عدم راحة البال:

لو بتحسي انك بتنفصلي عن نفسك ، في الحالة دي هتفقدي السلام وراحة بالك ، وهيبدأ يبقى في اسئلة كتير بخصوص علاقتك ، لو لقيتي ان دايما في قلق واسئلة مالهاش حل ولا اجابات ، دي تعتبر علامة كبيرة على انك بتفقدي نفسك يف العلاقة.

– مش سعيدة مع نفسك:

لو دايما بتلومي نفسك ومش راضيه عن اللي بتعمليه ، دي علامة على فقدان نفسك ، لو مش سعيدة او متضايقة من اللي بتعمليه متتجاهليش ده ولازم تحاولي تغيريه في اسرع وقت ممكن.

ازاي تلاقي نفسك تاني بعد ما تفقدي نفسك في العلاقة؟

– بعد ما تلاحظي التغيير والاختلاف في نفسك خدي نفس عميق ، واسترخي وقولي لنفسك ان الوقت متأخرش للتغيير ، وان حياتك تحت سيطرتك وانك مش غلطانة بشكل كامل.

– ناقشي اللي لاحظتيه مع شريكك ، ممكن تلاقوا حل مع بعض ، وهيكون حاجة كويسة انك تلاقي مساعدة من شريكك ، ولكن لازم يكون عندك ايمان وثقة بشريكك.

– استعادة شغفك والاهتمام اللي فقدتيه ، واكيد ده مش سهل ولكن مع تكرار محاولاتك هترجعي للمسار الصح بالتدريج.

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