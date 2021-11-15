طريقة عمل صوص الدونات بمكونات بسيطة مثل المطاعم

يعد الدونات او الكعك المحلي من الحلويات اللذيذة والمحببة لدي كل من الكبار والصغار. حيث يتميز بمذاقة الحلو وسهولة تحضيره وتعدد وصفاته بمكونات مختلفة. ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طرقا بسيطة لتحضير صوص الدونات بطريقة مميزة. صوص الفانيلا المكونات وضع ربع كوب من الحليب السائل الكامل الدسم.

اضافة ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوبان من السكر المطحون. طريقة التحضير نقوم بخلط الفانيلا مع الحليب في وعاء مناسب ووضعه على حرارة منخفضة حتى يسخن.

اضافة السكر مع التحريك المستمر حتى يذوب ويصبح الخليط متجانسا.

نقوم بأبعاد القدر عن النار وتغطيس حبات الدونات الجاهزة في الصوص حتى تتكون طبقة مناسبة. ثم وضعه على حامل شبكي وتركه لخمس دقائق. صوص التفاح المكونات اضافة ملعقتان من دبس التفاح.

ملعقة كبيرة من الكريمة السائلة.

وضع كوب من السكر المطحون. طريقة التحضير خلط جميع المكونات في وعاء للحصول على القوام المطلوب. ويمكن اضافة كمية اضافية من الكريمة عند الحاجة لذلك ثم تغطيس الدونات في الصوص وتركه ليجف قليلا. صوص الشوكولاتة المكونات ثلاثة ارباع الكوب من رقائق الشوكولاتة نصف محلاة.

اضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة.

وضع ملعقة كبيرة من شراب الذرة والماء.

حبيبات الفار مسيل الملونة للتزيين. طريقة التحضير وضع جميع المكونات في قدر مناسب للميكرويف وادخالها الي الميكرويف لعشرين ثانية. ثم اخراج الطبق وتحريك الشوكولاتة واعادة الطبق عدة مرات حتى تذوب الشوكولاتة تماما.

اخراج الطبق من الميكرويف وتغطيس حبات الدونات في الشوكولاتة ثم نثر الفار مسيل فوقه وتركه عدة دقائق قبل التقديم. صوص الفراولة المكونات وضع خمس حبات كبيرة من الفراولة.

كوب وثلاثة ارباع الكوب من السكر المطحون.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

وضع ملعقة كبيرة من مربي الفراولة.

حبيتان الفار مسيل الملونة للتزيين. طريقة التحضير نقوم بوضع الفراولة في محضرة الطعام والتشغيل للحصول على هريس.

اضافة المكونات المتبقية والخلط للحصول على خليط متجانس. ثم اخراجه ووضعه في طبق مناسب وتغميس الدونات في الصوص. صوص الكراميل المكونات اضافة أربع ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

وضع نصف كوب من السكر البني.

ثلث كوب من الكريمة السائلة.

ثمن ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نقوم بوضع الزبدة في مقلاة على حرارة متوسطة حتى تذوب ثم اضافة السكر وتقليبه حتى يذوب.

اضافة الكريمة مع التحريك المستمر لدقيقتين حتى يتماسك الخليط.

ابعاد المقلاة عن النار حتى يبرد الصوص قليلا. ثم اضافة الفانيلا والملح والتحريك ثم غمس الدونات في صوص الكراميل وتقديمه. صوص المارشميلو المكونات اضافة كوب ونصف من السكر المطحون.

وضع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ثمن ملعقة صغيرة من الملح.

وضع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية غير المملحة.

اضافة كوبان من المارشميلو الصغير. طريقة التحضير نقوم بخلط السكر والفانيلا والملح في طبق وتركه جانبا.

وضع الزبدة في مقلاة غير لاصقة على حرارة عالية مع ربع كوب من الماء حتى تذوب. ثم اضافة المارشميلو وتقليبه حتى يذوب.

التقليب لدقيقتين تقريبا ثم اضافة خليط السكر والتحريك حتى يذوب ويصبح الخليط بالقوام المطلوب. ثم ابعاد المقلاة عن النار وتغطيس الدونات في الصوص. صوص الفانيلا المكوناتطريقة التحضيرصوص التفاح المكوناتطريقة التحضيرصوص الشوكولاتة المكوناتطريقة التحضيرصوص الفراولة المكوناتطريقة التحضيرصوص الكراميل المكوناتطريقة التحضيرصوص المارشميلو المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يعد الدونات او الكعك المحلي من الحلويات اللذيذة والمحببة لدي كل من الكبار والصغار. حيث يتميز بمذاقة الحلو وسهولة تحضيره وتعدد وصفاته بمكونات مختلفة. ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طرقا بسيطة لتحضير صوص الدونات بطريقة مميزة. صوص الفانيلا المكونات وضع ربع كوب من الحليب السائل الكامل الدسم.

