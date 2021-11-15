أحلى عشاء انهاردة مع أومليت البطاطس الشهي حضريه في مدة ١٠ دقائق فقط

يعد طبق أومليت البطاطس من أكثر الأطباق شهرة وإقبالاً، وهو طبق اقتصادي وبسيط جداً لا يتطلب الكثير من المكونات التي تعرف بارتفاع أسعارها، وهي وجبة مفضلة لدى الكثير من الناس على وجبة الإفطار والعشاء أيضاً فهي خفيفة على المعدة، وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية للجسم حيث تمد الجسم بالكالسيوم والحديد وغيرهم من العناصر الأخرى، مما يؤدي إلى نشاط الجسم وحماية العظام من الهشاشة وتغذيته وخاصة عند الأطفال لكي تبني أجسامهم بطريقة صحيحة من البداية لذلك يجب الحرص على تقديم هذه الوجبة لهم، والآن سوف نتعرف على مكونات عمل أومليت البطاطس وطريقة تحضيره بكل سهولة.

مكونات عمل أومليت البطاطس

يعد طبق أومليت البطاطس من الأطباق المفضلة على وجبة الإفطار والعشاء ويتكون من مكونات سهلة وهي كما يلي:

٢ حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

٦ حبات من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب.

حبة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

فص من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

حبة من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة إعداد هذا الطبق من أشهي الأطباق التي سوف نتعرف على طريقة تحضيرها الآن وهي كما يلي:

نقوم بتقشير حبات البطاطس ونغسلها جيداً ثم نقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم. نضع إناء على النار به كمية وفيرة من الماء، ونقوم بسلق مكعبات البطاطس به ونضيف الملح والفلفل الأسود. بعد أن يتم طهي البطاطس نقوم بتصفية الماء منه ونتركه جانباً. ثم نضع في مقلاة قليل من الزيت والبصل المفروم ونقلبه حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي. نضيف عليهم الفلفل المفروم الثوم والبطاطس المسلوقة ونقلبهم مع بعض جيداً ونترك الخليط حتى ينضج. بعد ذلك نقوم بخفق البيض والفلفل الأسود والملح والبابريكا والحليب والكمون بالمضرب السلك حتى تتجانس المكونات. نسكب خليط البيض على خليط البطاطس ونغطيها، ونتركها لمدة ١٠ دقائق على درجة حرارة متوسطة حتى تتماسك المكونات كالقرص.

فوائد البيض للجسم

لكل شئ مجموعة من الفوائد التي تساعد في بناء الجسم بطريقة سليمة واليوم سوف نتعرف على بعض من فوائد البيض وهي كالتالي: