طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة وإزالة التجاعيد نهائيا

طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة، من أقوى المواد الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة خلال فترة قصيرة النشا والفازلين، وهذا لأن النشا غني بفيتامين أ الذي له دور فعال في تفتيح البشرة وتخليصها من الجلد الزائد، كما أن الفازلين يعمل على تقشير البشرة بنعومة، ومع المواظبة على استخدامه نلاحظ تغيير كبير في لون البشرة، لذلك نقدم لكم مجموعة من الخلطات التي يدخل في تحضيرها النشا والفازلين معاً للحصول على بشرة أفتح وأنقى خلال فترة صغيرة.

طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة

لعمل هذه الخلطة نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين والنشا والعسل، يتم تذويب الفازلين في حمام مائي ساخن، ثم نضيف له العسل والنشا ونقلب جيداً للحصول على خليط كريمي، نوزع الخليط على الوجه والرقبة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة أو حتى يجف الخليط تماماً، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونرطبه جيداً.

معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة

لعمل هذه الخلطة نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين والنشا وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، يتم تذويب الفازلين في حمام مائي ساخن، ثم نضيف له باقي المكونات ونخلط جيداً، نوزع الخليط على الوجه والرقبة ونتركه حتى يجف تماماً ثم نزيله باستخدام الماء الدافئ ونرطب البشرة جيداً بعد ذلك.

اقوي كريم لتفتيح البشرة

لعمل هذه الخلطة نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين والنشا وملعقة كبيرة من ماء الورد، بعد تذويب الفازلين في حمام مائي ساخن نضيف له النشا وماء الورد ونقلب جيداً، نوزع الخليط على الوجه والرقبة ونتركه لمدة ربع ساعة وبعدها نغسل البشرة بالماء الدافئ ونرطبها.

كريم النشا لتبيض البشرة

لعمل هذه الخلطة نحتاج إلى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة صغيرة من النشا وعصير حبة متوسطة من الليمون، نخلط النشا مع عصير الليمون، ثم نذيب الفازلين في حمام مائي ساخن ثم نضيف له خليط النشا وعصير الليمون، ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، نوزع الخليط على الوجه والرقبة ونزيله بعد مرور ربع ساعة بالماء الدافئ.

جميع الخلطات السابقة يتم تطبيقها على البشرة بعد تنظيفها بغسول مناسب، ومن الأفضل تكرار هذه الخلطات مرتين أو ثلاث كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية بسرعة.