اضافة ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوبان من السكر المطحون. طريقة التحضير نقوم بخلط الفانيلا مع الحليب في وعاء مناسب ووضعه على حرارة منخفضة حتى يسخن.

اضافة السكر مع التحريك المستمر حتى يذوب ويصبح الخليط متجانسا.

نقوم بأبعاد القدر عن النار وتغطيس حبات الدونات الجاهزة في الصوص حتى تتكون طبقة مناسبة. ثم وضعه على حامل شبكي وتركه لخمس دقائق. صوص التفاح المكونات اضافة ملعقتان من دبس التفاح.

ملعقة كبيرة من الكريمة السائلة.

وضع كوب من السكر المطحون. طريقة التحضير خلط جميع المكونات في وعاء للحصول على القوام المطلوب. ويمكن اضافة كمية اضافية من الكريمة عند الحاجة لذلك ثم تغطيس الدونات في الصوص وتركه ليجف قليلا. صوص الشوكولاتة المكونات ثلاثة ارباع الكوب من رقائق الشوكولاتة نصف محلاة.

اضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة.

وضع ملعقة كبيرة من شراب الذرة والماء.

حبيبات الفار مسيل الملونة للتزيين. طريقة التحضير وضع جميع المكونات في قدر مناسب للميكرويف وادخالها الي الميكرويف لعشرين ثانية. ثم اخراج الطبق وتحريك الشوكولاتة واعادة الطبق عدة مرات حتى تذوب الشوكولاتة تماما.

اخراج الطبق من الميكرويف وتغطيس حبات الدونات في الشوكولاتة ثم نثر الفار مسيل فوقه وتركه عدة دقائق قبل التقديم. صوص الفراولة المكونات وضع خمس حبات كبيرة من الفراولة.

كوب وثلاثة ارباع الكوب من السكر المطحون.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

وضع ملعقة كبيرة من مربي الفراولة.

حبيتان الفار مسيل الملونة للتزيين. طريقة التحضير نقوم بوضع الفراولة في محضرة الطعام والتشغيل للحصول على هريس.

اضافة المكونات المتبقية والخلط للحصول على خليط متجانس. ثم اخراجه ووضعه في طبق مناسب وتغميس الدونات في الصوص. صوص الكراميل المكونات اضافة أربع ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

وضع نصف كوب من السكر البني.

ثلث كوب من الكريمة السائلة.

ثمن ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نقوم بوضع الزبدة في مقلاة على حرارة متوسطة حتى تذوب ثم اضافة السكر وتقليبه حتى يذوب.

اضافة الكريمة مع التحريك المستمر لدقيقتين حتى يتماسك الخليط.

ابعاد المقلاة عن النار حتى يبرد الصوص قليلا. ثم اضافة الفانيلا والملح والتحريك ثم غمس الدونات في صوص الكراميل وتقديمه. صوص المارشميلو المكونات اضافة كوب ونصف من السكر المطحون.

وضع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ثمن ملعقة صغيرة من الملح.

وضع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية غير المملحة.

اضافة كوبان من المارشميلو الصغير. طريقة التحضير نقوم بخلط السكر والفانيلا والملح في طبق وتركه جانبا.

وضع الزبدة في مقلاة غير لاصقة على حرارة عالية مع ربع كوب من الماء حتى تذوب. ثم اضافة المارشميلو وتقليبه حتى يذوب.

التقليب لدقيقتين تقريبا ثم اضافة خليط السكر والتحريك حتى يذوب ويصبح الخليط بالقوام المطلوب. ثم ابعاد المقلاة عن النار وتغطيس الدونات في الصوص. صوص الفانيلا المكوناتطريقة التحضيرصوص التفاح المكوناتطريقة التحضيرصوص الشوكولاتة المكوناتطريقة التحضيرصوص الفراولة المكوناتطريقة التحضيرصوص الكراميل المكوناتطريقة التحضيرصوص المارشميلو المكوناتطريقة التحضير

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